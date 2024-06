Cartas de lectores: Juras, la Justicia, inversiones

Escuchar

Juras

No termino de entender qué sentido tienen los juramentos de los flamantes legisladores que, al asumir, lo hacen por lo que se les ocurre, por movimientos sociales de otros países, por genocidios, por los piqueteros, por expresidentes, lo que sea menos por la patria. Pregunto a quienes juran de esa manera, ¿les cabe aquello de “si así no lo hicieres, Dios y la Patria os lo demanden” cuando ellos juraron por otra cosa?

Si la evolución de la democracia ha llegado a estos niveles, al menos el responsable de tomar los juramentos debería poder cambiar la fórmula de cierre. ¿Como Dios y la patria les va a demandar a los legisladores algo por lo que no juraron?

Edgardo Hilaire Chaneton

echaneton@icluod.com

La Justicia

Quiero felicitar a LA NACION por el editorial publicado el día 26 del actual. Considero muy importante que un diario del prestigio de LA NACION haga hincapié en la necesidad de contar con una Justicia rápida y ajustada a la letra y el espíritu de nuestra Constitución nacional. El fallo analizado, tanto por el tiempo transcurrido como por su contenido, es por demás descalificatorio de sus firmantes. Si para solucionar los problemas de la Justicia se designa para integrar la Corte un juez que ha hecho un arte de manejar los tiempos de los juicios que le llegan a su conocimiento, además sin títulos ni escritos que lo destaquen como un verdadero jurista, creo que estamos mal encarrilados.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Inversiones

Contrariamente a lo buscado infructuosamente por el presidente Macri y ahora por Milei, no habrá grandes inversiones en la Argentina si no se modifica el paradigma en el que se desarrolla el Estado. La responsabilidad por la inseguridad jurídica abarca a los tres poderes, y nadie invertirá donde haya legisladores que obstruyen la gobernabilidad, retrasando adrede leyes imprescindibles para el Gobierno, mientras el Presidente los insulta y bastardea públicamente, con una verba impropia de su investidura. Donde la carrera más rentable es la política, donde los sueldos de las cúpulas estatales están a años luz de los del pueblo, donde se dan planes en lugar de trabajo, donde brillan los privilegios en todos los órdenes, o donde hay cientos de ancianos recluidos como presos políticos a los que la ley no los alcanza. Capítulo aparte para un Poder Judicial que en casos de corrupción, narcotráfico o trata de personas, con el mayor desparpajo cajonea expedientes, retrasa juicios, o cambia las carátulas. Nadie invertirá donde se hace la vista gorda a los delitos de los poderosos, donde una vicepresidenta es condenada por corrupción, donde un vicepresidente no cumple su pena, donde los delincuentes tienen puerta giratoria o donde la Justicia muestra ramificaciones políticas. Así que mejor sería que la reconstrucción no sea únicamente económica, porque lo que se requiere es un cambio real que abarque todos los ámbitos, no solo la economía.

Ahí sí, los capitales acudirán con sus inversiones. Antes, y como ya vimos, no.

Rafael Mauro

rafaelmauro1@gmail.com

Cuestión de privilegio

Interesado en el desarrollo de la Ley Bases, encendí el televisor para escuchar las opiniones, los argumentos y las propuestas de los distintos legisladores al respecto. Grande fue mi sorpresa cuando, en lugar de abocarse al tratamiento de la ley, varios diputados plantearon “cuestiones de privilegio” que poco y nada tenían que ver con el tratamiento de la orden del día, lo cual considero una verdadera falta de respeto hacia quienes los votamos.

Como ciudadano no voy a plantear una cuestión de privilegio ya que no me corresponde ni me gusta. Si planteo una queja y un pedido concreto para que los legisladores privilegien nuestros derechos por sobre sus privilegios. Si tienen reclamos justos que plantearse unos a otros, que lo hagan, pero fuera de las sesiones en que se traten temas importantes que hacen al interés de la nación.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

El caso Loan

Hace muchos años asistí a un Congreso Internacional de Derechos de Autor en Asunción, Paraguay. Me hospedé en un lindo hotel. Al entrar a mi habitación noté que además de la cama había una cunita de roble. Le comenté al botones que había pedido una habitación individual y no necesitaba la cuna, a lo que él respondió que había una en todas las habitaciones. “¿Por qué?”, le pregunté. “Por la gente que viene a buscar bebés”, respondió, como si se tratase de algo habitual y cotidiano. Hoy nos rasgamos las vestiduras por la “desaparición” de Loan, y si bien hay que esperar el resultado de las investigaciones para esclarecer totalmente el hecho, todos sabemos que la venta y compra de bebés en nuestro país y países limítrofes es un viejísimo modus operandi de oscuras organizaciones amparadas por el poder de turno.

¡Cuánta hipocresía! No hay peor ciego que el que no quiere ver...

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Mayores y tecnología

Es cierto que la tecnología ha hecho inmensas contribuciones a mejorar la calidad de vida. Tengo hijos y nietos en el exterior con los que hablo a diario, mirándolos a los ojos, leo la nacion en mi celular y hasta voy a cualquier lugar desconocido gracias a internet. Pero también es muy cierto que, como adulto mayor, siento una minusválida ante el requisito de que todo o casi todo se haga obligatoriamente vía web. Mi generación, salvo excepciones, no está capacitada ni se siente segura en este medio. Muchos han cometido errores garrafales traducidos en pérdida de dinero y hasta en el robo de identidad. La Secretaría de Defensa del Consumidor debería exigir por ley que en todos los rubros exista la posibilidad de la asistencia al menos telefónica para que la tercera edad no deba recurrir a los jóvenes de su entorno hasta para comprar un pasaje. No es justo el maltrato al que se nos somete, cuya única explicación es “menos personal, menos oficinas y siempre más ganancias”. Y lo que relata en su carta el lector Montero sobre la conducta de los jóvenes con auriculares, diría que el problema no es la tecnología, sino la enorme falta de educación reinante.

Margarita di Lella

DNI 11.663.308

