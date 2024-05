Cartas de lectores: Ley Bases, ¿otra Constitución?, el Poder Judicial

Escuchar

Ley Bases

Nunca desde el inicio de la democracia en 1983 le negaron al presidente de turno delegación de poderes. Menos aún, a más de cinco meses de asumido el presidente de turno, no otorgarle las herramientas necesarias para gobernar. Milei aún se debate tratando de conseguir siquiera la aprobación en general de la Ley Bases por parte del Senado, ya con media sanción en diputados. Luego vendrá la discusión en particular, para volver a diputados y finalmente, con final aún incierto, convertirse en ley. En un rincón el kirchnerismo; en el otro, el oficialismo. Entre ambos, la “oposición dialoguista”, y parte de la UCR con el senador Lousteau a la cabeza, haciendo lo posible, pero sin que se note, para voltear la ley. Hacen su parte también las corporaciones (sindicalistas eternizados y empresarios prebendarios), y un Estado asfixiante por impuestos y regulaciones. Se tocan demasiados y muy poderosos intereses por los cambios propuestos, los mismos que por pactos no escritos con los anteriores gobiernos hicieron que por décadas el país siguiera el rumbo de decadencia en el que nos dejaron, hasta que la sociedad mayoritariamente dijo basta.

La pregunta es entonces quién triunfará, si lo que el voto expresó categóricamente, o los intereses de los mismos de siempre. De lo cual dependerá el futuro de nuestras próximas generaciones.

Guillermo Bronenberg

¿Otra Constitución?

El senador Recalde afirmó en el debate de la Ley Bases que la Constitución de 1853/60 ya no rige, alegando que fue sustituida por la reforma de 1994. Craso error. Ni Recalde ni nadie puede ignorar que nuestra Carta Magna no cambió. Lo que en diciembre de 1993 dos fuerzas políticas acordaron era una reforma muy limitada y así la ley que declara la necesidad de la reforma prohibía tocar el título 1º de la Constitución, con la premisa de hierro de que cualquier modificación que lo afectara sería absolutamente nula. Por ello la lista de lo que se podía reformar era taxativa. Esto lo confirmó la Corte Suprema en el caso Fontevecchia cuando se impuso frente a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pretendía anular una decisión de nuestro supremo tribunal. Es cierto que algunos pretenden esquivar las limitaciones citando a tratados que fueron incorporados, pero que, naturalmente, son válidos en tanto no violan aquella limitación. También lo hicieron incorporando un recurso de amparo distinto al autorizado, por lo que es nulo como vengo sosteniendo, pues afecta el cimiento de nuestro sistema republicano, como es la separación e independencia de los poderes. Ahora, que en el Senado de la Nación se afirme que nos rige otra Constitución sin que nadie lo refute marca la medida de nuestros desencuentros y las incomprensiones en el proyecto de Ley Bases.

Horacio M. Lynch

El Poder Judicial

Quiero destacar y a la vez agradecer a la nacion por la nota editorial de ayer, donde se afirma con datos y rigurosidad la inconveniencia de la nominación de Ariel Lijo para ocupar un sillón de la Corte Suprema. Recalco solo este párrafo: “Un Poder Judicial confiable es la piedra angular de la estabilidad y el desarrollo macroeconómico de largo plazo”.

Patricio Carli

Delito en la provincia

Hace una semana se conoció un informe del Ministerio Público Fiscal a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y respecto de todo el territorio bonaerense, en el que se dice que cada día del año 2023 se realizaron en promedio 2900 denuncias por los delitos de robos, asaltos, entraderas, abusos, violaciones, arrebato de celulares, estafas, etcétera, un delito cada 30 segundos en promedio. Con relación al año anterior, un 12% más fueron los delitos cometidos por adultos y 8% más, los cometidos por menores. Cabe preguntarse qué ha hecho el gobierno de Kicillof para combatir la inseguridad. La respuesta es nada. Y mientras tanto, el delito aumenta día tras día, con su secuela de muertos y heridos.

Horacio Raúl Peluffo

Consensos

Milei, en su homenaje al presidente Carlos Menem, mencionó como recuerdo y logro de su gestión “que había logrado la reforma de la Constitución de 1994 con el mayor “consenso” histórico” de todas las reformas. En primer lugar es raro que Milei, que ha renegado de los “consensos” por considerarlos negociados y el “toma y daca” de la política, en este caso, simplemente para tener razón en una mentira histórica que intenta relatar, los reivindique. La reforma de 1994 no fue producto de un “consenso”, sino de una circunstancial mayoría en el Congreso que traía, por vía de la imposición (ley Durañona y Vedia), una reforma “estilo Perón de 1949″, simplemente para la re-re-re, que era el único objetivo del presidente Menem y que obligó a la oposición, con Alfonsín a la cabeza, a firmar el Pacto de Olivos, para poder incorporar a esa reforma una serie de normativas que permitieran mejorar la vida de los argentinos. ¿Por qué los fundamentalismos populistas no terminan con los “relatos” de una historia vista con el ojo izquierdo o con el derecho, y dejan de mentir?

Enrique Di Fiori

Las asesinas de Lucio

Con la rápida intervención de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, las torturadoras y asesinas del niño Lucio Dupuy, de 5 años, una de ellas su madre y la otra su pareja condenadas a prisión perpetua por la Justicia, que hasta ahora convivían en la misma celda, fueron separadas y una de ellas fue trasladada a otra cárcel.

Cuando se quiere, se puede. Felicitaciones a la ministra por su oportuna intervención y por hacer justicia.

Algo empieza a cambiar en nuestra querida Argentina.

Norberto Jorge Chivilo

En la Red Facebook

Extorsiones con los planes sociales

“Luego cantan ‘combatiendo el capital’... Se venden como socialistas pero aman los beneficios del capitalismo” - Yamila Sat

“Bien, Milei... Hay que terminar con el financiamiento del Estado para que las organizaciones sociales hagan campaña partidaria y, encima, sin poner plata de su bolsillo son candidatos a un cargo político... basta de los negocios políticos con los pobres, esto es peronismo S.A.” - Miguel Ángel Pantano

