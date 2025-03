Cartas de lectores: Debajo de las sábanas, fútbol y política, ceguera política

Debajo de las sábanas

La nota de Martín Rodríguez Yebra sobre las listas sábana nos trae un poco de claridad sobre los integrantes de cada lista. Mientras se encuentre vigente este poco democrático sistema electoral, armado a dedo por los capos de cada agrupación, nos vemos obligados a votarlos a todos sin poder elegir de a uno y a los mejores. En las próximas elecciones hagamos como el autor de la nota, busquemos bien “debajo de las sábanas”.

Patricio Carli

Fútbol y política

A quienes no viven en la Argentina les resulta difícil comprender la inestabilidad económica en la que vivimos desde hace décadas. Tampoco entienden cómo los argentinos podemos pasar de la emoción de ver todos juntos jugar a la selección de fútbol a la ofuscación al hablar de política. Y a la indignación por escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, quien jamás asumió el hecho de haber sido una de las responsables indiscutibles de haber devastado el país económica, institucional y culturalmente. Ya no se puede entre argentinos hablar de política. La expresidenta y exvicepresidenta se adjudica muchos logros que, en los hechos, fueron todo lo contrario: una economía en ruinas, 41,7% de pobreza, una Justicia que no es justa, jubilados empobrecidos, una inflación acumulada superior al 240%, endeudamiento, falta de inversión en infraestructura, problemas en el sistema educativo, desajuste de tarifas, inseguridad y narcotráfico, impunidad, crisis energética, manipulación de estadísticas, y la lista sigue. Sin embargo, hay un mérito que nadie puede discutirle: logró convertirse en el mayor símbolo de la división entre los argentinos. Como dijo Maquiavelo, “divide y reinarás”.

Así como en la entropía, todo tiene su equilibrio y las cosas se balancean, y el caos político convive con la gloria deportiva. No podíamos tener solo a Messi, a la selección, teníamos que tener a Cristina, para compensar el universo.

Lorena Pampin

Ceguera política

La ambición de poder encegueció a LLA. ¿Acaso olvidaron que llegaron a la presidencia gracias a los votos de Pro y lograron que se aprobaran las leyes y decretos, que enviaron al Congreso, fundamentalmente por su apoyo? Lo peor es que ahora, por querer ganarle a Pro en la Capital y hacerse de su bastión, pueden lograr que el peronismo vuelva a ganarla, como sucedió con Antonio Erman González en 1993. Lamento la falta de memoria de Karina Milei y de Caputo. ¿No recuerdan por qué ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Si Pro y LLA no van unidos, le entregarán una vez más el triunfo. ¿Pueden las ansias desmedidas de querer vencer a Pro llevarnos a que el peronismo se perpetúe?

Los argentinos, que votamos a Milei ante la derrota electoral de Bullrich, confiamos en que LLA reaccione y privilegie ganarles a quienes nos llevaron a la pobreza por su alto grado de corrupción e incompetencia.

Beatriz García Tuñón

Astronautas

Días atrás leí en un artículo de la nacion que los dos astronautas de la NASA que fueron al espacio por una semana y no pudieron regresar a la Tierra sino pasados nueve meses percibieron como retribución la suma de 5 dólares diarios. Cuando pienso que nuestros senadores pretenden una retribución de nueve millones de pesos por mes –o sea, 240 dólares diarios para pelearse a los puños, insultarse y jugar políticamente nuestro futuro solo por sus intereses–, me pregunto si no habría que replantearse muchas cosas en la Argentina.

Roberto Arostegui

Profesorado

Es contradictoria y a la vez indignante la facilidad que muestran los políticos cuando se refieren a la importancia de la educación. Por un lado, no dejan de reconocer que sin duda es la educación la clave para empezar a recorrer la recuperación del país en general y de la ciudad en particular. Y, por otro, no les tiembla el pulso para firmar de un plumazo el cierre de escuelas e institutos formadores de docentes. Eso es lo que está ocurriendo con la decisión tomada en 2023 por el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por la que se determinó la prohibición de inscribir alumnos en el Profesorado de Letras del Instituto de Educación Superior Mariano Acosta. Esa medida y decretar la muerte a corto plazo del establecimiento es más o menos la misma cosa. La hipocresía de la entonces ministra del rubro y del jefe de gobierno se puso claramente de manifiesto con ese acto administrativo. Una vez más pesó más en la balanza el interés económico. La cantidad versus la calidad. Y así llegamos a este año electoral. Esperemos que los candidatos a legisladores y el actual Poder Ejecutivo del gobierno de la CABA tomen nota del error cometido y reviertan la situación. La institución en la que se formaron Julio Cortázar y Leopoldo Marechal, entre cientos de ilustres escritores, docentes y políticos argentinos, se lo agradecerá. Y la educación argentina no quedará solo en la declamación de frases huecas, sino que se hará realidad. Eso esperamos.

Jorge Norberto Butera

Exrector de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta

Mujeres y trabajo

Posiblemente mi voz se sume hoy a la de centenares de mujeres egresadas y estudiantes de la Universidad Católica Argentina, cuyo rector opinó que la inserción laboral de la mujer es un fracaso, al igual que su incorporación a la práctica deportiva, para expresar que no le hizo un gran favor a la institución que dirige y que promueve la profesionalización y el desarrollo personal de esas mismas mujeres a las que él llama “fracasadas”. Quienes transitamos con orgullo por sus aulas hace décadas y las alumnas de hoy, que aspiran a colaborar con un mundo mejor y con mayores posibilidades de progresar, merecemos otra calidad de persona al frente de la universidad, alguien con una visión universal y moderna. Los conceptos del rector espantan y desalientan. No por antifeministas, sino por retrógrados.

Alejandra L. Josifovich

