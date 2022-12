Cartas de lectores: La plata está, daño a la república, hacer y decir

escuchar

La plata está

Me pregunto hasta cuándo el kirchnerismo impunemente seguirá burlándose de todos los argentinos. Primero, bravuconea amenazando y pretendiendo desconocer un fallo de la Corte Suprema. Luego, ante la inevitable gravedad de la situación, hace que paga, entregándole a la CABA papeles sin valor de imposible realización. Es decir, la nada misma. Claro, el fallo es de “imposible cumplimiento, porque no está la plata”, dice el Presidente. Sí, señores, está la plata. En el mismo lugar de donde hace muy poco salieron 200.000 millones discrecionales para que Kicillof pueda mantener la tropa disciplinada, por ejemplo. Nada será posible en un país en donde se acepta como natural que algunos se pongan permanentemente por encima de la ley.

Carlos Sala Spinelli

Daño a la república

Los que conocemos algo de derecho teníamos la seguridad de que quien ocupa el cargo de presidente de la Nación Argentina iba a terminar reconociendo la supremacía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, el daño que permanentemente causa a la república con sus actitudes no tiene remedio. No puede ser perdonado ni olvidado.

Juan José Ávila

Hacer y decir

Luego de cierta espera, el fallo de la Corte Suprema no era ni de imposible cumplimiento ni un golpe de Estado o institucional. Hay una frase muy utilizada, “miren lo que hago y no lo que digo”, que rige ahora más que nunca en nuestra dramática y desordenada Argentina. Mientras tanto, seguramente muchos como yo esperamos que las cuestiones se resuelvan de fondo y no de forma. Para eso, sería esencial que haya debates públicos de calidad y con seriedad. No deberíamos esperar menos.

Valentín Olavarría

GPS para Tapia

“La única verdad es la realidad” (Aristóteles). “Miente, que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá” (Joseph Goebbels). Una gran alegría recibimos los argentinos de parte de la selección nacional, pero también tristeza por algunos hechos y declaraciones. El presidente de AFA, Claudio Fabián Tapia, ¿se equivoca o hace comentarios que sabe que no son ciertos? Declaró en todos los medios: “Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la Capital... Sin registrar ningún incidente”. Cabe recordar que los graves sucesos acontecidos el 20 de diciembre ocurrieron sobre la autopista Teniente General Pablo Riccheri, a la altura del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Allí dos jóvenes se arrojaron al micro descapotable que transportaba a los jugadores desde el Puente Olavarría, que une las barriadas de Villa Madero con Villa Celina. Por lo cual, es una falacia lo dicho por Tapia. Un GPS no le vendría nada mal.

Hugo Modesto Izurdiaga

Éxitos

Vale lo que dice el Presidente. Durante su mandato, la Argentina obtuvo la tercera Copa Mundial de fútbol, la Copa América y un triunfo ante el seleccionado italiano en Wembley. Los Pumas derrotaron a los All Blacks, de visitantes, por vez primera vez. Poroto Cambiaso es 10 de handicap en polo antes de cumplir 18 años. Tamaña cadena de éxitos en su gobierno aseguran mi voto para la reelección del doctor Alberto Fernández.

José Azpiroz Costa

Recetas médicas

Por resolución 3622, el Ministerio de Salud derogó las disposiciones tomadas al inicio de la pandemia que permitían a los médicos emitir las recetas por medicamentos crónicos u otros que los pacientes utilicen habitualmente mediante WhatsApp o por mail. Lo menos que puede decirse de esta decisión es que es totalmente inoportuna y una piedra más en el camino de los que necesitamos medicamentos con frecuencia. Cualquiera que haya tenido necesidad de concurrir recientemente a un consultorio o un hospital sabe que los médicos están totalmente desbordados, y cualquier medio que facilite el contacto con el paciente debe ser protegido y no suprimido. Si en algo nos han servido los tiempos del Covid es en extender la digitalización a muchas funciones que ahora disfrutan de sus ventajas. La emisión de recetas es una de ellas y los pacientes sabemos de su practicidad. Señora ministra: no demos un paso atrás. “Primero la gente”.

Enrique J. Rodríguez

Con un solo objetivo

Pasan los días de la consagración argentina en el Mundial de Qatar y los políticos siguen sin entender cuál es el camino: que la única forma de salir adelante es uniéndose. “Los pequeños gigantes” nos mostraron el camino. Cómo se debe trabajar ante la adversidad y en favor de un objetivo en común. En ese plantel seguramente hay jugadores que cuando juegan en sus equipos se enfrentan entre sí, pero cuando se ponen la camiseta argentina muestran que el objetivo es uno solo. Ese es el ejemplo que deberían tomar nuestros políticos y entender que el partido que deben jugar es todos juntos y en el mismo sentido, de lo contrario seguiremos profundizando la crítica situación en la que, desde hace muchos años, estamos inmersos. Ya no se discute que el sistema democrático, con sus imperfecciones, es el mejor sistema de gobierno. Sí se discute que de una vez por todas los políticos entiendan que de la única forma de salir adelante es unidos. Muchas veces hemos dicho qué bueno sería que los dirigentes tomen el ejemplo de otros países. Quedó demostrado que no hace falta tomar el ejemplo de afuera. Simplemente se deben tomar las enseñanzas que nos dieron un cuerpo técnico y jugadores. Más allá de la obtención de la Copa del Mundo, estos “pequeños gigantes” demostraron que la Argentina tiene futuro y que podemos volver a soñar con un país mejor, sin grietas y todos tirando hacia adelante por un solo objetivo: ¡la Argentina! Aquella que soñaron nuestros próceres, nuestros abuelos, nuestros padres e incluso nosotros, y la que soñamos para las próximas generaciones.

Alejandro Fabián Spivak

LA NACION