Cartas de lectores: Leyes reclamadas, demagogos, acto en San Lorenzo

Leyes reclamadas

Está claro que no solamente había que cambiar de gobierno hace dos años atrás. También había que cambiar de representantes para hacer real el cambio que tanto pedimos. En dos años salieron leyes que la sociedad venía reclamando hace décadas. La próxima vez que escuchemos a la ex presidenta decir “yo soy del pueblo”, confrontaremos los últimos 20 años de chamuyo y ruido con los últimos 2 años de soluciones silenciosas. concretas.

Gustavo Gil

gustavogil@outlook.com

Demagogos

Cuesta entender la capacidad de mentir de los legisladores opositores -kirchneristas, peronistas, algunos de la UCR, la izquierda irracional- que manifestaron que las nuevas leyes de trabajo perjudicarán a los trabajadores. Además, ¿los sindicalistas de la CGT no los protegen? Cabe preguntarse si la Ley de Trabajo actual, alejada de la realidad, es tan buena, ¿cómo se explica que la mitad de los trabajadores sean informales o trabajen en negro, que no aportan a su futura jubilación, no estén sindicalizados y que viven de changas ?. Estos lamentables y demagogos legisladores apoltronados en sus bancas cobran sueldos millonarios y aguinaldo, más jugosas prebendas.

María del Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

Acto en San Lorenzo

El domingo 2 del corriente se desarrolló un acto en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, recordatorio del primer combate de José de San Martín en tierra americana. Se trató allí de dar una impresión de unión nacional. Participaron el Presidente, con muchos de sus ministros, el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro con todo su gabinete, integrantes del Poder Legislativo, oficialistas y de la oposición, y del Poder Judicial provincial, más la mayoría de los intendentes, concejales y jefes comunales de diferentes partidos, representantes de los diversos credos religiosos, entidades gremiales del trabajo y empresariales, gran cantidad de vecinos, tanto de la provincia como de localidades linderas.

Quedó una imagen grabada del Presidente hablando, con el gobernador y el intendente local a sus lados. Milei hizo un recordatorio de la campaña libertadora. Llamó poderosamente la atención que olvidara el frustrado regreso de ese argentino para reencontrarse con su patria y su gente. La historia afirma que el Libertador no quiso desembarcar en Buenos Aires, pero recibió en el barco a amigos y representantes de los distintos sectores en que estaba dividida en ese momento la dirigencia argentina. Conmovido por el dislate del fusilamiento de Manuel Dorrego, con su fino olfato, advirtió que su presencia en el país no ayudaría a lograr su objetivo, que era colaborar en la institucionalización definitiva de su patria, lo que sintetizó con estas sencillas palabras: “No desenvainaré mi sable para derramar sangre argentina”. Redactó una nota comunicando al pueblo su decisión, y sin tocar tierra, emprendió el regreso. Las circunstancias desatadas días después del merecido homenaje a un héroe, con un reclamo salarial de la policía provincial nos llama poderosamente la atención y nos llevan a reflexionar sobre si el silencio del presidente en esta cuestión fue por causalidad o por casualidad, pues pareciera que las acequias del riego de la confrontación política persisten hasta nuestros días.

Con ese criterio, alimentado tanto por el oficialismo como por sectores de la oposición, no se construye. Porque por sobre el justo propósito de unión nacional prevalece el enfrentamiento y la búsqueda de proyectos de poder personales.

José Maria García Arecha (h)

Ex senador Nacional (UCR-CABA)

Ir despacio

Cada vez veo con más frecuencia y tristeza, en la sociedad en que estamos inmersos, que todo el tiempo se corre no se sabe hacia dónde y para qué, que se perdieron los valores y se hace cada vez más frecuente la “empatía vacía”. Vivimos llenos de necesidades e inmediatez. Ojalá logremos hacer una pausa y ver lo primordial de la vida. En lo personal, en un mundo donde vive la prisa constante, hoy elijo “ir despacio”.

Adriana Murtagian

DNI 21.156.461

Estaciones de subte

El gobierno de la ciudad está encarando la refacción de diversas estaciones de nuestra siempre maltratada red de subterráneos. Con todo lo encomiable que es esa tarea, no parece estar guiada por un criterio valorativo uniforme del patrimonio histórico y arquitectónico involucrado en tales tareas. Casos de restauración ejemplares conviven con otros que han eliminado lo poco que quedaba de las estaciones originales. El de la estación Malabia (Línea B) es un excelente ejemplo de lo que se puede realizar, desde el Estado, para proteger la historia de nuestra ciudad. Como lo ordena la Ley 1227 de Patrimonio Cultural de la Ciudad, el objetivo es salvaguardar los bienes que definen nuestra memoria colectiva, sería lógico que se aplique en los otros casos, corrigiendo lo que fuera necesario para recuperar tanto patrimonio de valor perdido a lo largo de estos años.

Andreina De Luca de Caraballo

Presidente de Fundación Ciudad

f.ciudad@fibertel.com.ar

Amalita Fortabat

Se cumplen el 18 de febrero 14 años del fallecimiento de Amalia Lacroze de Fortabat. Los argentinos podemos deleitarnos con un Turner (solo dos en América Latina), con un Brueghel, Warhol, Berni, Fader, Blanes y cientos de obras de primer nivel en un solo lugar. Todo ello gracias a la visión y generosidad de una mujer que dejó huella inculcando que el sentido de la vida no se basa en el éxito sino en el servicio al prójimo. Sostuvo siempre que para el arte -ya sea la pintura, escultura o la música- no se necesita saber idiomas. Pasarán los años y las nuevas generaciones no olvidarán ese nombre: Amalita. Con solo visitar su colección verán su huella.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com