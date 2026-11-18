¿Qué pueden aportar?

El peronismo intenta sumar adeptos y, para ese discutible propósito, presenta a Sergio Massa como quien encabezaría un frente “anti-Milei”. Acostumbrados a la constante peronista de anunciar más de lo que finalmente cumple, debo reconocer que, en este caso, Massa es efectivamente la antítesis de Milei. Difícil encontrar un punto en común entre ambos. Pero cabe preguntarse qué grado de orfandad política atraviesa el peronismo para tener que recurrir, una vez más, a figuras que vienen ocupando el escenario público desde hace no menos de tres décadas. Y la pregunta inevitable es: ¿qué pueden aportar a nuestra Nación quienes llevan tantos años fracasando en la gestión pública, mientras han sabido construir trayectorias personales exitosas?

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Aterrador

La condenada Cristina Kirchner designa a un partidario para el Consejo de la Magistratura. El título de la nota debió ser: “Aterrador, un preso designa funcionarios judiciales”. Anacrónico lo de hacerse amigo del juez , ahora se estila someter al juez a su antojo.

Roberto Cangiano

roberto.cangiano@gmail.com

La responsabilidad de educar

La iniciativa “Escuela en Familia”, presentada por Mercedes Miguel, ministra de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, constituye una oportunidad para reflexionar sobre una cuestión que excede el acompañamiento de las trayectorias escolares. Es la responsabilidad de los adultos en la formación de las nuevas generaciones. Escuchar a las familias, conocer sus preocupaciones y fortalecer su vínculo con la escuela es un paso muy necesario. Sin embargo, es importante preguntarnos qué entendemos por educar. Los alumnos aprenden de lo que se les enseña, pero también de lo que observan en nuestras conductas y decisiones, y de la coherencia entre aquello que decimos y hacemos. Esperamos que desarrollen autonomía, pensamiento crítico y responsabilidad. Sin embargo, esas capacidades no se construyen solamente mediante explicaciones o recomendaciones. Necesitan oportunidades para ejercitarse y adultos dispuestos a acompañar ese proceso. La escuela y la familia tienen responsabilidades diferentes, pero ninguna puede desentenderse de la formación de las personas que mañana deberán tomar sus propias decisiones.

El desafío más importante es comprender que educar no consiste solamente en preparar a los estudiantes para el mundo que les toca vivir, sino también en ayudarlos a estar en condiciones de comprenderlo y transformarlo.

Ricardo H. Caroprese

rcaroprese2014@gmail.com

Voluntaria

“Cuando todos les digan que piensen primero en ustedes mismos, no tengan miedo de hacerse los últimos; sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás” (León XIV).

Fui voluntaria durante la misa del lunes 9 y luego coordinadora de cuadrilla durante la vigilia de jóvenes el martes 10. Todo lo vivido fue emocionante y me cuesta todavía procesar la magnitud de lo que significa anunciar el Evangelio, la Buena Noticia. Ver tanta gente colaborando, tantas familias, parroquias, jóvenes, todas movidas por el Espíritu Santo, algunas sin saberlo todavía. Sin duda este papa se llevó consigo lo mejor de nosotros: la chacarera, el poncho, la cercanía, el calor, el cansancio, la energía juvenil y la alegría de ser un pueblo movido por Jesús y por María.

Me tocó ver de cerca, junto con mis compañeros de carpa eucarística, la inmensa emoción de recibir a Jesús sacramentado, ese Jesús que se hizo pan para que siempre tengamos presente que lo único que verdaderamente importa es darse por completo a los demás.

Y ser voluntarios es eso: dar el tiempo, la energía y las ganas a los millones de peregrinos que vinieron especialmente a escuchar una palabra de aliento y de esperanza del sucesor de Pedro. Con gestos simples como llevar vasos de agua o abrir el camino para que pudiera pasar una camilla. Con todo esto, sigamos anunciando, en nuestras parroquias, comunidades, grupos, facultad, trabajos. Y no perdamos el tesoro más grande y preciado que tenemos: la alegría de reconocernos amados por Dios.

Rosario Ezcurra

Marta

Marta, tu ceguera nos abrió los ojos. La narración de tu sufrimiento por el abandono de tu madre el día de tu cumpleaños. No naciste ciega. Caíste en un derrame cerebral que hizo que perdieras la vista y el andar. Por el desgarro de la soledad, fuiste integrada a Don Orione recibida con afecto y contención. Escribiste tus memorias y se la entregaste al Papa, que las recibió emocionado. Te agradezco Marta por tu humildad y generosidad, nos arrancaste lágrimas. Admirable ejemplo.

Clara Blanco Pinto

blancopintoclara@gmail.com

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