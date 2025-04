Llama creativa impar, accionar de la Justicia, falta de celeridad

Llama creativa impar

Mario Vargas Llosa expresó en sus libros el sentimiento y la voz de su pueblo, los defectos y las grandezas del espíritu humano. Así lo afirmó al recibir el Premio Nobel: “Lo que hago, lo que digo, expresa el país en el que he nacido, el país en el que he vivido, las experiencias fundamentales que marcan a un ser humano, que son también universales”. Universales como los personajes de su libro Conversación en La Catedral, con la hipocresía de los negocios políticos, las almas honradas sumidas a las ambiciones del poder y las mentiras y pecados de los que aparentaban ser ejemplares. Su obra multifacética abarcó el humor y la ironía, las costumbres pueblerinas, sus tradiciones y creencias, como el absurdo plan de los generales peruanos para solucionar las necesidades sexuales de sus soldados en Pantaleón y las visitadoras. O la casi autobiografía de sus años jóvenes en La tía Julia y el escribidor, a la que recurro cuando necesito reírme de verdad. Se apagó una llama creativa impar. Quedan sus libros, fiel testimonio de cómo transitó su aventura de vivir.

Matías Aníbal Rossi

Accionar de la Justicia

Hasta cuándo los argentinos deberemos esperar para saber si Cristina Fernández de Kirchner y su socio Lázaro Báez se robaron “todo” (como dijo el senador por Santa Cruz Eduardo Costa) o si, como sostiene el doctor Beraldi, todo esto es una mentira que perjudica el “honor” de su defendida, por el que, de ser necesario, recurrirá hasta la mismísima Corte Interamericana de DD.HH. Esperemos que la cordura y la sensatez reinen por una vez, tan siquiera, en nuestro país y en caso de que la Corte rechace el recurso en queja presentado por el citado abogado veamos a la expresidenta presa, en la cárcel o con tobillera electrónica, como sucede en países vecinos, donde los privilegios de los que gozaban mientras estuvieron en el poder debieron sucumbir ante el accionar de la Justicia.

Otto Schmucler

Falta de celeridad

La Corte Suprema dio el primer paso en la causa Vialidad, que condenó a Cristina Kirchner: envió el expediente a la Procuración. El procurador interino, Eduardo Casal, deberá pronunciarse sobre el pedido del fiscal Mario Villar, que planteó ampliar a 12 años la condena contra la exjefa del Estado. La Corte se tomó 15 días para enviar este pedido al procurador. Tienen que apurarse y ratificar la condena de primera instancia y la del Tribunal de Casación, de lo contrario, en las próximas elecciones obtiene un cargo, pasa a tener fueros y todo queda en la nada.

Carlos Alberto Castriota

Alianzas electorales

Me parece que se equivocan los partidos políticos que quieren unirse en alianzas para ganarle a otro partido. Están traicionando al votante: el argumento de “ganarle a un tercer partido” es lamentable. Hay encuestas que dicen que cuando dos partidos políticos se presentan separados, sumando sus votos, obtienen más votos que si lo hacen unidos en alianza. En el Congreso votarán las mismas leyes sin compromisos políticos.

Alberto French

Candidato único

La unificación de la oferta electoral por parte de Pro y LLA en las elecciones que se llevarán a cabo durante este año no se presenta fácil, y no resulta demasiado relevante, en tanto se trata de elecciones para la renovación parcial de la representación parlamentaria. Por el contrario, la formación de una alianza electoral encumbrando a un único candidato por los dos partidos resultará esencial cuando llegue el momento de elegir al próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde la Constitución establece que el cargo lo ocupa el candidato que obtiene más votos. Con este motivo, creo que sería oportuno que ambos partidos de forma solemne, orgánica y por boca de sus principales líderes asuman ante la ciudadanía el compromiso de llevar un único candidato y, para dar credibilidad al compromiso, acuerden ahora que el candidato a gobernador será designado por el partido que obtenga este año la mayor cantidad de votos, sumando los que obtengan en la provincia de Buenos Aires en las elecciones provinciales para renovación de los miembros de la Legislatura y, en la misma provincia, en las elecciones nacionales para la renovación de la Cámara de Diputados. Compromiso solemne y mecanismo objetivo y público para dirimir la candidatura son las claves.

