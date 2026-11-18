La victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término abre una nueva y compleja etapa en Estados Unidos. La guerra con Irán, el costo de vida, la política migratoria y las acusaciones de corrupción constituyen las principales causas de la derrota republicana.

Pero sus consecuencias exceden ampliamente la política doméstica: China, Rusia, Europa, Medio Oriente, Ucrania y América Latina deberán recalcular sus estrategias frente a un presidente políticamente debilitado y un Congreso opositor que, a partir de enero, tendrá capacidad para condicionar buena parte de su agenda interna.

En ese contexto, Donald Trump parece encontrar en la política exterior un terreno decisivo para intentar compensar el revés electoral, recuperar protagonismo internacional y construir un legado que las urnas acaban de poner seriamente en cuestión.

La próxima reunión de Shenzhen, el 19 de noviembre, con Xi Jinping y Vladimir Putin, adquiere así una dimensión que excede largamente una cumbre diplomática: puede convertirse en el escenario donde Trump intente demostrar que, aun debilitado en Washington, conserva capacidad para intervenir en la configuración del nuevo equilibrio de poder mundial.

La derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término del 3 de noviembre constituye uno de los mayores reveses políticos de su carrera. Los demócratas conquistaron ambas Cámaras del Congreso y avanzaron sobre territorios históricamente Republicanos, entre ellos Texas, Kansas y Carolina del Sur. Ahora también acaba de conocerse que también Mississippi, en manos Republicanas desde 1982.

El resultado expresa un rechazo a la gestión presidencial, pero también pone en cuestión la estrategia de poder que Trump desplegó desde su regreso a la Casa Blanca. La dimensión del resultado no debe medirse exclusivamente por la cantidad de escaños perdidos. Lo verdaderamente significativo es que el electorado cuestionó simultáneamente la política económica, el ejercicio del Poder Ejecutivo, la conducción de la guerra contra Irán y la orientación internacional de Estados Unidos.

La victoria demócrata representa, en ese sentido, una severa advertencia para un presidente que había convertido su propia figura en el eje de la política nacional. La derrota no implica, sin embargo, la desaparición inmediata de su proyecto geopolítico. Trump conserva la Presidencia, el poder de veto y amplias facultades en política exterior.

Lo que cambia es el contexto político en el que deberá ejercerlas: a partir de enero de 2027, el Congreso estará en manos de una oposición que podrá condicionar sus decisiones, investigar a su administración y dificultar la aprobación de recursos y nombramientos.

El resultado abre una etapa de confrontación institucional cuyo desenlace puede influir directamente sobre el equilibrio internacional. La derrota republicana tiene consecuencias que exceden las fronteras estadounidenses. Xi Jinping puede encontrar en el debilitamiento político de Trump una oportunidad para recuperar iniciativa diplomática, especialmente frente a los países que fueron afectados por la guerra comercial.

China no necesita que Estados Unidos abandone su competencia estratégica para obtener ventajas. Le alcanza con que Washington encuentre mayores dificultades para sostener una política coherente y previsible.

El resultado electoral puede alentar a los socios comerciales de Estados Unidos a resistir las exigencias arancelarias de Trump. Un análisis de la agencia Reuters señala que la derrota republicana podría darles mayor margen para demorar compromisos de inversión y fortalecer la posición negociadora de Beijing.

Sin embargo, sería prematuro afirmar que la derrota de Trump significa el final de su estrategia de contención de China. La competencia entre ambas potencias tiene componentes estructurales: tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, cadenas de suministro, minerales críticos, seguridad marítima y control de las capacidades industriales.

En este punto, la victoria demócrata presenta una paradoja. La oposición puede cuestionar los métodos de Trump y sus consecuencias económicas, pero no necesariamente abandonará la competencia estratégica con Beijing.

