Cartas de lectores: Justicia independiente, un país adelantado, tipo de cambio

Justicia independiente

Creo que es uno de los sectores más privilegiados del Estado nacional. Tanto por sus sueldos como por otros beneficios, los integrantes de la Justicia están en una condición muy diferente a la gran mayoría de los argentinos. Pero esos beneficios sectoriales no se traducen en beneficios para la sociedad argentina. Vemos causas importantes que se demoran años o directamente duermen plácidamente en cajones, en especial los casos de corrupción. El oprobio que causa escuchar a la condenada Cristina Fernández hablando de los problemas actuales y en especial de la educación, como si ella no tuviese nada que ver, es difícil de soportar. Habla de los problemas actuales con total impunidad, desde su cómodo hogar. El presidente Milei tiene grandes desafíos, desde ya en lo económico, pero lograr una Justicia independiente y que haga su labor en tiempos lógicos quizás sea el más importante. ¿Quién va a venir a invertir en un país con estos problemas de institucionalidad?

Héctor Guillermo Carta

DNI 11.478.530

Un país adelantado

¿Qué hay de nuevo en el horrendo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que incluye a tres jueces nombrados por Trump? Nada. El recuerdo del manoseo de nuestra Corte Suprema que llevó a cabo Perón en la segunda mitad de los 40, o sea, hace ya casi 80 años, muestra que los estadounidenses van muy a la zaga nuestra. Si Trump gana en noviembre, lindo futuro los espera. Para enero de 2025 estarán cantando “The Trump boys, all together we will win...”.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Tipo de cambio

Ante esta escalada en la cotización del dólar, una de las razones es la falta de confianza y la incertidumbre de cuándo se terminará con el cepo. Si una persona compra un inmueble pagando en moneda extranjera, no incurre en ninguna infracción cambiaria. En cambio, si compra un auto nuevo, las concesionarias no dan recibo en dólares, lo que motiva que el adquirente, si es temeroso, venda sus dólares por el MEP y reciba pesos y con eso pague, si no, comete un delito cuando hace lo mismo yendo a una cueva. Por otro lado, es obvio que quien tiene algún excedente de sus ingresos y no quiera colocarlos en inversiones de otro tipo compra dólares en el mercado blue y los atesora.

¿Qué ocurriría entonces si se liberan estas formas de pagar y se autoriza que el dólar sea utilizado como medio de pago en toda actividad de compra y de venta, en la medida en que no se concurra al Mercado (¿libre?) y Único de Cambio (MULC)? Cada vendedor informará en su comercio cuál es el tipo de cambio que acepta. El comprador libremente decidirá con qué moneda pagará.

También debería posibilitarse operar con el exterior en la medida en que no se utilicen divisas oficiales, sin ningún condicionamiento. Por lo cual y como hoy no puede por ahora ser de otra manera, el dólar oficial servirá para importar o para exportar, pero siendo la libertad la premisa fundamental de este gobierno, bien pueden la oferta y la demanda fijar el tipo de cambio real.

Oscar Waingortin

oscarwaingortin@gmail.com

Cuidado ambiental

Es importante observar cómo los recientes 10 puntos comprendidos dentro del Pacto de Mayo, que se van a firmar y celebrar el 9 de Julio en la ciudad de Tucumán, por gobernadores y el Presidente, aparecen como la base desde los cuales se intenta establecer un nuevo país, crear una nueva política, o una nueva agenda de país para su futuro. De su lectura observamos que “carecen de cualquier referencia al ambiente, su cuidado y respeto normativo”. Es imposible entender el futuro de un desarrollo sostenible como se pregona desconociendo e ignorando la existencia del cuidado del ambiente. El mundo en casi su totalidad avanza a reversa de ello, siendo el cuidado ambiental razón de existencia de las políticas públicas de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Hoy no se puede ignorar el cuidado ambiental, ya que es razón y pilar para permitir tanto la construcción de obras y megaobras necesarias para todo tipo de actividad, o para la producción agroindustrial, o para todo tipo de desarrollo fundado en los recursos naturales, como entre otros la explotación minera (véase RIGI, ley 27.742). Desconocer su existencia, su respeto y aplicación, como se hace desde el Gobierno, e ignorando la existencia del cambio climático, el respeto a la biodiversidad, a los recursos naturales, vida, ambiente y a las futuras generaciones, es adelantar un fracaso más para el futuro del país. Aún estamos a tiempo de reconocer errores y corregir fallas sustanciales como esta.

Mariano J. Aguilar

DNI 10.196.197

Calidad musical

Adhiero a los comentarios del señor Oscar Samoilovich en su carta de lectores publicada el 2 de julio con respecto a la poca calidad de las letras en la mayoría de las canciones que han aparecido en este siglo. Quiero agregar que algo peor que la vulgaridad de las letras es la poca creatividad en las melodías. No pido que haya compositores como George Gershwin, Irving Berlin o Cole Porter, porque eso sería demasiado, pero al menos podría haber nuevos compositores que estén a la altura de los locales Eladia Blázquez o Chico Novarro. Quiero agregar que en todas las épocas y en todos los países hubo canciones que se popularizaron con letras muy superficiales. Basta recordar aquel tema de las Hermanas Navarro en México que decía: “Vamos a bailar el chichiribú” o el éxito de Edoardo Vianello que decía: “Guarda come dondolo con il twist”, que alcanzó popularidad mundial cuando fue incluido en la banda de sonido de la película Il Sorpasso, con Vittorio Gassman. Sin embargo, aun esas canciones pasatistas tenían melodías recordables. Hasta los jingles de la radio y la televisión tenían melodías más pegadizas. Asimismo, la manera en que se presentan actualmente las canciones ante el público es muy distinta de la que conocíamos hace décadas. En este siglo los cantantes ofrecen recitales en estadios ante una multitud vestidos de un modo llamativo, con acompañamiento de un grupo numeroso de bailarines e iluminados con unos juego de luces de técnica avanzada. Antes bastaba con que (por ejemplo) Edith Piaf apareciera cantando con un vestidito negro y acompañada solamente de un pianista para que sus canciones llegaran a emocionarnos, sin el enorme despliegue que actualmente acompaña a los cantantes.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

En la Red Facebook

Cristina Kirchner no irá a Tucumán por el Pacto de Mayo

“Genial. Es el pasado que tenemos que dejar atrás”- Enzo Re

“Esa actitud demuestra su vanidad y denota que no le importa el país, la patria”- Héctor Graña

