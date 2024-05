Cartas de lectores: Investidura, con nuestros niños no, nudo gordiano

Escuchar

Es sabido que el respeto es una condición esencial y necesaria para la convivencia civilizada. Pero el respeto a la “investidura presidencial” adquiere otra dimensión, pues significa respetar la jerarquía de quien ha sido elegido por la mayor parte de la ciudadanía para ejercer la primera magistratura. El respeto a la “investidura presidencial” lo debe practicar la ciudadanía toda, pero también el señor presidente. Ejercer la presidencia disponiendo del temple, el equilibrio y las formas adecuadas es una manera de respetar la investidura. Poseer las cualidades citadas no significa para el señor presidente ni la pérdida de espontaneidad o de identidad, ni significa que “deje de ser él mismo”. Ser equilibrado, ecuánime y tolerante no equivale a ser frágil, débil o vacilante. Dicho de otra manera: “Ser un león cortés no quita que sea un león valiente”.

El presidente Javier Milei tiene la responsabilidad y el honor de ejercer el máximo cargo al que pueda aspirar todo político; desempeñarlo con cortesía es una de las formas de respetar a sus interlocutores, pero también es una forma de respetarse a sí mismo y al cargo que ejerce. Si bien el contenido del mensaje presidencial es muy loable y meritorio, no se deberían perder de vista las formas, pues siempre son las formas las que categorizan y estructuran las ideas de fondo.

Con nuestros niños no

La Dirección General de Educación bonaerense repartirá en las escuelas una lista de textos bajo el nombre: “ESI en las escuelas bonaerenses, más derechos en las aulas”, cual material de uso interno a no divulgar. Y nos damos cuenta de por qué pretenden que sea secreto, porque su contenido es de una perversión tal que hasta promociona la pedofilia. De modo que resulta imperiosa la reacción de los padres y personas de bien en pos de preservar la inocencia de los niños.

Todo niño es nuestro hijo, su dignidad e inocencia son nuestra responsabilidad.

Nudo gordiano

Hay una ecuación en la gobernabilidad de nuestro país que no se entiende. Cómo puede ser que un gobierno elegido por la mayoría democráticamente no pueda gobernar como debería a causa de un Congreso conformado por legisladores de partidos políticos perdedores, elegidos y beneficiados con el sistema lista sábana, y que se dedican a entorpecer las decisiones del Presidente, que fue la elección de la mayoría de los argentinos. Se forma un nudo gordiano. ¿El que gana pierde, los que perdieron ganan?

Para pensar...

Repavimentaciones

La provincia de Buenos Aires lanzó hace más de dos años un plan de repavimentación de los tramos Ezeiza-Cañuelas (autopista 205) y San Miguel del Monte (autopista 3). El plan parecía tener fondos suficientes e inicialmente avanzó rápido en casi todos los tramos, al punto de que el expresidente Alberto Fernández pudo “inaugurar” el nudo de la vergüenza en la rotonda de Cañuelas y enlace con la autopista 3, que llevaba más de 16 años en construcción. Más allá de este “hito”, el gobernador Kicillof comenzó la ejecución con una mala prioridad: el tramo en mejor estado de conservación, Ezeiza-Cañuelas, pero ya hoy abandonado y sin terminar, sin señales claras de prevención, con partes peligrosas y cambiantes. Eso sí: los peajes, como si fueran de primera. Es curioso que el gobernador pida al nuevo gobierno nacional fondos para terminar obras sin prever que aquellos no tendrían la continuidad requerida. ¿El ministro Massa le falló al gobernador, o los tuvo y los gastó en campaña electoral? Este grueso error de prioridades en presupuestos abultados choca además con la desatención y rutas muy peligrosas, como la 41, de una sola vía por lado, con infinidad de pozos profundos y cortantes, con riesgo cierto para la vida y los vehículos y que han costado vidas en los últimos años. Entretanto, el nuevo valor de ARBA saltó el 520%. Esta peligrosa ruta no merecía menos del 1% del presupuesto total para darle la mínima condición de tránsito que no posee, cuidando vidas, bienes y millones de horas perdidas de las personas que las utilizan en obras eternas. Prioridades obvias en épocas de escasez. Se requiere un inteligente análisis al elegir inversiones versus resultados deseados para los ciudadanos. Es, simplemente, gestión.

Veda para camiones

Apoyo en su totalidad la carta publicada el 22/5/2024 por la señora Guadalupe Neme en cuanto a que la invasión de camiones a cualquier hora es una grave desorganización que interpela a las autoridades a imponer horarios, como se dispuso en 2014, con hora pico sin camiones para restringir el horario de ingreso y salida de estos de CABA. Las consecuencias de la autoridad que sacó esta acertada medida están a la vista, accidentes, muertes, heridos, siniestros y largas horas perdidas de la vida de todos los ciudadanos que deben trasladarse. Sumo a esto a las motos, ya que algunos motociclistas suelen provocar maniobras muy riesgosas, tal vez no para ellos, sino para los otros. La seguridad vial debe ser una prioridad, y dada la cantidad de vehículos que circulan es vital tomar medidas.

Hotel Castelar

La cuarentena innecesariamente prolongada por Alberto Fernández durante su presidencia provocó la ruina de numerosos restaurantes, hoteles y bares. Uno de los tantos establecimientos que no pudieron aguantar la imposibilidad de funcionar durante tantos meses que lo llevó a su cierre fue el Hotel Castelar, donde estuvo alojado el poeta Federico García Lorca durante su permanencia en Buenos Aires y en cuyas habitaciones también se alojaron otras celebridades. Por su restaurante también pasaron personajes famosos durante tantas décadas.

Los que hoy pasamos por esa cuadra de la Avenida de Mayo y vemos que el legendario hotel continúa desde hace años con las persianas bajas lamentamos ese final y aspiramos a que algún día no muy lejano sea adquirido por alguna cadena y que el hotel recupere su antiguo esplendor y reabra sus puertas al público.

Ayuso fustigó a Sánchez y defendió a Milei: “Quieren empobrecer a España como hicieron en la Argentina”

“Gracias Ayuso, ¡sos la única coherente!”- Graciela Gari

“Si así es, espero que no lo permitan, por quienes quiero, mi familia y amigos españoles”- Susana Goncalves de Bolos

“Impresentable”- Stella Falcon

“Esta mujer sabe más de política que todos los socialistas juntos”- Ricardo Teixeira Barbosa

