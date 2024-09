Cartas de lectores: La verdadera causa de la pobreza argentina, confabulación, costos parlamentarios

Escuchar

Carta de la semana

La verdadera causa de la pobreza argentina

Resulta llamativo cómo ciertos sectores han reaccionado al reciente anuncio de las cifras de pobreza e indigencia del último semestre, adjudicando estos índices alarmantes a las políticas actuales del gobierno de Milei. Nada más alejado de la verdad. Esta realidad, vergonzosa para un país como la Argentina, que cuenta con un potencial enorme y recursos inigualables, no es el resultado de unos meses de gestión. La pobreza que enfrentamos hoy es la culminación de décadas de desmanejo y destrucción sistemática de nuestras instituciones y nuestra economía.

Es inmoral sugerir que la situación actual es responsabilidad del gobierno que lleva apenas un corto tiempo en el poder, cuando en realidad lo que ha hecho esta administración es exponer sin filtros lo que realmente somos: un país empobrecido, víctima de décadas de políticas erradas, corrupción y falta de rumbo. La riqueza natural y el talento de los argentinos han sido desperdiciados una y otra vez por gestiones que prefirieron el clientelismo y la mediocridad.

Este es el momento de reconocer la verdad: la pobreza en la Argentina es producto de un largo proceso de deterioro, y no de la gestión que recién comienza. El país necesita un cambio estructural profundo y serio para salir del pozo en el que ha sido sumido durante tanto tiempo.

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Confabulación

Se publicaron los índices oficiales de pobreza (52,90%) e indigencia (18,10%) al primer semestre de 2024. En los últimos 50 años se le quitaron 13 ceros a la moneda y hubo siete blanqueos de capitales (el último, todavía vigente). La conclusión es elemental: somos víctimas de una confabulación internacional liderada por los EE.UU., el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los bomberos voluntarios y sobre todo del Manitú. Nosotros... “argentinos”.

Alfredo Sueiro

DNI 4.377.600

Costos parlamentarios

Si los senadores representan a las provincias y votan según instrucciones de los gobernadores, y los diputados representan ideologías partidarias que deberían votar, sería más correcto que cada provincia cuantificara y asumiera el costo de los sueldos y gastos de sus senadores y los partidos políticos, el de sus diputados, y que el gobierno central se limitara a pagar los gastos de mantenimiento y funcionamiento de las sedes, o sea, el edificio del Congreso. Esta solución abarataría notablemente el costo total, ya que las provincias y los partidos limitarían las exigencias de los candidatos y seguramente eliminarían vicios como los ejércitos de asesores o el “desarraigo”, dolencia solo sufrida por los legisladores y que desaparece misteriosamente mediante el pago de una cierta suma. Ya que el presidente Milei está empeñado en limitar la famosa casta, me permito sugerirle que analice esta idea que debería contribuir al logro de su obsesión.

Giampiero Bobbio

DNI 93.512.043

Evidencia amañada

La Justicia no bucea debajo del agua. Las condenas a Mathov y Santos, como muy bien señala vuestro editorial, no contribuyen a mejorar la Justicia. Son sí la evidencia amañada a las circunstancias. Cabría preguntarse quién provocó el asalto de supermercados en la provincia de Buenos Aires o quién provocó el hostigamiento de propios al presidente De la Rúa. Desde su asunción, alianzas espurias lo empujaron al caos.

¿Habrá un juicio histórico sin ataduras para revalorizar a Illia y a De la Rúa? Esperemos que sí.

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

Prioridades

En nuestro país la pobreza alcanzó al 52,9% en el primer semestre del año y esto afecta a casi 25 millones de argentinos. Frente a estas cifras es totalmente inmoral que estemos discutiendo si tenemos que tener una línea aérea de bandera, llena de privilegios para sus empleados, especialmente los pilotos y sus familiares. Mientras hay millones de argentinos a los que no les alcanza para comer, hay otros que solamente piensan en cómo mantener sus conquistas sin importarles el enorme subsidio que recibe su empresa, el cual pagamos todos los argentinos. El mismo, que el año pasado fue de 400 millones de dólares, debería ser utilizado en salud, alimentos y educación y no en asientos de clase business para los empleados y familiares de Aerolíneas. Es hora de poner las cosas en orden y marcar claramente las prioridades, 25 millones de argentinos lo necesitan y exigen.

