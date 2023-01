Cartas de lectores: Juicio a la Corte, precios abusivos, qué triste

escuchar

Juicio a la Corte

La esencia del peronismo es su desprecio y ataque sistemático a la Corte Suprema de la Nación. Perón lo inicia el 8 de julio de 1946 con el juicio la Corte, con fundamento en haber avalado los golpes militares de 1930 y de 1943. Olvidando que el capitán Perón participó en el alzamiento militar de 1930 y el coronel Perón, en 1943, era vicepresidente, ministro de Guerra y director del Departamento de Trabajo. Argumento contradictorio y de mala fe. Luego el presidente Menem aumentó en 5 el número de jueces de la Corte, creando la “mayoría automática”, fiel y obediente a sus deseos. Lo hace nuevamente Néstor Kirchner en 2003, quien en su condición de gobernador ya había desobedecido en 1995 una sentencia firme de la Corte Suprema, ordenando la reincorporación a su puesto del procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa. Por último, el actual gobierno peronista ordena, nuevamente, este nefasto procedimiento. En definitiva, el peronismo siempre ignoró que... “la Justicia, base fundamental de la organización social, constituye el signo más alto de la civilización de un pueblo…” (Manual de Patología Política, de Agustín Álvarez, pág. 50. Ed. Jackson Argentina 1944).

Ignorancia que pretendería justificar su omnímodo poder sin limitación alguna de los otros poderes republicanos. Un proyecto tan infundado como ilegal, destinado al fracaso, pero que solo se esgrime con fines de distracción a una ciudadanía agobiada por un gobierno que hace rato perdió todo sentido de coherencia y razonabilidad.

Precios abusivos

Hace más de 70 años, el presidente Perón sancionó la ley 12.983 contra el agio y los precios abusivos. De esta manera criminalizó a los comerciantes por la inflación, cuando esta era la consecuencia de la equivocada política económica de su gobierno. Partidarios peronistas salieron a controlar los comercios. Hubo cientos de detenciones y clausuras de almacenes. El líder supuso que desviando la atención de esta manera tranquilizaría a un pueblo que veía que el dinero no le alcanzaba. Supuso mal. Se inició una escalada de violencia y el control de precios, como todos los que siguieron en nuestra historia, no sirvió de nada. Con la misma incapacidad de 70 años atrás hoy, un gobierno desgastado con una vicepresidenta sentenciada por corrupción y un presidente cuya investidura le ha quedado demasiado grande insisten en lo mismo porque controlarán los precios con los grupos de choque de Camioneros, históricos partícipes de amenazas y aprietes a empresas privadas. Toda una definición de una economía populista fuera de la ley. Una Argentina de 70 años que necesitamos cambiar de una buena vez.

Qué triste

Llama la atención que la mayor parte de los medios de comunicación y principalmente los políticos oficialistas, destacan el impacto que tendrá la sequía que sufre el campo en las reservas del Banco Central, las consecuencias económicas frente a las elecciones, la inflación, etcétera. Pero lamentablemente no se tiene en cuenta la difícil situación que atraviesa cada una de las familias que se dedican a la actividad agropecuaria, que cada año apuestan invirtiendo en insumos, semillas, agroquímicos. Lamentablemente el país pasó de considerar que “cultivar el suelo es servir a la patria” a que el campo hace crecer un “yuyo” que tiene una ganancia extraordinaria que hay que esquilmar y redistribuir. La triste política económica de los últimos años destruyó y expulsó empresas, desalentó inversiones –que fueron recibidas en general por los países limítrofes– y fabricó pobres y empleados públicos. Pero los productores agropecuarios no pudieron llevarse el campo a los países vecinos, eso principalmente porque en muchos casos siguen pensando que cultivar el suelo es servir a la patria.

Los políticos que alegremente aplican retenciones obligan a liquidar sus exportaciones a un valor de moneda que es la mitad del valor real, imponen todo tipo de impuestos y tasas, hacen imposible conseguir trabajadores, ya que dan planes a la gente que trabajaba en el campo para que ahora viva subsidiada en los pueblos; se olvidan de ayudar al campo en su momento más difícil.

Qué noble sería que tantos intendentes, diputados, senadores, miembros de consejos deliberantes y los miles de funcionarios y empleados le dijeran al campo gracias por todo lo que han aportado en estos años y perdón por tanto maltrato. Solo con eso bastaría. Pero en cambio lo único que les preocupa es el efecto que tendría en sus planes políticos.

Qué triste.

Viaje a Brasil

Quisiera compartir las penurias de dos familias de San Antonio de Areco que el fin de semana pasado salieron en auto a pasar sus vacaciones en Brasil. En São Borja se encontraron, el 15 de enero, con miles de personas, 17 km de cola, avanzando a paso de hormiga y con solo dos ventanillas de atención para semejante cantidad de gente.

Los choferes de colectivo tenían prioridad para pasar con los papeles de los pasajeros, pero no así los adultos mayores o familias con niños, acalorados, cansados, sedientos. No había ningún tipo de atención médica y solo apareció una ambulancia después de que mucha gente se descompensara o desmayara. Del lado argentino no se facilitaba nada. Del lado brasileño, aparecieron empleados con botellitas de agua para convidar a los argentinos. En definitiva, estas dos familias a las que me refiero, llegaron a la frontera a las 9.30, encontrándose con gente que estaba allí desde las 2 de la mañana, y ellos mismos tuvieron que esperar más de 10 horas para cruzar la frontera. Una vez cruzado al lado brasileño, el trámite no demoró nada.

¿Cuál es la idea? ¿Desalentar a la clase media a que veranee fuera del país? ¿Imponer un cepo encubierto con la misma finalidad? ¿O es simplemente una muestra más de la ineficiencia estatal, en este caso en las fronteras?

En la Red Facebook

Zorros salvajes sorprendieron a los vecinos de barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires

“Están en busca de comida. ¡Cada vez es más chico su hábitat! Que los dejen tranquilos”- Mariel Villa

“Con tanto incendio por todos lados, estos animales huyen y emigran hacia otros lugares; a eso sumémosle la falta de agua en varios arroyos y ríos. ¡Pobrecitos!”- Patricia Winne