La rivalidad con China atraviesa las administraciones republicanas y demócratas. La diferencia podría estar en el método: una política más coordinada con los aliados, menos dependiente de los aranceles indiscriminados y con mayor énfasis en la cooperación tecnológica y la seguridad de las cadenas de suministro.

Para Xi Jinping, el escenario es favorable, pero no representa una garantía de éxito. China deberá aprovechar la oportunidad sin ignorar que una parte considerable de la dirigencia estadounidense comparte la preocupación por su creciente poder y desafíos al poder estadounidense.

El resultado electoral no elimina la amenaza iraní ni garantiza una paz regional. Tampoco significa que Washington haya perdido su capacidad de intervención. Pero sí incrementa el costo político de una nueva ofensiva y puede reforzar las posiciones de quienes reclaman una salida diplomática.

China, que mantiene vínculos estratégicos con Irán, puede intentar aprovechar ese escenario para ampliar su influencia. Sin embargo, Beijing también tiene intereses económicos en la preservación de la estabilidad de las rutas marítimas y del comercio energético.

Su estrategia no consiste necesariamente en respaldar cualquier decisión de Teherán, sino en evitar que la inestabilidad regional termine perjudicando sus propios intereses. En relación a Europa y Ucrania, es muy posible que continúe teniendo impacto la incertidumbre de una relación transatlántica deteriorada que se manifestó estos dos últimos años, ya que la derrota de Trump no garantiza una recuperación inmediata de las relaciones entre Estados Unidos y Europa.

El nombramiento de Stephen Miller como el nuevo jefe de Gabinete de Trump es una señal en sentido contrario a esa recuperación de la histórica y amistosa relación. La administración republicana había profundizado las tensiones con sus aliados tradicionales, cuestionando el funcionamiento de la OTAN, reclamando mayores gastos militares europeos y adoptando posiciones divergentes respecto de la guerra en Ucrania.

El problema para Europa es que la política exterior estadounidense no depende exclusivamente del Congreso. Lamentablemente para los europeos y ucranianos, Trump continúa conservando capacidad para seguir negociando con Vladimir Putin, modificar prioridades militares y condicionar la asistencia a Ucrania.

Liana Fix, especialista en Europa del Council on Foreign Relations (CFR), advierte que los aliados europeos podrían incluso enfrentar una mayor incertidumbre durante los dos últimos años de Trump. El Presidente estadounidense podría intentar consolidar su legado mediante un acuerdo con Moscú que no necesariamente responda a los intereses de Kiev ni Bruselas.

Está comprobado que a Trump parecen no hacerle mella las acusaciones de “traición” a sus aliados que se han disparado desde su último acuerdo con el dictador ruso por el tema del diésel y el levantamiento de algunas sanciones a Moscú como contrapartida.

Trump ha perdido una parte decisiva de su poder político. Xi Jinping, Europa, Rusia, Ucrania, Irán, América Latina, y los demás actores internacionales, tendrán que ajustar sus estrategias frente a esta nueva realidad.

Pero la pregunta central no es si Estados Unidos ha dejado de ser una potencia dominante. La cuestión es si podrá recuperar la coherencia de su política exterior y la confianza de sus aliados en un momento en que la competencia internacional exige precisamente lo contrario de la improvisación: continuidad, credibilidad y capacidad de negociación.

Shenzhen: una oportunidad para Trump, Xi y Putin, y una inquietante ausencia de Ucrania y Europa

La cumbre de Shenzhen puede convertirse precisamente en el primer gran escenario de esa búsqueda de reposicionamiento internacional. El próximo 19 de noviembre, Trump, Xi Jinping y Putin protagonizarán un encuentro trilateral inédito entre los mandatarios de las tres principales potencias nucleares.

La reunión se desarrollará en el marco de la cumbre de APEC y su realización fue confirmada oficialmente por las autoridades chinas, estadounidenses y rusas. No se trata, por lo tanto, de una simple reunión bilateral entre Washington y Beijing, sino de una fotografía política de enorme trascendencia para el sistema internacional.

Para Trump, la oportunidad es evidente. Después de la derrota electoral, necesita demostrar que su liderazgo internacional permanece intacto y que todavía puede sentarse en una misma mesa con Xi y Putin para discutir los grandes asuntos estratégicos del planeta.

Una eventual distensión comercial con China, algún entendimiento sobre el control de los arsenales nucleares y una mayor cooperación para reducir las tensiones en Medio Oriente podrían ofrecerle resultados diplomáticos que permitan contrarrestar, al menos parcialmente, su deteriorada situación política interna.

Para Xi Jinping, en cambio, Shenzhen representa una oportunidad extraordinaria para consolidar la imagen de China como potencia capaz de convocar y articular a Washington y Moscú.

Beijing aspira a preservar la tregua comercial con Estados Unidos, conseguir alivios en materia arancelaria y tecnológica, garantizar el acceso a minerales críticos y fortalecer su posición en las cadenas internacionales de suministro. También buscará evitar que la competencia con Washington derive en una confrontación económica o militar que perjudique sus objetivos de desarrollo.

La cuestión de Taiwán, las restricciones tecnológicas y el control de las exportaciones de semiconductores seguirán siendo puntos de fricción, aunque no necesariamente se resuelvan en este encuentro.

Putin, por su parte, tiene una oportunidad que difícilmente hubiera imaginado en otros momentos de su enfrentamiento con Occidente: compartir un escenario de máxima visibilidad internacional con los presidentes de Estados Unidos y China, sin que ello implique necesariamente una modificación de la política de sanciones occidentales.

Para el Kremlin, la reunión puede representar una señal de legitimación diplomática, además de una posibilidad de profundizar su relación estratégica con Beijing y explorar entendimientos con Washington.

Las expectativas, sin embargo, deben ser prudentes. No parece probable que de Shenzhen surja un acuerdo integral que modifique de manera inmediata las relaciones entre las tres potencias.

En materia nuclear, Washington pretende incorporar a China a futuras negociaciones sobre reducción de arsenales, mientras Beijing sostiene que Estados Unidos y Rusia, cuyas capacidades nucleares son considerablemente mayores, deberían avanzar primero en sus propios compromisos de reducción.

En el terreno económico, la prioridad será evitar una nueva escalada comercial y prolongar la frágil tregua arancelaria. La posibilidad de que los tres mandatarios acuerden mecanismos de diálogo y estabilización puede ser más realista que la expectativa de grandes compromisos.

Pero hay una cuestión que transforma esta cumbre en un acontecimiento especialmente inquietante para Europa y Ucrania: ambos estarán ausentes de la mesa trilateral.

La guerra que se desarrolla en territorio ucraniano, sus consecuencias para la seguridad continental y el futuro de la arquitectura estratégica europea podrían quedar condicionados por decisiones o entendimientos entre tres mandatarios que no representan a los países directamente afectados por el conflicto.

La exclusión de Ucrania resulta particularmente grave. Kiev no estará presente para defender sus propios intereses frente a una eventual negociación entre Trump y Putin, ni para exponer cuáles son las garantías territoriales, militares y de soberanía que considera indispensables para alcanzar una paz justa y duradera.

Es cierto que Washington sostiene que la cuestión ucraniana se tramita por un canal negociador separado y que no figura formalmente en la agenda de Shenzhen. Pero esa explicación no elimina el problema político: los dos protagonistas externos con mayor capacidad para influir sobre el desenlace de la guerra se encontrarán con el principal aliado estratégico de Moscú, mientras el país invadido permanece fuera de esa conversación.

Para Europa, la situación es también muy delicada. No solamente ha sido marginada de instancias centrales de las negociaciones sobre Ucrania, sino que ahora tampoco participará de un encuentro en el que estarán presentes Washington, Moscú y Beijing.

Y aquí aparece una paradoja geopolítica difícil de ignorar: el continente europeo podría terminar siendo objeto de conversaciones entre potencias que discutirán cuestiones nucleares, militares y de seguridad internacional, sin que los gobiernos europeos, algunos también con capacidad nuclear, tengan capacidad directa para intervenir en ellas.

La posibilidad de que se aborden, aunque sea indirectamente, aspectos de la futura arquitectura de seguridad europea constituye una preocupación legítima. No existe confirmación de que ese sea un punto formal de la agenda, pero sería ingenuo desconocer que cualquier entendimiento estratégico entre Estados Unidos, Rusia y China puede tener repercusiones sobre la OTAN, el despliegue militar en Europa, las garantías de seguridad para Ucrania y el equilibrio de fuerzas en el continente.

En definitiva, cuestiones que afectan directamente a los europeos podrían quedar condicionadas por decisiones tomadas sin su participación. Desde esta perspectiva, la palabra «traición» no resulta exagerada como expresión política del sentimiento que puede provocar esta exclusión entre los aliados europeos y ucranianos de Washington.

Después de haber solicitado a Europa que incremente sus gastos militares, asuma mayores responsabilidades defensivas y sostenga buena parte del esfuerzo económico de apoyo a Kiev, Estados Unidos corre el riesgo de transmitir ahora un mensaje contradictorio: sus principales aliados no necesariamente serán consultados cuando llegue el momento de discutir el orden estratégico que deberán defender.

Hay, además, un elemento que merece especial atención. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, señaló recientemente que Xi Jinping había manifestado su desacuerdo con la posibilidad de discutir la guerra de Ucrania sin la participación europea, recordando que se trata de un conflicto europeo y que los europeos deben estar presentes en cualquier negociación que afecte a su seguridad.

Esta posición de Beijing introduce un matiz interesante: China puede aprovechar la exclusión europea para cuestionar las contradicciones de la política estadounidense, pero también deberá demostrar que está dispuesta a reconocer el papel que corresponde a Europa en la resolución del conflicto.

La cumbre de Shenzhen plantea, por lo tanto, oportunidades y riesgos de enorme magnitud. Si los tres mandatarios consiguen abrir un canal estable de diálogo sobre armas nucleares, reducir las tensiones en Medio Oriente y evitar una nueva escalada comercial, el encuentro podría contribuir a una mayor estabilidad internacional.

Pero si ese entendimiento se construye sobre la base de acuerdos entre grandes potencias que releguen los intereses de terceros países, estaremos ante una reedición de una diplomacia de esferas de influencia que Europa creía superada.

Para Trump, Shenzhen puede ser la oportunidad de demostrar que su poder internacional no ha quedado reducido por la derrota electoral. Para Xi Jinping, una ocasión de consolidar el protagonismo de China en la nueva configuración multipolar. Para Putin, la posibilidad de recuperar reconocimiento y margen de maniobra diplomática. Para Ucrania y Europa, en cambio, el riesgo de comprobar que sus intereses estratégicos pueden quedar subordinados a las prioridades de las tres grandes potencias.

Y aquí reaparece la pregunta central de este artículo: ¿está Trump intentando compensar su derrota en las urnas mediante una demostración de poder internacional o está dispuesto a sacrificar gran parte de la confianza de sus aliados para conseguir un acuerdo histórico con Xi y Putin?

El 19 de noviembre puede comenzar a ofrecer algunas respuestas. Lo que difícilmente pueda discutirse es que el mundo está ingresando en una etapa en la que las decisiones de las grandes potencias pueden modificar no solamente el equilibrio internacional, sino también el futuro de países y regiones que no necesariamente estarán presentes cuando esas decisiones se adopten.

La derrota electoral de Trump no ha puesto fin a su capacidad de influencia. Pero Shenzhen podría demostrar hasta qué punto esa capacidad será utilizada para reconstruir consensos internacionales o, por el contrario, para profundizar un orden de poder en el que los intereses de los aliados resulten cada vez más negociables.