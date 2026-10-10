Cartas de lectores: Ley de tierras, homilía en Luján, Scaloni

Ley de tierras

La Ley de tierras puede abrir las puertas al capital y proteger con reglas claras nuestras fronteras y los recursos estratégicos. La tierra y el agua de nuestros ríos y lagunas no dejan de ser argentinas porque quien invierte sea extranjero, permanecen dentro de nuestro territorio y bajo nuestras leyes.Lo que sí puede cambiar es la posibilidad de atraer inversiones, incorporar tecnología y generar actividad en regiones que necesitan capital y trabajo. Los riesgos concretos para la seguridad nacional o el control de los recursos naturales deben atenderse de manera específica y transparente. Defender el país también significa permitir que sus recursos naturales se desarrollen con controles razonables y previsibles. La tierra y el agua seguirán aquí, nadie puede llevárselas. La diferencia será si elegimos integrarnos al mundo y ponerlas en producción o persistir en una desconfianza que termina cerrándole oportunidades al país.

Alejandro L de Elizalde

alejandro@elizaldegarrahan.com

Homilía en Luján

Creo que quienes opinan que las palabras del arzobispo García Cuerva en Luján fueron desafortunadas o que transmiten “mala onda”, no escucharon –no hay peor sordo que el que no quiere oír- su homilía, en la que pidió “Que María nos enseñe a respetarnos, a perdonarnos, y a dialogar con todos; que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros…” Pienso que nuestro pastor no es ciego a la realidad argentina, que se limita a transmitir el mensaje del Evangelio, y que aplica la enseñanza de Pablo: “¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo”. (GAL. 1,10)

Marta Acuña

martab@sinectis.com.ar

Scaloni

Lloró cuando se cantó el himno nacional; fue el armador de un equipazo de colaboradores para entrenar a la mejor selección de todos los tiempos; estuvo en un segundo plano durante todo el homenaje a Messi. Sin duda Scaloni nos demuestra con su humildad cual es el camino a seguir para todos los argentinos.

Miguel Martin y Herrera

mmyh61@gmail.com

Se necesitan patriotas

Nuestra historia se fundó sobre los hombros de gigantes como José de San Martín y Manuel Belgrano, hombres que obraron sin esperar recompensa alguna. Belgrano donó los premios en oro que recibió por sus victorias militares para construir escuelas públicas y murió en la pobreza absoluta. San Martín rechazó cargos, honores y pensiones; prefirió el exilio antes que participar en luchas por el poder. Ambos encarnaron el verdadero significado de ser un “patriota”: anteponer el interés general al beneficio personal. Hoy en día, esa demanda es más urgente que nunca. Mientras los argentinos hacen malabares diarios para llegar a fin de mes, a la dirigencia política solamente le interesa “llevar agua a su propio molino”, enfocándose en internas partidarias e ignorando las necesidades del ciudadano de a pie. Los políticos deberían saber que el patriotismo es un sentimiento de orgullo de un individuo hacia su patria.

En nuestro país faltan líderes que recuperen la ética de San Martín y el compromiso de Belgrano. Necesitamos dirigentes que prioricen el bienestar de la gente por encima de cualquier otra ambición.

Hugo Modesto Izurdiaga

modestoizur@yahoo.com.ar

Marketing

La despedida de Messi era uno de esos momentos en los que una marca inteligente debía entender que no todo espacio disponible necesita ser ocupado. Sin embargo, mientras miles de personas esperaban emocionadas el homenaje, durante el show de drones el cielo del Monumental mostró primero el nombre de una compañía de seguros. La respuesta fue instantánea, silbidos, memes y críticas que incluso llegaron a medios internacionales. Desde el marketing podrán celebrar que la marca estuvo en boca de todos. Pero confundir notoriedad con prestigio es un error muy básico. Que todos hablen de uno no significa que hablen bien. Lo más elegante hubiera sido acompañar desde un segundo plano. Messi no necesitaba que una marca le prestara protagonismo. Era exactamente al revés. Hay empresas que entienden que auspiciar es acompañar. Y hay otras que, por querer aparecer en la foto, terminan arruinándola.

Maite Bustinza

maitubustinza@gmail.com

Línea Mitre

Me avergüenza el funcionamiento de la línea ferroviaria Mitre. Solo recordar que hace casi 80 años, en trenes de madera, la velocidad era constante y hasta más rápida. Que las barreras se cerraban por no más de un minuto. Que las formaciones entraban a la terminal no a paso de hombre, con mecanismos mucho más antiguos, es decir sin sistemas de frenado como hoy cuentan nuestros trenes. Que nunca se aproximaban a mínima velocidad a una estación, luego aceleraran y despues frenaran de golpe. ¿Que hacen los funcionarios responsables? No son capaces de trasladarse de incógnito para supervisar la mayor vergüenza ferroviaria. La línea Mitre Retiro-Tigre, hace casi tres años que permanece en reparaciones. Llega el fin de semana o cualquier feriado y se cierra el paso de vehículos y hasta de peatones, supuestamente para nuevos arreglos. Recuerdo que en la terminal Retiro, en la década del 40, los trenes entraban y salían permanentemente. Hace poco viajaba hacia Olivos y cerca mío estaban parados un grupo de turistas brasileños, que pude entender se dirigían a un paseo en el Tigre. Sus comentarios por la marcha de la formación me avergonzaron. Nuestro servicio ferroviario es patético y solo lo atribuyo a la indolencia de los funcionarios a cargo. No ignoro el asedio sindical, pero bastaría con reemplazar a unos pocos irresponsables, sobre todo con la necesidad de trabajo que existe hoy en día.

Carlos Wartjes

carloswartjes@gmail.com

En la Red Facebook

Rechazan por unanimidad el pedido de Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso de sus bienes por la condena de Vialidad

“Yo quiero ver que eso suceda” -Alejandra García

“Y sí. Es ley” -Jose Luis Sciesa

“¡Bien ahí!” -Adolfo Luis Saporiti

“¿Para cuándo? Quiero verlo hecho realidad. ¡Apurando, justicia! -Alba Giraudo