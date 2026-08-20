Cartas de lectores: La Justicia, rana y escorpión, riquezas

La Justicia

La Justicia no son los secretarios que buscan incompetencias por la fecha del hecho, la jurisdicción o la materia. La Justicia no son jueces que cajonean. La Justicia no son los camaristas del reloj de arena. La Justicia no son los ministros de la Corte, que especulan con los políticos.

Gastón Torres Sourigues

gtsourigues@gmail.com

Rana y escorpión

Mauricio Macri tiene –entre otras– dos cualidades que lo destacan: su vasta experiencia en el mundo de la política y su manifiesta voluntad de diálogo con la oposición. Estas dos son virtudes que lo distinguen de Javier Milei –de quien sobran demostraciones de falta de diplomacia y de resistencia al consenso político–. Dicho esto, y teniendo frescos en la memoria los desplantes y agravios que Milei tuvo con el expresidente, le recomiendo a Macri que relea la fábula de la rana y del escorpión; que se preserve Macri para cuidar a todos los argentinos.

César Monicat

moc26@live.com.ar

Riquezas

En la Biblia las riquezas son una bendición y un bien confiado por Dios a los hombres. El hombre es administrador no dueño de ellas. El Señor es el único dueño. Sí nos pide que seamos ricos en buenas obras, generosos. No condena la posesión de las riquezas, sino el mal uso de ellas. Sí condena la avaricia, el engaño, la rapiña, la opresión, el impago de los salarios debidos y el dominio violento de la sociedad. Así de simple y claro.

Eduardo Faroppa

eduardofaroppa42@gmail.com

Misión de la Iglesia

Comparto las apreciaciones del editorial del 14 de agosto sobre la misión de la Iglesia y el distingo que hace entre los principios morales que resultan de su Doctrina Social que iluminan toda la realidad económica y las políticas económicas concretas de un país sujetas a decisiones técnicas. Como dice el Compendio de la Doctrina Social “… la Iglesia, con su doctrina social, no entra en cuestiones técnicas y no instituye ni propone sistemas o modelos de organización social”. También señala San Juan Pablo II en Centessimus annus, “la Iglesia no tiene modelos para proponer… ofrece como orientación ideal e indispensable la propia doctrina social, la cual reconoce la positividad del mercado y de la empresa, pero orientados hacia el bien común”. Esta misma doctrina continúa con León XIV como resulta de su encíclica Magníficat humanitas. Esto no significa que la Iglesia no deba preocuparse por los más pobres o de promover una justa igualdad de oportunidades, pues todos debemos estar atentos a las necesidades mínimas y vitales de los hombres.

Juan Marcos Pueyrredon

jmarcospuey5@gmail.com

Mercosur

Hace un mes y días se realizó en Asunción el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur, al finalizar el mandato del presidente de Paraguay, Santiago Peña, y asumir Yamandú Orsi, de Uruguay. Estuvieron los mandatarios Lula da Silva (Brasil), Paz Pereira (Bolivia) y Kast (Chile). Argentina, ausente. Previamente el presidente Lula había informado sobre la resolución de la Comunidad Europea aceptando el primer convenio firmado de exportaciones con Francia. Inesperadamente, la ausencia de la delegación de nuestro país sorprendió, por lo que pedimos disculpas al gobierno y al pueblo hermano de Paraguay. No ir a una reunión, sin aclarar por qué, tiene el mismo significado que no ir a una invitación de una cena. Esta ausencia fue un destrato y una desconsideración, pero lo concreto de esto es que simultáneamente aparece nuestro presidente junto con el canciller en Brasil, donde se origina un incidente de amplia repercusión con acusaciones graves contra el presidente y candidato en la próxima elección de ese país. ¿Cuáles son las causas? Señalan que fue un aporte de fondos para una campaña interna en la elección presidencial de la Argentina efectuada hace casi tres años. Nunca efectuó ningún llamado o denuncia con respecto a ese hecho. Pero más allá de todo esto, estamos seguros de que el paso que se ha dado y lo que se ha avanzado en el Mercosur no tendrá retroceso. También creemos que esto marca un hito en una Argentina que no entendemos porque se adelanta la pelea presidencial, que se tiene que realizar recién el año que viene. ¿Casualidad o causalidad? Vaya a saber si será cierta la situación tan favorable que tiene como para promover estos conflictos, destratos y acusaciones que no tienen destino. Lo que sí debemos señalar es que la aprobación del tratado entre el Mercosur y la CE fue ratificada en el Parlamento argentino, por diputados a fines del año pasado, y por el Senado en sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente. ¿Será posible que no alcanza con alimentar la grieta interna que también se necesita trasladarla al exterior?

Estos pasos quizás nos marcan con claridad que lo que parecían cuestiones ideológicas era un dislate, porque la participación de gobiernos con pensamientos diferentes anula cualquier disfraz. Hay que convencerse de que los pueblos requieren hechos y no relatos. En un mundo convulsionado por las guerras, América del Sur es un símbolo de paz. Esperamos que la visita de Su Santidad refuerce la búsqueda del diálogo y no del agravio. Costó décadas que la semilla sembrada por Sarney y Alfonsín empezara a dar sus frutos.

José Maria Garcia Arecha (h)

Exsenador nacional (UCR – CABA)

Estafas virtuales

Vivimos en un mundo donde las estafas virtuales son moneda corriente. Lamentablemente, mi padre de 83 años sufrió una extracción de datos que podrían comprometerlo financieramente. Quiero remarcar que a la hora de asentar el hecho, la policía de la provincia de Buenos Aires se negó dado que solo podían recibir una denuncia cuando se hubiera consumado el hecho (vaciamiento de cuenta, por ejemplo), dejando al ciudadano sin recomendaciones sobre cómo protegerse. Encuentro esto sumamente lamentable. Los estafadores quedan con libertad para hacer lo que se les plazca y nosotros, los ciudadanos, estamos temiendo las consecuencias de la estafa. Este no es el sistema que merecemos.

Carlos G. Bozzoli

gbozzoli@gmail.com

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El gobernador de Río Negro quiere crear un fondo soberano con los ingresos del petróleo, gas y minería

“Excelente iniciativa para cuidar los recursos de la provincia y pensar en el futuro” -Valentina Molina

“El que guarda siempre tiene” -Anto Lucero

“Inversiones y infraestructura para la provincia, así debe ser. Futuro puro” -Luciano Caselli