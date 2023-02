Cartas de lectores: La gran pregunta, derribo del globo, convicción

escuchar

La gran pregunta

Se hizo justicia, finalmente, para Fernando Báez Sosa. Pero nada de esto puede poner feliz a nadie. Lo que se siente es una gran tristeza y angustia. Porque no hubo una sola víctima. Muchas familias perdieron, aquí, a sus hijos. Los papás de Fernando lo perdieron físicamente, y de una manera atroz. Pero las otras familias también han perdido a sus hijos. Y no solo porque a partir de ahora comenzarán a transitar el largo camino de la prisión, sino también porque el que crio y educó a alguien capaz de cometer semejante crimen no puede menos que sentirse ajeno y extrañado. La imposibilidad de reconocerse en los actos del propio hijo equivale a su muerte, si no física, por lo menos simbólica.

Al final, la gran pregunta detrás de esta tragedia es por la sociedad que nosotros construimos, y que es capaz de dar a luz a los Pertossi y Thomsen, y que nunca –o casi nunca– es capaz de proteger a los Báez Sosa.

Juan Martín Molinari

DNI 18.553.810

Derribo del globo

El episodio del globo chino que sobrevolaba los Estados Unidos (y que las autoridades de ese país no dudaron en derribar) confirma las sospechas señaladas en el reciente editorial de la nacion titulado “Las bases chinas en nuestro país”, del 2 de febrero. Si el gobierno norteamericano (que de estas cosas sabe más que el nuestro) decidió derribar un globo chino cuyos objetivos eran “meramente científicos”, algo deberíamos aprender los argentinos al respecto.

Juan Javier Negri

javier_negri@negri.com.ar

Convicción

Las actitudes de Sergio Massa me permiten inferir que tiene la convicción inalterable de ser presidente a cualquier costo, pero que tendría otras muchas convicciones que, claro está, pueden variar diametralmente según su conveniencia del momento.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Cuentos chinos

“Son cuentos chinos”. Así definió el papa Francisco las versiones sobre presuntas diferencias entre él y Benedicto XVI, fallecido en 2022. Según la RAE, cuentos chinos significa “embuste”, palabra que es definida como mentira disfrazada con artificios. Nada que comentar desde el punto de vista gramatical, solo que como la voz de Francisco tiene alcance urbi et orbi, seguramente será oída no solo por las autoridades chinas, sino también por millones de chinos en el mundo. Conclusión: es una “metida de pata” que me recuerda al presidente argentino cuando dijo que los brasileños descienden de la selva. Papa Francisco, por favor sáquese el manto del porteño y entienda que su voz es universal.

Nelson Sbarbati

nelsius05@gmail.com

Víctima del sistema

Es verdad que la protección futura de niños sometidos a abuso no se solucionará con la ley Lucio. Porque Lucio fue víctima de esas dos psicópatas, pero también del sistema. Los detalles brindados por la prensa sobre la crueldad de la que fue víctima Lucio desnudan la inoperancia de funcionarios que son empleados solo interesados en cobrar su sueldo, de médicos que perciben un sueldo miserable y son obligados a atender cinco pacientes por hora. En doce minutos, ¿se puede efectuar el interrogatorio, leer una historia clínica, revisar al paciente de la cabeza a los pies, diagnosticar e indicar el tratamiento? Como pediatra, doy fe de que no. La jueza que falló la tenencia, ¿se molestó en notificar el seguimiento del niño al departamento del menor para detectar si padecía sufrimiento físico o psicológico, derivado de separarlo de quienes para él eran su familia? ¿Indicó los plazos en que debían presentarle los informes? Y si lo hizo, las asistentes sociales ¿cumplieron con su obligación o se quedaron en las oficinas tomando mate y charlando con otros empleados?

Si alguien en la Argentina cumple con su función es por decisión propia, no porque el sistema público esté organizado para que eso suceda. Aun así, estamos sometidos a la violencia que nos imponen quienes nos están gobernando, con sus discursos mentirosos, disposiciones arbitrarias, cambiantes y en ciertos casos hasta delictivas, además de impuestos abusivos.

Marta Bekes

DNI 23.888.267

Aportes jubilatorios

Los jubilados que debemos seguir trabajando porque con la jubilación no nos alcanza estamos sujetos a otra gran injusticia, además de la pérdida de valor adquisitivo de la jubilación, es que si facturamos como monotributistas debemos seguir haciendo un aporte jubilatorio. Increíble, pero real. Luego de haber aportado años por una mísera jubilación, si seguimos trabajando tenemos que realizar aportes jubilatorios. La Argentina es un país inexplicable, donde la Justicia brilla por su ausencia. Al mismo tiempo que esto ocurre, la condenada vicepresidenta de la Nación cobra dos pensiones de privilegio multimillonarias.

Jesús M. Silveyra

DNI 11.045.065

Pago de pensiones

Agradezco que la Anses advierta sobre posibles estafas en los medios de comunicación. Sin embargo, el 31 de enero último asistí a la central de ese organismo a reclamar el pago de la pensión por hijo con discapacidad de diciembre. Fui atendida con cordialidad, pero me sorprendí cuando el empleado me hizo saber –sin mediar disculpas– que me pagarían en marzo las tres pensiones impagas. ¿Tres? pregunté. Sí, diciembre, enero y febrero. Es así, fue la respuesta. Quiere decir que en marzo recibiré –como mínimo, dada la inflación– un 20% menos de lo que me correspondería.

Ya lo había dicho el ministro Massa en agosto, que habría recortes presupuestarios en el área de discapacidad, si bien tal anuncio fue luego desmentido ese mismo mes. Puede ser que ese dinero se haya destinado a otros fines, vaya uno a saber...

Claudia Bagnardi

DNI 10.929.163

En la Red Facebook

Fallo por el asesinato de Fernando Báez Sosa

“¡Perpetua para los 8!”- Anita González

“Descansa en paz querido Fernando... Toda la gente está conteniendo a tus queridos padres... se ha hecho justicia”- Virginia Manzanarez

“Todo muy triste. Los que somos padres sufrimos por Fernando y por estos chicos que se autodestruyeron”- Alicia Dalzotto

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION