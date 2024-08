Cartas de lectores: La Argentina infectada, un positivo no al celular, Borges y el país

Escuchar

Carta de la semana

La Argentina infectada

Nuestra patria está enferma, infectada, con fiebre muy alta, de más de 40°. Si sigue subiendo está en peligro de muerte, pero a los que están a cargo no les importa. Llamamos a un nuevo médico, quien la envuelve en paños fríos, le receta antipiréticos, y logra bajar la fiebre. Ya no peligra su vida, pero sigue enferma. Ahora hay que atacar la infección, no a medias sino con todo. Pero el nuevo médico vacila, se asesora con algunos de los que antes estaban a cargo, introduce nuevos focos infectados, y la Argentina no mejora.

¿Cuál es la infección? La corrupción. Es ella la que debe pagar el ajuste.

Eduardo Vila Echagüe

DNI 4.425.159

Un positivo no al celular

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires emitió la resolución ministerial Nº 2024-2075, que limita el uso del celular por los alumnos en el aula. Desde que hemos comenzado los docentes a implementarla, el cambio es significativo para todos. La mayoría de los alumnos han realizado un giro importante, no solo con respecto a poder prestar más atención y tener mayor comprensión dentro del aula, sino en el trato dispensado entre pares y el otorgado a sus profesores, que ha mejorado notoriamente. Otros adolescentes acusan recibo y comienzan a presentar signos de lo que se ha comenzado a analizar como síntomas propios de un consumo problemático. Signos de ansiedad, apatía o depresión también se relevan como resultado de lo que esta herramienta utilizada sin límites provoca en los chicos y grandes. Algunos de los adultos involucrados (autoridades de las casas de estudio incluidas) son los primeros en quejarse de esta medida, en lugar de comprender la diferencia del uso de estas tecnologías en manos de adultos o menores de edad. La resolución ministerial colaborará con los docentes en la puesta de límites también a los padres, acostumbrados a comunicarse con sus hijos cuando ellos lo disponen, sin registrar que están interrumpiendo a sus hijos en pleno proceso educativo. Se trata de una herramienta muy esperada que les permitirá aprender a encontrar su equilibrio entre el uso responsable del celular y el propio bienestar y crecimiento personal.

Batalla cultural ganada.

María Novakosky

DNI 18.564.342

Borges y el país

Concluyó la semana dedicada al gran Jorge Luis Borges, con conferencias, muestras y encuentros con los críticos. De todas maneras, creo que el mejor homenaje sería leerlo. La mayoría de los argentinos no han leído los cuentos del maestro y, menos aún, sus ensayos. Uno de ellos, titulado “Nuestro pobre individualismo”, nos retrata en pocos renglones: “El argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que, en este país, los gobiernos suelen ser pésimos o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción; lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano”. Lo confirman los legisladores, los gobernadores y todo el que actúa en política. Todo partido o frente dura muy poco. Al tiempo se divide y subdivide en partiditos en los recintos. Aparecen bloques con un solo integrante que, por supuesto, zigzagueará según en qué vereda caliente más el sol. Todos caciques. Ningún indio.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

Dolarizar

Cuando se empezó a pensar en la dolarización como una salida para el país muchos economistas dijeron que la Argentina no podía perder su política monetaria, para poder devaluar y así ganar competitividad. La situación hoy nos muestra que no podemos devaluar tampoco teniendo moneda, porque terminaríamos en una espiral inflacionaria. Estamos pagando los costos cómo si hubiéramos dolarizado, pero sin sus beneficios, que serían una drástica baja de la inflación y una inyección de confianza que haría que muchas empresas y personas inviertan sus dólares en el país al no estar sujetos a un tipo de cambio totalmente arbitrario como es el dólar oficial. Esto además serviría de antídoto para los futuros populistas de nuestra tierra.

Gonzalo Tanoira

DNI 21.109.736

La emboscada del juez

El caso de violencia de género sufrido por la señora Fabiola Yañez ha corrido de los medios el triste destino del chiquito Loan. Una vez más vivimos en nuestro país estos tristes e inconcebibles ejemplos. Como víctima de este accionar violento de parte del Estado argentino me siento obligada a hablar por todos aquellos que lo hemos sufrido y por quienes nadie, y menos aún la mayor parte de los medios, se han preocupado. Es por eso que me veo en la necesidad de describir nuestro caso. En 2014, estando mi esposo en ilegal juicio por haber luchado contra el terrorismo en los 70, comenzamos a recibir amenazas por parte de representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, sin sospechar que se iniciaría una persecución cruel y peligrosa, acusándonos de apropiación de niños. Denunciamos lo que estaba ocurriendo en la Fiscalía Penal Federal, agregando al expediente episodios cada vez más violentos como persecución en la calle, hostigamiento, empujones , insultos y amenazas. Durante varios días una camioneta negra permaneció estacionada en la puerta del edificio. En una oportunidad bajaron de ella dos hombres que le hicieron al encargado preguntas sobre mí y amenazándolo de que no contara esto. Luego de declararse incompetente la Fiscalía derivó nuestro caso a la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del doctor Garavano, quien nos adjudicó un botón antipánico que nos salvó de varias situaciones de violencia y temor. En un momento dado me avisan que una patrulla de la Prefectura, con siete integrantes munidos de una barreta y chalecos antibala, estaban prestos a abrir la puerta de mi domicilio. En ese momento llegó una vecina, hermana de una víctima asesinada por el ERP, quien los indujo a esperarme. Llegué y les abrí la puerta, lo que dio comienzo a una batalla campal. Me comuniqué con una abogada conocida, quien arribó inmediatamente. El operativo estaba a cargo del prefecto Diego Fiorotto, director de Delitos Complejos. Se encontraban entre la “patota” dos integrantes del Banco de Datos. Nos negamos a sacarnos sangre, tras lo cual se inició una brutal requisa. Nos encerraron a la abogada en la cocina y a mí en el living. A mi hija menor, en el escritorio, el prefecto Fiorotto le ordenó sacarse la ropa interior en su presencia, como así también la del agente de Protección a la Víctima y los del Banco de Datos. Ella empezó a gritar, llamamos a la Policía Federal, que arribó y procedió a identificar a los allanantes. Luego de 5 horas de este suplicio tomaron los cepillos de dientes como prueba. Resultado final del análisis: somos los padres biológicos de la víctima.

Pero no conformes empezaron a ir a sus antiguos y actuales trabajos, preguntando por ella en forma descalificante. En septiembre nos citó a audiencia el juez Lijo con la supuesta intención de conversar con mi hija. El juez la llamó a su despacho junto a su abogada. La Policía Aeroportuaria flanqueó por dentro la puerta y el juez en forma sorpresiva e improcedente le ordenó sacarse una muestra de sangre, haciendo ingresar a modo de una trampa al personal del Banco de Datos Genéticos. Sumamente alterada mi hija reaccionó quitándose la ropa interior y procedió a arrojársela a Lijo, saliendo desnuda del despacho de un juez de la Nación.

A 10 años de estos hechos, más cinco cotejos de pruebas de ADN que confirman que somos familia, no está cerrada la causa. Por razones de brevedad he sintetizado lo vivido en esos atormentados meses por disposición de un juez federal.

¿Dónde está la entidad de protección a la víctima? ¿Dónde está la entidad de protección por violencia de género de parte del Estado? ¿O ser un funcionario judicial lo redime de culpa y responsabilidad? ¿Hasta cuándo?

Ana Delia Magi

DNI 6.065.085

Impuesto PAIS

Una vez más he lidiado con las arbitrariedades del impuesto PAIS. Y una vez más salí perjudicado. No quiero, entonces, dejar pasar la oportunidad para solicitarle al Ministerio de Economía, y por su intermedio a quien corresponda, que apure sin más la eliminación de este hijo mal habido del cepo cambiario y que establezca –en el corto plazo– frescas políticas cambiarias para alejarnos de barbaries confiscatorias como esta. Al respecto, útil recordar la nota de Esteban Lafuente publicada el domingo pasado en el suplemento económico.

Juan Pablo Aldrey

DNI 24.459.336

Padre Olivera Ravasi

Es realmente para destacar la profunda e incansable obra que viene realizando el padre Javier Olivera Ravasi –uno de los tantos sacerdotes que llevan la verdad por el mundo– a través de su impecable canal QNTLC (Que no te la cuenten). Un valiente y notable trabajo intelectual y de sentido común, basado en un amplio estudio teológico e histórico.

Ronaldo Rogers

DNI 8.320.971

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, lLA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION