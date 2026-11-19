¿Justicia?

El tribunal Oral Federal 3, autorizó, por mayoría, el viaje del condenado y exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta a viajar a Buzios del 28 diciembre al 6 de enero por “motivos de recreación“. Este es sólo un ejemplo más de la justicia vergonzosa que sufrimos los ciudadanos de bien. Una expresidente condenada en un lugar de privilegio que utiliza desvergonzadamente para seguir urdiendo sus planes desestabilizadores como si fuera la heredera del oráculo de Delfos. El exministro De Vido en su chacra, viviendo una condena dorada y el latifundista Lázaro Báez manejando desde el penal su fortuna son solo algunos ejemplos. ¿Esta es la justicia que merecemos?

Adriana de la Canal

adrianadelacanal@yahoo.com.ar

Inversiones

Soy uno de tantos que quisiera ver armonía entre el oficialismo y la oposición. Pero al mismo tiempo pienso que es casi imposible ponerse de acuerdo. Por un lado, el oficialismo es muy claro en su posición: liberalismo, reducción del gasto público, reducción de impuestos, liberalización de la economía, suprimir trabas, etc. Del lado de la oposición manifiestan estar en desacuerdo con ese programa, pero no presentan otro. Si nos guiamos por los antecedentes, vemos que dos de los posibles postulantes para la presidencia son dos ex ministros de economía. Si los juzgamos por los resultados, peores no pudieron ser. Todos recordamos la inflación, cercana con la hiper inflación, el Banco Central desmantelado, deudas sin pagar, empresas que huían, falta absoluta de inversión. Hoy hay proyectos de inversión por sumas siderales, que darían empleo formal a muchísima gente. Si no se concretan es por el riesgo que ganen las elecciones los opositores y vuelvan a lo mismo. Ante esas dos posturas tan alejadas una de la otra, diría opuestas, es imposible acordar algo satisfactorio, especialmente para los posibles inversores.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Las PASO

Como se sabe, las elecciones PASO son un mecanismo destinado a que la ciudadanía seleccione a quienes representarán a cada agrupación política. A todas luces estamos ante un absurdo, propio de la mediocridad de nuestros legisladores. Saber que el autor de esta idea fue Néstor Kirchner, es causa suficiente para eliminarlas. La solución es muy sencilla. Que cada partido elija a sus representantes por el método que desee. Que financie con fondos propios, o aportes de afiliados y terceros la realización de su interna partidaria. Rindiendo cuentas sólo a sus afiliados. No al Estado. El Estado ahorra millones de dólares en su realización, y no se obliga a votar a aquellos que no lo deseen.Cuando una agrupación tiene un único candidato, ¿qué necesidad tienen sus simpatizantes de ir a votar? Ninguna.

Es hora de que la dirigencia política comience a utilizar el sentido común, y deje de generar gastos inútiles.

Gabriel C. Varela

gcvarela@gmail.com

UCR y colectoras

Los medios nos informan de cierto estado de abandono de decisiones trascendentales para el proceso electoral del país que debe tomar el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. El martes 17 comenzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el tratamiento del proyecto de ley de reforma electoral integral. Según medios periodísticos en el debate de comisión se haría una reforma al proyecto consistente en incorporar a la Boleta única la posibilidad de que los partidos y agrupaciones políticas compitan en la elección de legisladores nacional mediante el sistema de “colectoras”. El proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo debe ser rechazado in totum, por antidemocrático y limitador del pleno desarrollo de la actividad política. Ahoga financieramente a los partidos políticos, limitando sus actividades, y niega el debate político de los candidatos a presidente de la Nación, privando a la ciudadanía del conocimiento del pensamiento y las propuestas de los candidatos. Y suma ahora la implementación del sistema de “colectoras” -un neosistema de lemas- al que tradicional e históricamente se ha opuesto el radicalismo por, entre otros motivos, falsear la voluntad del electorado. Objetivo del gobierno de Milei: frustrar y mancillar el voto directo del ciudadano. Por la información periodística los gobernadores de la UCR estarían de acuerdo en por lo menos suspender las PASO y acordar y votar favorablemente la inclusión en la Boleta única del sistema de “colectoras”. Surge inmediatamente la pregunta si la cuestión de la reforma electoral se discutió en el seno de la Mesa Directiva, si los gobernadores que estarían acordando con el gobierno el voto favorable de los senadores radicales lo hacen con la aquiescencia de la Mesa del Comité Nacional o de su presidente, si se evaluaron los pro y las contras de la reforma, y si se tiene claro que en general la reforma, y en particular las “colectoras”, se van a judicializar. ¿Son los gobernadores los que fijan la línea política del partido? ¿es a ellos a quienes la conducción partidaria le ha cedido la toma de decisiones y la representación partidaria?

Exijo que en un tiempo perentorio se dé a conocer la opinión de la Mesa Directiva, o la de su presidente, sobre este tema.

Carlos Alberto Quevedo Mendoza

Delegado titular al Comité Nacional UCR

carlosquevedomendoza2020@gmail.com

Billetes

Si los bancos cobran enormes comisiones a los usuarios por depositar dinero efectivo de baja denominación , ¿por qué el Banco Central no dispone la impresión de billetes de 50.000 pesos al menos? Sería más sencilla la operación bancaria y evitaría que los usuarios deban pagar esas elevadas comisiones que cobran algunas entidades bancarias, y de paso el Banco Central gasta menos dinero, al imprimir billetes de mayor denominación. Simple sentido común.

Andrés Heffesse

heffesse@hotmail.com

En la Red Facebook

León XIV: “No podré olvidar el afecto que encontré en la Argentina”

“Gracias por venir a nuestro país. Dios lo bendiga” -Mirian Norma Oduyer

“No olvidaremos tu visita, gracias por trasmitir mucha paz y amor a nuestra Argentina, que tanta falta nos hacía” -Susana Goni

“Infinitas gracias papa León por su visita. Fue una gran bendición, un bálsamo al alma” -María Dorao

“Gracias por su visita y sus palabras, algo que no olvidaré jamás” -Silvana Díaz