Carlos Echagüe

DNI 11.986,456

Juez Hierrezuelo

Respecto del perfil del juez Ricardo Hierrezuelo publicado el viernes, con motivo de su pronunciamiento frente al recurso de amparo deducido por el gremio de pilotos contra el decreto que dispuso la esencialidad del transporte aéreo, discrepo en algunas consideraciones que se exponen. Conozco a este magistrado desde que comenzó su prestación en la Justicia del Trabajo en la mesa de entradas del juzgado 21 hace muchos años y su conducta siempre fue ejemplar. Pasó por todos los estamentos hasta llegar a juez y recibió un juzgado diezmado, que con mucho esfuerzo logró poner al día. Y sus sentencias, aunque a veces no estemos de acuerdo, son debidamente fundadas. No tengo dudas de que si la Justicia Nacional del Trabajo tuviera varios jueces como Hierrezuelo no tendría la demora que la caracteriza.

Ricardo Beati

rbeati@estudiobeati.com.ar

Garantismo

El fallo del juez Hierrezuelo suspendiendo el DNU que declara esencial el servicio aeronáutico muestra una vez más que un sector de la Justicia nacido a la sombra del kirchnerismo es garantista de quienes subvierten legítimos derechos, como es el de huelga, para chantajear al pueblo y beneficiarse con su sacrificio. Mientras miles de pasajeros son rehenes de los gremios que operan dentro de ese cáncer que es Aerolíneas Argentinas, sus empleados viajan con sus familias en clase business y a cualquier destino que elijan. ¿Cuál es el justificativo de semejantes privilegios? La respuesta es simple. Ninguno. La muletilla de la línea de bandera solamente sirve para beneficiar a unos pocos a costa de muchos. Aerolíneas debe desaparecer como empresa estatal, competir abiertamente en todas las rutas y que sus accionistas lidien con sus sindicatos, sin afectar a los pasajeros que de buena fe compran sus pasajes.

C. Gustavo D’Agostino

DNI 12.379.963

Asesinato de Rucci

Muchos usan el eslogan de “memoria, verdad, justicia”. Pero la memoria la llevan unida al olvido. Este 25 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del metalúrgico y secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, mano derecha de Perón. Su asesinato fue cometido durante un gobierno constitucional por la organización terrorista Montoneros, y miembros de esta banda criminal y sus secuaces hoy están ocupando cargos en diversas estructuras estatales. A otros se les tributa homenaje en el Parque de la Memoria. Pero quienes enarbolan las banderas de “memoria, verdad y justicia” guardan bajo siete llaves en el arcón del olvido el asesinato de José Ignacio Rucci. Los gremialistas se suman a este “olvido”. Acaso por afinidad ideológica o por ser políticamente incorrecto. Rucci es uno más de los miles de víctimas del terrorismo cosmopolita y ateo que a sangre y fuego trató de imponer en la Argentina una dictadura castro-comunista. Es del filósofo George Santayana la frase “aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Y recientemente el jefe terrorista Mario Firmenich afirmó públicamente: “Si había factores irrepetibles, no había forma de repetir un suceso político como el que tuvo Montoneros; si, en cambio, había factores permanentes, era cuestión de tenerlos en cuenta para ver de qué manera ustedes, militantes jóvenes, podían darles operatividad a esos factores de modo de desarrollar una alternativa política popular de significación”. Acaso este criminal está invitando a repetir la década del 70. ¿Estamos dispuestos a repetir ese pasado?

Orlando Agustín Gauna

DNI 6.255.319

Muestra del fracaso

La impecable carta del señor De la Carreras es la demostración del fracaso de los gobiernos provinciales que ignoran a sus habitantes originarios. El programa Hambre de futuro, que se emite en el canal LN+, desnuda el drama de nuestros hermanos y su inquebrantable voluntad de superación. Este programa debería ser visto por todos los gobernadores del país, para que de una vez por todas se enfoquen en los problemas acuciantes de sus provincias, en las que parte de sus conciudadanos sobreviven desde hace décadas sin servicios básicos y en muchos casos sin posibilidad de recibir educación. “Que Dios y la patria se lo demanden” debe dejar de ser una fórmula intrascendente y cumplirse de una vez.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

México y España

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, parece seguir los desvaríos de su predecesor y valedor López Obrador al excluir al rey de España Felipe VI de la lista de invitados a su asunción. Invoca la falta de respuesta del monarca al anacrónico pedido de disculpas por los excesos en la conquista española de México iniciada en 1521. Ello es tan ridículo como un hipotético pedido de disculpas por parte de España a la señora Meloni por la conquista romana de los primeros siglos. Eso sí, la presidenta electa Sheinbaum no se ha privado de invitar a dictadores de la talla de Putin, Maduro y Díaz-Canel, lo que define claramente su ideario.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION