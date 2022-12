Cartas de lectores: La peor crisis, causales de recusación, caballo de Troya

escuchar

Carta de la semana

La peor crisis

la nacion publicó el 17 de octubre de este año la carta del lector Mauricio Maurette, quien alienta y cree en la esperanza y el futuro en nuestro país. Casualmente fue publicada, simultáneamente, con dos editoriales que, claramente, desnudan las dos más importantes razones por las cuales la Argentina, desde hace décadas, viene en caída libre, como consecuencia de las medidas políticas y económicas repetitivas y erróneas de nuestros gobernantes y/o “genios economistas”.

Un editorial se refiere a “la gran estafa educativa”, en el cual la investigadora del Conicet Ana Borzone reconoce que la escuela de hoy solo consolida el círculo de la pobreza y profundiza las desigualdades. Ella comparte con la ONG Misiones Rurales Argentinas (Mendoza), el programa Queremos Aprender. Allí se contempla la alfabetización, a partir de los 3 años y, ya en 4 meses, los chicos leen y escriben palabras, evitando, de esta forma, los “errores metodológicos” que retrasan el aprendizaje. A su vez, insiste, como varios especialistas, en el gran valor y “aporte neurológico” de la letra cursiva. El otro editorial, “Pobreza, retraso e indignidad”, se refiere a los 17 millones de pobres, 4 millones de indigentes (50% niños) que, lamentablemente, al negárseles una correcta nutrición en sus primeros años de vida, su desarrollo físico y mental será deficiente e irreversible. Según la ONU, “la pobreza y la desigualdad no son inevitables, son el resultado de decisiones deliberadas o de la falta de medidas que desempoderan a los más pobres y marginados y violan sus derechos fundamentales, que niegan su humanidad”.

Conclusiones de ambos editoriales: la peor crisis, además de la pobreza, el retraso y la indigencia, es la educativa, dado que, sin educación no hay futuro. Conclusión personal: desde hace siglos, para lograr un pueblo inculto e ignorante y dominar a las masas, “¡pan y circo!”.

Marcos A. Machado

marcos53arg@gmail.com

Causales de recusación

Felicito a la nacion por el editorial publicado ayer sobre el peligroso proyecto de la legisladora Fernández Sagasti al introducir como causales de recusación de los jueces que manifiesten una posición contraria a la denominada “perspectiva de género”, utilicen “discursos de odio” o no hagan respetar la ley de identidad de género.

La denominada “perspectiva de género” es una teoría elaborada últimamente que puede o no compartirse; o pueden compartirse algunos de sus postulados y otros no. Erigir su rechazo como una causal de recusación recuerda a los gobiernos totalitarios, donde los jueces deben acreditar su adhesión a la doctrina oficial para mantener sus cargos. En cuanto a la referencia al “discurso del odio”, se trata de una causal laxa, subjetiva y propicia a los manejos políticos al definir cuándo hay o no este tipo de “discurso”. Las causales de recusación deben ser objetivas y apuntar a asegurar la independencia del juez, no su adhesión de antemano a doctrinas o posturas religiosas, culturales o políticas.

Enrique V. del Carril

DNI 7.593.338

Caballo de Troya

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, afirmó que el veredicto contra Cristina Kirchner “está cantado” y apuntó contra los jueces y la Justicia en general. Más allá de que resulta lamentable que un integrante del Poder Ejecutivo critique al Judicial, hay que resaltar que este mismo funcionario es el Wado moderado y estadista que muchos periodistas considerados serios pretenden instalar en la opinión pública. Algunos de ellos son los que también hablaban sobre el “Alberto moderado y estadista” hace tres años.

Tengamos memoria a la hora de que nos quieran hacer entrar al nuevo “caballo de Troya”.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

De 1946 a hoy

Triste aseveración: la Argentina, en 1895, tuvo el PBI per cápita mayor del mundo. Hasta 1946 el gráfico del PBI per cápita configura una meseta junto con Canadá y Australia. En 1946, se estatizaron las compañías extranjeras y se impuso la “ley del laboro”, copia de la de Mussolini que rige hasta hoy. En Italia se suprimió con la caída del Duce. Desde 1946 cayó el PBI a niveles africanos desde el quinto al lugar 66. Todo debido a los cambios introducidos por el general Perón. Hoy el PBI per cápita de Australia es de 59.934 dólares per cápita y la Argentina tiene 10.729 dólares. Seis veces menos.

¡Gracias, peronismo!

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Respetar la Justicia

Los argentinos vemos a diario el avasallamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre las instituciones, hasta el punto de que hoy pareciera que si se está a favor del Poder Judicial estamos en contra de Cristina, quien constantemente lanza alguna embestida contra los jueces del tribunal que la juzga en la causa Vialidad o en contra de los fiscales Mola y Luciani. Pero Cristina no solo ataca a quienes la están juzgando, sino que, además, ha dado muestras de que no respeta las decisiones del Poder Judicial, sino que las violenta. Recientemente, hizo oídos sordos a lo resuelto por la Corte Suprema e insistió con la nominación de Martín Doñate, desafiando lo resuelto por el máximo tribunal, que había designado a Luis Juez para que ocupe el cargo en el Consejo de la Magistratura. Estas conductas atentan contra la república, son acciones que no promueven una Justicia independiente, proba y justa, y que faltan el respeto a la Constitución y a sus instituciones. Fernández de Kirchner golpea y ataca sin respeto alguno a los funcionarios del Poder Judicial por el solo hecho de atreverse a juzgarla en las causas donde está involucrada o a ponerle freno en aquellos casos donde claramente incumple las normas, como en el caso del Consejo de la Magistratura, donde simuló una división de bloque para sentar a un aliado más en ese organismo. Como ciudadana creo que la república es la mejor forma de gobierno, es el mejor modo de organizar el Estado y garantizar el cumplimiento de la ley, la igualdad de todos los ciudadanos y la libertad, pero para que funcione tiene que garantizarse al mismo tiempo la independencia de los poderes, cada uno debe cumplir con una función que está explicitada en nuestra Constitución de manera indubitable e incuestionable. Como senadora, estoy comprometida a defender la república y legislar para que la respeten. Cada vez que atenten contra ella, voy a levantar la voz, porque si nos quedamos callados estos abusos de poder se naturalizan y debilitan la democracia. La señora Fernández de Kirchner fue elegida como presidenta del Senado, su labor consiste en elaborar las leyes que deben dirigir la vida de los argentinos; no fue votada para juzgar a jueces o actuar como si ella estuviera por encima de sus decisiones.

Carmen Álvarez Rivero

Senadora por Córdoba (Pro)

DNI 17.387.044

El VAR

Los promotores del VAR han agregado a esta tecnología una mayor exactitud a las imágenes para que su análisis permita una resolución más justa ante una jugada controvertida como en el caso de una pelota y su cruce completo de la raya de cal. No faltará un tecnólogo que quiera incorporar una lupa digital para minimizar el error y al que le seguirá otro porfiado con ánimo de superación, que reemplazará a la burda lente con un microscopio. Inevitable, la discusión continuará y nos acercaremos al campo atómico y los zumbidos de las partículas elementales. De este modo, en lugar de disfrutar del juego y los errores inherentes que lo hacen tan atractivo, nos convertiríamos en expositores en física atómica, aumentando así nuestra trivialización de la ciencia, tan atractiva en las charlas de café. Cordura y buenos jugadores es lo que se necesita.

Basilio Aristidis Kotsias

kotsias@yahoo.com

Palacio Anchorena

Consideramos muy oportuno el editorial del 22 de noviembre respecto de la tarea que llevan adelante los vecinos del Área de Protección Histórica Palermo Chico en defensa de las inexplicables violaciones de los códigos y las normas vigentes que autoriza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Desde hace aproximadamente diez años, en la antigua casa de la familia Anchorena, en Castex 3211, declarada patrimonio histórico, se lleva adelante una interminable obra que viola notablemente las normas legales que le son aplicables. No se respetó la fachada, se construyeron terrazas con parrillas que no ventilan a los cuatro vientos y apoyadas, al igual que una piscina, contra la pared del edificio lindante. De hecho, se han apropiado de esa pared sin derecho alguno. Sin duda, los ciudadanos del área APH 3 tenemos el compromiso de luchar por la protección del barrio y las leyes que lo preservan.

Lucrecia Gordillo

DNI 6.363861

Gloria Menéndez Lacau

DNI 26.844.243

Mal estado de la ruta 2

El miércoles pasado volví de Mar del Plata a Buenos Aires por la ruta 2 en medio de una tormenta feroz. Quiero denunciar el deplorable estado de la ruta entre Las Armas y la entrada a La Plata. Irregularidades del asfalto y pozos por todos lados, los cuales, por efecto de la intensa lluvia, se llenaban de agua, haciendo inestable el control del auto. ¿Adónde va el dinero recaudado por peajes? ¿Al cuidado y arreglo del asfalto? Pues no. Se acerca el verano y esto se va a ir profundizando, por el caudal de autos que va a transitar por esa ruta. No hay tiempo para arreglarlo...

Mar del Plata “lo tiene todo”, reza la propaganda, ¡menos una ruta de acceso segura!

Beatriz Moreno

DNI 10.369.989

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION