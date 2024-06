Cartas de lectores: Las educación nos hace libres, repitencia anulada, burrada

Escuchar

La educación nos hace libres

Cuando escucho hablar de libertad, que debemos ser libres, que ¡viva la libertad!, etcétera, no puedo evitar la pregunta: ¿de qué libertad hablamos? Hay quienes hablan de libertad total, otros dicen que debe ser limitada por los derechos de cada uno. Creo que la libertad sin límites destrozaría a la sociedad. Hay ejemplos de sobra que avalan este pensamiento. Cada día surge una nueva defensoría de derechos que se vulneran, transgrediendo las leyes, las reglas morales y de convivencia, a pesar de que todos están contenidos en los derechos humanos, tan manoseados y politizados. En consecuencia, la libertad irrestricta conllevaría la justicia por mano propia. Esto sería el punto final de cualquier sociedad.

Creo que estamos en situación de barajar y dar de nuevo. Volver a lo que nos dio futuro, educar. Para que todos y cada uno podamos elegir un camino a seguir, en busca de un futuro venturoso, para nosotros y el país. Con leyes justas, dirigencia capaz y honrada, capitales generadores de trabajo bien pago y con profesionales y científicos que se puedan desempeñar, sin apremios económicos, con el apoyo necesario para desarrollar y lograr el progreso que el país merece.

Argentinos: solo unidos lo hemos de alcanzar. Eduquemos. Con buena educación todo se puede lograr.

Adolfo R. Ortiz

Repitencia anulada

Empiezan tarde, van poco, entienden menos y ahora se gradúan seguro. Pero no estigmatizados.

Isidro Braun

Burrada

El licenciado Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires acaba de justificar la reforma educativa bonaerense –por la cual ya “no se repite la cursada” en el nivel secundario– argumentando que este nuevo sistema es más parecido al universitario. Sin embargo, Sileoni –como egresado de la UBA– sabe que en las universidades existe el régimen de correlatividades, donde para cursar cualquier materia de un nivel más avanzado hay que aprobar el nivel precedente. Es oportuno que el funcionario especialista en sistemas educativos nos explique, por ejemplo, cómo un alumno de segundo año puede cursar matemáticas de segundo sin haber aprobado matemáticas de primero. ¿Se puede construir un conocimiento sólido de cualquier asignatura sin antes haber asimilado los conceptos básicos de dicha materia? Quizá mi pregunta sea una burrada.

César Monicat

Remuneraciones

Como especialista desde hace varios años en temas de compensaciones de ejecutivos de grandes y medianas empresas del ámbito privado y público a nivel latinoamericano, y con los avances que han tenido en la mayoría de los países –aun en la región– de todo lo relacionado con las prácticas al respecto, que en la Argentina se siga discutiendo cuánto deberían percibir los máximos funcionarios de los tres poderes es inadmisible, cuando deberían haberse desarrollado metodologías y políticas como las que se aplican en la mayoría de los países del Primer Mundo para administrar esos temas y que no generen los escándalos y bochornos que vemos habitualmente en el nuestro.

Señores, hay que profesionalizarse y aplicar prácticas modernas y no politizar y partidizar todo.

Pedro Jaureguiberry

Nominaciones a la Corte

Al anunciarse la propuesta del gobierno nacional de postular al juez Lijo para integrar la Corte Suprema se inició una larga discusión acerca de si corresponde o no que ese magistrado acceda a formar parte del más alto tribunal de la Nación. Los numerosos opositores a esa propuesta han manifestado, con gran acierto, que un miembro de la Corte debe poseer antecedentes de nivel tanto académico como personal, y entre quienes así opinan se encuentran numerosos colegios profesionales y destacados letrados. En lo personal, creo que un integrante de ese tribunal debe tener una trayectoria acrisolada y un importante e indiscutido bagaje de conocimientos, razón por la cual no creo que en el juez Lijo concurran tales cualidades.

Es sabido que las Academias Nacionales tienen, entre otras misiones, las de asistir al gobierno nacional en los temas de su competencia y por esa razón estimo que sería muy apropiado que la Academia Nacional de Derecho, en la cual se encuentran destacados juristas de las distintas corrientes, proponga para integrar la Corte Suprema a uno de sus miembros. De esta manera tendríamos la certeza de la idoneidad del magistrado, como también de su no identificación con corriente política alguna, como podría inferirse en el caso del doctor Lijo.