Horacio García Prieto

Motos en GBA

Es curioso que en la provincia de Buenos Aires estudien que en el Gran Buenos Aires no puedan ir dos personas en una moto, presumiendo que son motochorros. Castigan a todos aquellos que son honestos y que por diferentes razones deben desplazarse en moto (especialmente de a dos personas). Deberían generar una ley en la Legislatura provincial que pene con gran severidad a quienes delinquen de esa manera. Es la forma de sacarlos de las calles. El mundo al revés en la Argentina.

Lucas Castro

Propuesta

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires están estudiando la posibilidad de prohibir la circulación de dos personas en una moto para evitar la ola de motochorros. ¡Brillante! Propongo también que se prohíba la utilización de automóviles, así se evita el robo de autopartes y de paso baja el precio del combustible. Si eliminamos el uso de gas natural, podría reducirse el peligro de incendios. ¡Cada vez tenemos gobernantes mejor preparados! ¡Que se elimine el Código Penal, así no hay más delitos! ¿Cómo no se les ocurrió todavía?

Javier Ignacio Baños

BCRA

El valor de la palabra en cuanto a contenido de una promesa me lleva al siguiente razonamiento: el presidente elegido, en su campaña electoral, describió al Banco Central, en sus últimos tiempos, como una institución que socavó la economía argentina de una forma salvaje, erosionando sus arcas, prometiendo su eliminación como uno de sus primeros actos de gobierno. Al día de hoy la institución sigue en pie. Mi conclusión: hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida.

Arnoldo Krawicki

Cifra incorrecta

Acabo de leer Esperanza. La autobiografía del papa Francisco, libro magnífico que me abrió las puertas al corazón del Papa, así como a muchas anécdotas de sus antepasados italianos y la inmigración de estos a nuestro país. El papa Francisco es indudablemente un hombre muy humilde y con un corazón abierto para todos. Leer este libro me ha permitido acercarme y conocer a una persona muy distinta a la que me imaginaba. Lo único que me llamó la atención es que en dos instancias habla de los “treinta mil desaparecidos”, cifra que los exguerrilleros han confesado fue un invento para atraer más atención, y las investigaciones oficiales no han podido comprobar más que una cifra por debajo de los nueve mil. Nadie ha producido los nombres de los faltantes. Que el Papa le dé credibilidad a una cifra incorrecta en un libro que seguramente va a tener muchas ediciones me parece que es algo que el Vaticano debe corregir.

Guillermo T. Murchison

Predicar con el ejemplo

Coincido con el lector Marcelo Amaral Correa, del miércoles 16 de abril, en que el enemigo que debemos derrotar los argentinos es la degradación moral, educativa y cultural. Pero si el Presidente quiere ganar esta batalla, debe predicar con el ejemplo y revisar su discurso, eliminando de él “la agresión, la estigmatización y el señalamiento de intereses espurios frente a quien no se alinea sin matices a la visión oficial”, como expresa ADEPA. Y, sobre todo, señor Presidente, que su lenguaje sea apto para menores de 16 años.

Marta Acuña

Patentes

Aparentemente la necesaria reducción del inmenso gasto público generado por el kirchnerismo ocasiona, en algunos casos, problemas como el caso de la falta de chapas patentes en los autos nuevos. A esto se agrega que muchas chapas patentes están ilegibles. Lo concreto es que en las autopistas y avenidas urbanas los ciudadanos “de segunda” con nuestras chapas patentes en orden para no infringir las velocidades máximas circulamos lentamente viendo cómo los ciudadanos “de primera”, a veces montados en autos de alta gama, nos pasan a velocidades increíbles porque sus autos no tienen chapas patentes que los identifiquen. Se me ocurren dos alternativas para terminar con esta discriminación y que seamos todos iguales ante la ley: importar ya las chapas patentes faltantes y labrar multas a los que tienen las patentes en mal estado o decretar una veda de infracciones hasta que el tema se regularice y todos seamos identificables de igual forma.

Hernán Caballero

