Cartas de lectores: La frontera, sin diálogo, enemigos de Dios

El nombre del lugar, La Frontera, quizás nos guíe hacia la definición de un lugar elegido por buena parte de la sociedad actual. Quizás el número de representantes de una supuesta élite enmarcada simplemente en una superioridad material ocasional nos lleve a interpretar el estado de nuestro país. Cientos de personajes fatuos con bolsillos llenos arriesgan las vidas de sus hijos, familiares, amigos y la suya propia para satisfacer su ego. Resulta lamentable que se produzcan nuevamente acontecimientos siniestros como son los que hoy tienen estado público… La muerte al alcance de la mano de quienes supuestamente contarían con los recursos que brinda la educación como para no incurrir en hechos como los que nutren las noticias. ¿Es el reflejo de una sociedad decadente donde aquel que tiene recursos económicos como para poder abastecer tantos desatinos actúa sin pensar nada más que en sí mismo y en su satisfacción personal? ¿Los espectadores son cómplices? ¿Qué les cuentan los padres a sus hijos cuando los llevan a contemplar estas locuras?

Esta es realmente la frontera intelectual… entre la sensatez, la moral, el respeto hacia el otro, por un lado, y la impunidad de aquellos que no piensan en los demás y a quienes no les preocupa nada más que el exhibicionismo de sus acciones, por el otro.

Educar, siempre educar... será la única manera que avancemos como país.

Julio Lozano

DNI 7.754.906

Sin diálogo

En su columna del jueves pasado, Luciano Román afirma que en nuestro país el diálogo es “mala palabra”. Lo audiovisual e iconográfico han superado a la palabra, basta la simbología de la foto en política. El binarismo convierte al que piensa distinto en enemigo. Las redes sociales viralizan agresiones y disparates de líderes y de sujetos anónimos. No solo es hablar, sino saber escuchar y, más trabajoso, comprender al otro. La ausencia de ejemplaridad es patética: funcionarios que no aceptan debatir (el diálogo sería potestad personal cuando es deber institucional), no admiten conferencias de prensa, le niegan el saludo a quien protocolarmente deben saludar; en fin, mala educación, que algunos ven como “autenticidad”. El diálogo puede ser difícil, pero necesario para la convivencia, y se pueden hallar puntos admisibles para las partes, arribando a un consenso, más como concordia que como estrategia, y así lograr una ética de mínimos. Sin diálogo abierto, no hay democracia posible, a lo sumo autoritarismo camuflado…

Roberto M. Cataldi Amatriain

DNI 4.995.152

Siniestra paradoja

El fútbol argentino se encuentra en una encrucijada difícil de resolver debido a la estructura paradojal de la misma, por un lado acredita la máxima legitimidad deportiva por ser no solo bicampeón de América, sino a la vez campeón del mundo. Y por el otro lado se sitúa en la máxima ilegalidad debido a la corrupción que atraviesa a sus dirigentes más encumbrados. ¿Esta configuración será un símbolo de la siniestra idiosincracia Argentina?

Daniel Maccagnoni

DNI 11.987.695

Evento en Uruguay

Tuve el gusto de participar en el evento realizado en Punta del Este “¿Y ahora qué? Perspectivas de la región 2026”, organizado por el diario El País de Uruguay y EnjoyPDE. Participaron Martín Aguirre (de El País), Eduardo Costantini, Hernán Bonilla y José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION. El evento fue brillante. Pero quiero poner el foco en la presentación de José. De manera fluida, concreta y concisa presentó el panorama político-económico del país con la natural calidad de información que tiene LA NACION, agregándole enriquecedoras conclusiones de la dinámica de los hechos y las tendencias. Me impactó particularmente la calidad audiovisual de los elementos utilizados para apoyar sus palabras. Brilló con plenitud la calidad de infografías y el periodismo visual con recursos multimedia a los que LN nos tiene acostumbrados en su sitio de internet. Verdaderamente, mucha razón para que todo el equipo de LN se sienta orgulloso por la calidad profesional alcanzada. Mis felicitaciones.

Luis Correa

DNI 4.559.781

Vestimenta de trabajo

Veo que nuestro gobierno de la CABA ha invertido mucho dinero en mejorar la ciudad. Está bien. Pero parece que el presupuesto no alcanzó para vestir adecuadamente al personal de calle, que sigue con la misma vestimenta que en invierno. Hablo de policías y demás empleados de las plazas, etc. Por favor, primero la persona, después el público.

Eduardo Faroppa

DNI 4.975.238

Carpinchos

El delta del río Paraná es un sitio Ramsar y área protegida, con vasta biodiversidad de flora y fauna. Ramsar se refiere a la Convención sobre los Humedales, un tratado internacional firmado en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, que busca la conservación y el uso racional de estos ecosistemas vitales. Los sitios Ramsar son humedales designados como de importancia internacional por su valor ecológico, hidrológico y por ser hábitat de aves acuáticas y demás animales, formando una red global para proteger la biodiversidad y el sustento humano. Los carpinchos son algunos de los animales que viven en esta área protegida. No deben ser eliminados por el hombre. Si los habitantes de la zona no desean verlos próximos a sus casas, pueden tender un alambrado perimetral. La protección de la flora y fauna del Delta está avalada por tratados internacionales.

Liliana Mercado

lmarmerc@gmail.com

En la Red Facebook

Volvió a crecer la cantidad de personas que viven en las calles de CABA

“La ciudad es el lugar de donde siempre algo se puede sacar. Es lamentable pero es así”- Raquel Prat

“Hace años que esto sucede. A muchos no hay manera de sacarlos, los llevan a los refugios, están dos días y vuelven a la calle”- Esther Carabante

“Exportación Kicillof. El 70 % no nació en la CABA”- René Rojas

“Deberían estudiarse los motivos”- Miguel Jaime