Jorge Carlos Ales

UCR: pérdida de brújula

A estos legisladores y autoridades del partido radical que parecen haber perdido la brújula les pido que reflexionen y entiendan las palabras del líder radical desde mediados del siglo pasado hasta su muerte, que en un momento crucial de la república dijo: “el que gana gobierna y el que pierde ayuda”. Líder que nunca perdió la identidad partidaria, siempre en función de la nación argentina.Austero y brillante. Era la brújula. Era Balbín, Ricardo Balbín.

Alfredo F. Zubillaga

Simulación y espectáculo

El sorpresivo triunfo electoral de un candidato carente de estructura política y legislativa, motivado por el hartazgo social, va generando hechos igualmente inéditos que obligan a replantear esquemas analíticos tradicionales. Pese a las urgencias socio-económicas que todos invocan, los legisladores tradicionales ni siquiera aplicaron la famosa frase del marqués de Lampedusa en la obra El Gatopardo, cuando para no perder privilegios aconsejó “Cambiar algo para que nada cambie”. Transcurridos seis meses de gestión, al gobierno no se le aprobó ninguna ley transformadora, sea del oficialismo o propuesta por la oposición. Lo que se mantiene vigente es el discurso hipócrita, como plantear “estoy de acuerdo con el fondo pero no con las formas”, de Lousteau, o “al Gobierno hay que darle herramientas para gobernar”, de los autoproclamados opositores constructivos. Los más auténticos terminaron siendo quienes etiquetados de kirchneristas, desde un primer momento, dijeron que al oficialismo no le aprobarían ninguna ley. Respecto del Gobierno, tras seis meses de entendible aprendizaje, es tiempo de armar niveles de conducción formados en las tareas a desempeñar y eficaces para conducir. No se puede repetir el vergonzante espectáculo que en una audiencia judicial por el tema de la distribución de alimentos brindaron ante camaristas el sospechado de lucrar con los pobres Grabois y la representante del Ministerio de Capital Humano, la inexperta funcionaria Gianni. Al Estado se lo defiende con capacidad, honestidad y voluntad, porque en los escándalos triunfan fácilmente los corruptos, que los usan para encubrir sus actos. Principio válido para los poderes Legislativo y Judicial.

Alberto Landau

Expresidentes

Con respecto a la reciente discusión sobre si los expresidentes deberían recibir una pensión al finalizar su mandato, propongo que, en lugar de otorgarles una jubilación, se conviertan en senadores vitalicios, sin voto. Esta figura permitiría a los expresidentes seguir contribuyendo al debate político y aportando los conocimientos adquiridos durante su mandato. Al igual que cualquier otro senador, recibirían un ingreso similar al resto de sus colegas, pero su papel no sería legislar activamente; en cambio, podrían ofrecer perspectivas valiosas basadas en su experiencia. Al no tener voto, no afectarían directamente las decisiones legislativas, evitando cualquier conflicto de intereses. Los expresidentes podrían asesorar a los actuales mandatarios y compartir lecciones aprendidas. Su presencia en el Senado también sería un recordatorio constante de la responsabilidad y el compromiso que conlleva el liderazgo.

Por supuesto, se requeriría una regulación cuidadosa, para evitar abusos y garantizar que los expresidentes no interfieran indebidamente en la política activa.

Miguel Casares

Palabras

El cambio es imprescindible, el rumbo es el correcto, el esfuerzo tolerable aunque muy duro para las clases medias y bajas. Es importante recordar a esta altura de los acontecimientos ocurridos desde el 10 de diciembre de 2023 que las palabras hieren e importan mucho.

Guillermo González Lima

Incoherencia

Pregunto: en un país con un elevadísimo grado de desnutrición infantil, ¿se justifica que entre los alimentos que generaron el conflicto actual entre el Gobierno y las organizaciones sociales el mayor porcentaje corresponda a la yerba mate?

Espero respuesta.

Eduardo M. Ottolenghi

