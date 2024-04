Cartas de lectores: Jueces, la pesca ilegal, subsidios por el gas

Escuchar

La propuesta de designación como miembro de la Corte Suprema de Ariel Lijo ha despertado una serie de críticas y objeciones por parte de entidades ligadas a la administración de justicia, que pueden resumirse en que el candidato propuesto no cumple con las condiciones requeridas para ser miembro de nuestro más alto tribunal. Han remarcado que estos tienen que ser personas íntegras, honestas y capaces de custodiar las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos. Cabe preguntarse: si Lijo no cumple con estas condiciones, ¿cómo es que se desempeña como juez federal desde hace años? ¿Acaso los jueces federales no deben reunir las mismas condiciones?

Mariano J. Varela

DNI 14.923.607

La pesca ilegal

Recientes informaciones periodísticas dan cuenta de la intención, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña, de ampliar, de manera unilateral, su zona de explotación pesquera alrededor de las Islas Malvinas, ocupadas ilegalmente por el gobierno británico. Por otra parte, también se ha dado a conocer información sobre la existencia de un gran número de barcos de distintas nacionalidades, sobre todo asiáticas, que pescan de manera ilegal en las aguas de nuestro Mar Argentino. Estas situaciones deben ser tomadas seriamente en consideración por parte de nuestro gobierno nacional, realizando una importante queja ante la Organización de las Naciones Unidas con respecto a la actitud del Reino Unido y controlando la totalidad de la extensa zona de exclusión de nuestro Mar Argentino, para evitar la pesca ilegal y su consecuente represión.

Si el Gobierno tomara debida cuenta de la enorme riqueza que provee nuestro mar, en cuanto a la pesca, la acuicultura, la explotación petrolera, gasífera y minera, el transporte marítimo, la energía sustentable y el turismo, entre tantas otras bondades que nuestro mar provee, qué gran cantidad de divisas podrían ingresar a nuestra debilitada economía, permitiendo el definitivo despegue económico de nuestra nación, erradicando plenamente la pobreza y la indigencia estructurales de nuestro país, y desarrollándolo plenamente para lograr el crecimiento económico y social del conjunto de la sociedad argentina.

Nuestra plataforma continental representa una extensión territorial de dos Argentinas y media que están sumergidas, con todos sus recursos naturales que están pendientes para ser explotados cuidando el medio ambiente, y logrando así una inmensa riqueza económica para el desarrollo de nuestro país.-

Daniel Saco

DNI 16.559.976

Subsidios por el gas

Quisiera referirme a la pérdida por el subsidio en la tarifa de gas. El Sr. Chirillo anunció: “En los últimos 3 años, el Estado nacional gastó US$1300 millones en estos subsidios, es decir que el gas llega a los hogares con el costo de producción ya subsidiado”. Al publicar este año, en forma oficial, la Energy Information Administration de los Estados Unidos las cantidades y valores FOB de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a la Argentina, durante 2021, 2022 y 2023, surge un sobrecosto de 1379 millones como diferencia entre lo informado por EE.UU. y lo declarado en la aduana local por Energía Argentina sobre la base de la facturación con los precios licitados. Se acaba de anunciar la compra de 10 importaciones de GNL para 2024 a US$9,99 por millón de BTU, mientras Chile está importando GNL por barco a US$7 por millón de BTU e importa gas natural de la Argentina al mismo precio. Sugiero que se proponga un swap con Chile, de tal forma que nos paguen el gas que les exportamos a cambio de GNL comprado por ellos.

José Armando Franzosi

DNI 6.188.840

Correo Central

Se cambiaría el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK). Enhorabuena. A partir de 1748, el correo posibilitó que los habitantes de estas colonias estuvieran comunicados. Fue fundamental para los revolucionarios de la gesta patria de 1810. En 1826 Rivadavia propició su nacionalización. Tiempo después se colocaron los primeros buzones pintados de rojo en muchas esquinas de Buenos Aires. El Palacio de Correos que se inauguró, en 1928, expresó el reconocimiento a ese servicio fundamental. Millones de personas hemos pasado por allí para despachar una carta, un telegrama, una encomienda que entregábamos a empleados diligentes –el cartero era el más reconocido– que las harían llegar a sus destinatarios. Aunque nuevas formas de comunicación superaron aquel correo postal, los mostradores, escritorios, vitrales, escaleras originales conservan el encanto de entonces y nos recuerdan a aquellos a quienes confiábamos la correspondencia. Honraríamos la historia si el nuevo nombre fuera Centro Cultural Correo.

Marta Oyhanarte

DNI 5.111.130

Maduro

Parafraseando al rey Luis XIV de Francia, el presidente Maduro parece creer que el pueblo venezolano es él, de manera que todo lo que haga en beneficio propio lo hace a favor del pueblo.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Campo de golf

Lejos de ser un deporte de elite, como muchos creen, el golf es una actividad de muy bajo costo para los jugadores, cultivando valores deportivos de excelencia, siendo también una excelente actividad para todas las edades, especialmente para los mayores de 60 años. Por algo es un deporte olímpico. En este sentido, y luego de las intensas lluvias del mes de marzo, el campo de golf de Palermo quedó absolutamente inutilizado. En estos momentos está convertido en una enorme laguna, con la evidente falta de mantenimiento. Siendo un campo municipal, es la gobernación de la ciudad de Buenos Aires quien debería intervenir para salvar el campo de golf de Palermo, de lo contrario en el corto plazo seguirá el camino del Cenard y finalmente se cumplirá el sueño de todos los intendentes que pasaron por la ciudad de convertir el lugar en un barrio privado.

Claudio Paderni

claudiopaderni@hotmail.com

