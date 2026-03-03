Cartas de lectores: Lema, retroceso, indignación

Lema

El discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa para dar comienzo a las sesiones ordinarias del Congreso, que vi por televisión, fue decadente –y lo digo como votante de La Libertad Avanza, aunque, como varios argentinos, mi voto fue más por descarte que por convicción–. Observé legisladores arengando como si se tratara de un partido de fútbol y a un presidente que, lejos de convocar al diálogo, incitaba a la confrontación.

Sr. Presidente: el lema de campaña del alemán Thomas Bach para ser presidente del Comité Olímpico Internacional fue “unidad en la diversidad”. Usted ya ha sido electo y seguramente contemple una reelección. Lo invito a que haga suyo el lema de Bach, no solo con palabras, sino con actos.

Luis Andrés Abbiati

abbiatila@hotmail.com

Retroceso

Escuchar el discurso del Presidente con interrupciones constantes de la oposición y los retruques del máximo representante del país fue realmente lamentable. También los cantos que desnaturalizaron la expectativa que teníamos los argentinos sobre su exposición. Necesitamos pacificar el país y de esta manera hemos retrocedido.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Indignación

Me llama la atención la cantidad de gente que está mucho más indignada o disgustada con el tono y los insultos del presidente Milei que con el 50% de pobres que dejó la corrupción.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

﻿Vulgaridad

Solemos argumentar que estamos viviendo la decadencia social en la que nos sumió el kirchnerismo, en la cual se exaltan códigos tumberos y conductas propias de sectores marginales. Los que no nos sentimos identificados con este accionar tampoco encontramos semejanza en los que, vestidos de traje, se expresan públicamente con una ordinariez propia de personas carentes de educación. Se podrá alegar que las malas palabras son dichas por todos, pero hay lugares y situaciones que las delimitan. Hoy, no hay ningún criterio para expresarse. El idioma castellano es sumamente rico. Hay un lenguaje académico y otro familiar. Los que eligen utilizar palabras soeces deberían reflexionar acerca del público al que se dirigen y hacerlo con el respeto que merecen el interlocutor y la audiencia .No es agradable escuchar expresiones chabacanas en personas consideradas o de las que se presume gozan de cierto nivel intelectual. Los adultos tenemos el compromiso con los jóvenes de ser un modelo a seguir, por lo que es importante poder mostrarles la mejor versión de nosotros mismos que se pueda transmitir. Mientras tratamos de reflotar la economía y de volver a poner orden en las conductas ciudadanas de vida en común, sería bueno recuperar la educación en la manera de expresarse, el buen trato y la convivencia pacífica. Para quienes aducen que las palabras que se utilizan son consecuencia de la realidad en la que se vive: podemos ejercer la libertad individual y no copiar ni dejarnos contagiar por un estilo vulgar que también alcanzó a algunos medios de comunicación, y menos aún llegar al punto de que se convierta en el lenguaje que caracterice a nuestro país.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Ausencia

Los legisladores K que no asistieron a la apertura de la Asamblea Legislativa para escuchar el discurso del Presidente, ¿sentirán que están por encima de la Constitución y el respeto a las instituciones? Queda claro que no se sienten cómodos con la democracia cuando ellos no ejercen el poder. No olvidemos que sus actitudes son claramente antidemocráticas.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Invitación

Escuché al Presidente informando a los argentinos sobre la gestión de su gobierno. Más me habría gustado que se hubiera dirigido a los diputados y senadores invitándolos a dejar de lado el fanatismo partidario y a trabajar para todos los argentinos de bien.

Pablo Castelli

DNI 14.851.314

Ataque a Irán

Se puede estar en total desacuerdo con la política de Irán en Medio Oriente y el peligro que implica su poderío nuclear. Sin embargo, el ataque perpetrado por los Estados Unidos e Israel con el único objetivo de matar al líder de ese país y a varios de sus colaboradores es inútil y desacertado, poniendo al mundo en vilo por una posible confrontación global. El operativo realizado en esta oportunidad solo va a servir para incentivar la indignación, el odio y la sed de venganza del pueblo iraní, y en lugar de favorecer un cambio de régimen, hará que muchos militantes de la oposición cambien de criterio. El presidente Donald Trump nos sigue sorprendiendo cada día con actitudes y decisiones que ponen en peligro la estabilidad mundial.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Tren Mitre

El tren Mitre, línea Tigre-Retiro, continuaría sin prestar servicio hasta el 8 de marzo y quizás mucho más. Esto ha causado demasiados inconvenientes a sus habituales usuarios, demostrando la incapacidad de los funcionarios de prever inconvenientes en la reparación y serias fallas en la toma de decisiones, como no hacer las reparaciones en horario nocturno, no priorizando el bienestar de los usuarios. Que, como siempre, son los damnificados.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

En la Red Facebook

El discurso de Milei ante el Congreso

“Excelente… respondió cada agresión con lo que todos pensamos”- Mariela Rodríguez Mayo

“Apertura de sesiones ordinarias del Congreso, a cargo de Milei. Nunca mejor aplicado lo de ordinarias. Vulgar. Escatológica. Obscena”- Daniel Horacio Bravo

“Dijo la verdad. Pueden no gustar las formas, pero su brutal sinceridad lo llevó al poder; estamos cansados de las buenas formas que no hacen nada o se roban todo”-Eduardo Cappetta

“Mucho ruido para tapar que las nueces son escasas”-Maria Elena Da Silva Baptista