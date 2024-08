Cartas de lectores: la vicepresidenta, jubilaciones, idoneidad

Escuchar

La vicepresidenta

Le pido al Gobierno que deje las escaramuzas con la vicepresidenta. En este momento ella sola aporta muchos votos y se perfila como una posible sucesora dentro de un par de años si las cosas salen bien. Le pido que no mate a la gallina de los huevos de oro y no cambie a la vice “oficial” por “otras”.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Jubilaciones

Sr. Presidente, después de tantos años de tantas agachadas, de tanta hipocresía y tanto maltrato a los “genuinos jubilados”, es más que necesaria una reparación moral y efectiva para siempre. Otorgue el 82% móvil a todos aquellos jubilados que genuinamente aportamos toda nuestra vida, los verdaderos 30 años y más, cumpliendo con el país y con la ley, sin beneficiarnos con ningún atajo. Financie el costo rebajando los sueldos de la inservible política, hasta alcanzar con total justicia el mismo tope que un jubilado genuino.

Antonio Britti

DNI 8.591.025

Idoneidad

Con relación a las objeciones a la visita a presos políticos alojados en la UP 31 de Ezeiza, incluso de la Conferencia Episcopal, contrariando preceptos bíblicos, los infantiles argumentos esgrimidos por las que pretendieron ex post demostrar la corrección política de otra época son una vergüenza. En especial cuando fueron elegidas por una amplia mayoría y, sin embargo, pretenden quedar bien con un grupúsculo que no solo no los votó, sino que nunca lo habría hecho ni lo hará. La Constitución establece la condición de 25 años para aspirar a ser diputado, así como la idoneidad como única condición para ocupar un cargo público. Aunque no lo especifica, asumo que la idoneidad debe ser tanto intelectual como moral y ética. Una publicación militar de los EE.UU. sostiene que tanto el valor físico como el moral son factores fundamentales para el éxito y, en cuanto al coraje moral, afirma que es “la voluntad de persistir en lo que se cree es correcto a pesar de los obstáculos que se presenten o que deban enfrentarse”. En este orden de cosas, quizás sería conveniente que, por el bien de la República, estas diputadas revean su idoneidad para ocupar el cargo que ejercen y que, ante la evidencia, den un paso al costado, dejándoles el lugar a aquellos que tengan realmente esas condiciones.

Alejandro Guillermo Duret

DNI 10.525.335

Religión y conducta

Me sumo al debate sobre la necesidad de la religión para la conducta. No basta con conocer el camino. Hay que tener la fuerza para recorrerlo. No basta con saber lo que somos y, según eso, lo que nos conviene obrar. Hay que superar las inclinaciones a hacer lo contrario. Para eso viene en nuestra ayuda el necesario refuerzo de la gracia, que nos manda Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. De manera que sí, hace falta la religión, una religión que nos sane y nos anime a ser prudentes, justos, fuertes, moderados y solidarios. Que nos proponga modelos. Que nos inspire el amor y santo temor de Dios. Y que, con su gracia, nos anticipe la felicidad del Cielo.

Pbro. Jorge Benson

jorgedelmilagro@gmail.com

El fútbol no la ve

A pesar de ser el deporte más popular y generar recursos por millones y millones de dólares, es evidente que el fútbol quedó arcaico, y las situaciones insólitas se repiten. Lo sucedido en los Juegos Olímpicos entre la Argentina y Marruecos es una acabada muestra, con un resultado que se modificó horas después del silbato final. Indigna que se cobren penales por el roce de la pelota en un brazo del jugador, que solo puede detectarse mediante decenas de repeticiones en cámara lenta y que no altera en lo más mínimo la trayectoria del balón. Sucede lo mismo con la utilización de la regla del offside de maneras tan distintas y sesgadas. Ver los últimos minutos de un partido en el que hay un ganador es un bochorno, donde hay demoras, actuaciones circenses y pelotas que no aparecen, es decir que pasa de todo menos fútbol. El dinero que en cantidades colosales ingresa en los organismos rectores del fútbol debe utilizarse para evitar estos papelones, buscando agilizar el juego y mejorar el espectáculo. Hay que analizar nuevas reglas referidas al tiempo neto de juego, los cambios, el offside, las faltas, los córneres diferenciados y tantas otras cuestiones. En lo relativo a las SAD, la dirigencia local también muestra un estancamiento y no percibe una herramienta interesante, opcional y que con los debidos recaudos puede ayudar a muchos clubes a desarrollarse.

Con este rumbo lo único que harán los dirigentes es desactivar la pasión deportiva. Encuestas de consultoras británicas sostienen que el fútbol no será el deporte dominante en no más de 10 años y que más del 20% de los jóvenes dicen estar aburridos de las disciplinas clásicas. ¡Manos a la obra!

Milo Perasso

DNI 21.173.758

Sillón de Rivadavia

Entre las muchas y elocuentes razones por las que el video del entonces presidente Alberto Fernández con Tamara Pettinato causó indignación está la de ver a la panelista sentada en el sillón de Rivadavia, un símbolo de nuestra historia democrática. Creo que sería injusto olvidar el posteo en la cuenta del presidente Mauricio Macri en que aparece Balcarce, el perro callejero que adoptó en 2015, en ese mismo sillón. Ese posteo causó furor, no por el enojo, sino por la aprobación. Pueden considerarse como “detalles”, aunque finalmente la suma de detalles nos hizo llegar a donde estamos hoy.

Andrés Scheimberg

DNI 13.080.010

Manteros

Desde comienzos de agosto, los domingos se emplaza una gran cantidad de “manteros”, vendedores informales que ocupan veredas del parque y espacio verde en el hermoso Parque Rivadavia. Esto molesta a los vecinos, desprestigia la zona residencial y genera competencia desleal a los comercios que pagan impuestos, alquileres y sueldos a sus empleados. Este precioso parque fue acertadamente cercado hace tiempo y mejoró muchísimo su estado. Considero que se debe mantener como ambiente verde de recreo físico y visual, y no permitir que se cambie su destino original. Las autoridades, en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza el Sr. Jorge Macri, no deben tener temor en poner límites y orden y hacer cumplir las normas.

Graciela Carolina Maito

DNI 23.969.282

