Cartas de lectores: Justicia lenta, no nos abandonen, cupones

Justicia lenta

Es necesario recuperar el dinero malversado por los condenados de la Causa Vialidad y también por los que están actualmente enjuiciados por la Causa de los Cuadernos. La demora en el primer caso ya es grotesca y en el proceso judicial de la segunda se requiere suma celeridad. Ese dinero debe volver a la comunidad y es urgente que se reparta entre las personas con mayor necesidad: jubilados ,pensionados , discapacitados y personas sin trabajo pero con necesidades básicas insatisfechas.

La Justicia lenta no es justicia.

Carlos Alberto Castriota

No nos abandonen

No hay forma de evitar el dolor que produce leer el drama de la gente que vive y trabaja en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, nuestra actitud no solo debe acompañar y ayudarla pero siempre a favor de una solución. Recuerdo hace años el proyecto del Colegio de Ingenieros y de la facultad de Ingeniería de la provincia de Córdoba, en el que se proponía la construcción de un canal que partía desde Arroyito al sur, alimentándose en origen por el rio Segundo y pasando por distintas localidades de esa jurisdicción. Cruzaba la provincias de Buenos Aires por la zona Oeste y Centro y continuaba en la provincia de La Pampa, hasta el océano, antes se podía conectar con el puerto de Bahía Blanca, Esa hidrovía permitía abaratar considerablemente el transporte de los granos y otras mercaderías con convoyes de barcazas impulsadas por un solo navío tractor. Hoy con la facilidades que entrega el RIGI qué bueno sería que entre tanto proyectos de inversión se propusiera éste que tanta economía de recursos aseguraría como también la posibilidad de escurrir por él los excesos de aguas arriba comentado como de proveerla ante las secas por falta de lluvias.

Jorge Alfredo Varela

Cupones

Me parece brillante la idea de dar cupones de capacitación en lugar de dinero a los jóvenes. Aparte, deberían crearse en todas las escuelas y colegios públicos talleres de artes y oficios para lograr que los educandos tengan una salida laboral en el futuro. Dos turnos, mañana y tarde. Uno para las materias tradicionales (historia, geografía, educación cívica, matemáticas, higiene, etc.) y el otro turno en la contracara del anterior para enseñar los rudimentos de los oficios como la mecánica, plomería, carpintería, costura, electricidad y otras virtuosas artesanías, y conjuntamente talleres de arte como música, pintura, escultura o teatro... que eleven el espíritu de ese potencial humano tan maravilloso que es la juventud de nuestra patria. El dinero debe servir para contener y apoyar la cultura… no como un fin, sino como un medio. De nada servirá concentrar riqueza en un país inculto. Quien aprende a vivir bien jamás, aunque pase por situaciones difíciles, no podrá sobrellevarlas. Como decía el gran Domingo F. Sarmiento: “Escuelas y más y más escuelas”. Y eso nos llevará a ser un país más integrado, en un marco de paz social sin resentimientos, disminuyendo la inseguridad, la droga y la violencia, que lamentablemente tanto han escalado.

Pedro Sylvester

Muerte en la calle

La muerte en la calle de una ciudadana brasileña, a manos de un enfermo psiquiátrico, nos reclama rever la ley que impide internar sin consentimiento del causante.

Juan Carlos Paludi

Taiwán y la Interpol

Fundada en 1923, Interpol reúne a 196 países y es la segunda organización internacional más grande del mundo. Sin embargo, Taiwán ha sido injustamente excluido por razones políticas durante más de cuatro décadas. Según la base de datos Numbeo, Taiwán ocupa el cuarto lugar mundial en seguridad entre 147 países, gracias a su baja criminalidad y a la estrecha cooperación entre la policía y la sociedad civil. Estos logros demuestran su capacidad para contribuir a la seguridad internacional. No obstante, su exclusión de Interpol le impide acceder a bases de datos y al sistema de comunicación policial I-24/7, limitando el intercambio de información en tiempo real. Esta brecha no solo afecta a Taiwán, sino que también debilita la red global de seguridad y facilita la expansión de delitos como la trata de personas, el fraude financiero y el cibercrimen.

Ante la creciente sofisticación del crimen global, el mundo necesita una red policial inclusiva. Permitir que Taiwán participe como observador en la Asamblea General de Interpol y en sus mecanismos de trabajo sería un acto de justicia y una medida práctica para fortalecer la seguridad mundial. Taiwán está dispuesto a cooperar, compartir su experiencia y contribuir a un mundo más seguro y justo.

Chou Yew-woei

Comisionado Oficina de Investigación Criminal de Taiwán

Velocidad

La edición del sábado pasado trae un interesante articulo con estadísticas que muestran que la infracción estrella en CABA es el exceso de velocidad, con un número alarmante de casos. Como usuario frecuente de colectivos que recorren la avenida Cabildo, sugeriría poner el foco además en verificar la velocidad a la que circulan los colectivos por los corredores del Metrobús; ya sea porque tratan de recuperar los minutos perdidos en calles saturadas o por semáforos incómodos. Alcanzados los carriles exclusivos los cochesalcanzan velocidades temerarias. Si sucede en los otros ramales del Metrobús, no lo sé, pero no es difícil imaginar lo que ocurriría si en algunos de los zigzags que se suceden según el trazado de los carriles alguno de los colectivos terminara -por cualquier motivo- incrustándose en un andén con pasajeros en espera. En ese caso las estadísticas serían también muy ilustrativas.

Alfredo Barcia

