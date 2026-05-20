Cartas de lectores: Basta de egos, envidia, carta al Presidente

Basta de egos

¿ Piensa el expresidente Mauricio Macri repetir el error cometido en 2023, cuando Néstor Grindetti (JPC) y Carolina Píparo (LLA) se disputaron la gobernación de la Provincia de Buenos Aires? Grindetti, 26,61%; Píparo, 24,57%. Entre ambos sumaban 51,18%, pero la gobernación quedó en manos de Kicillof, con el 44.94%. Una diferencia del 6,24 %. Esto por no haber dejado los egos de lado y pensado en defender la provincia. El presidente Macri tuvo la oportunidad y su gestión terminó resucitando al populismo. Por el bien del país, ¿no es hora que el Pro se retire con hidalguía y no terminar tristemente como la Ucedé? Sus dirigentes deben sumarse a LLA que es quien hoy gobierna, así como lo hizo Patricia Bullrich, y desde adentro y mediante internas discutir propuestas. No se puede seguir compitiendo entre partidos con ideologías similares. Debemos copiar a los EE.UU. (republicanos y demócratas) y en la Argentina definirnos entre libertarios y populistas. Poco favor le hacen al país el Pro y la UCR intentando subsistir. Milei llegó a la presidencia por el fracaso de estos dos partidos. Hay que dejar los egos de lado y pensar en que país queremos dejarle a nuestros nietos.

Raúl J. Gándara

DNI 7.606.996

Carta al Presidente

Aproximadamente el 90% de los que lo votamos en 2023 no votamos a Javier Milei como tal, no lo podíamos hacer por no conocerlo lo suficiente, sino que lo hicimos en contra de políticas que nos llevaron al borde de una hiperinflación y por muchas causas de público conocimiento. Sabemos que 20 años de malas gestiones no se pueden resolver en un par de semanas/meses/años. Con alegría y no poca satisfacción vimos a las semanas alejarse la hiperinflación. También vimos la mano firme respecto a la eliminación de gastos superfluos en la administración pública, el compromiso de eliminar la corrupción y la suspensión de las casi diarias multitudinarias marchas de protesta. Todo esto y mucho más, se logró, Sr. Presidente, pese a la muy escasa representación en ambas cámaras. Todo un éxito. Lo que más valoramos es que usted actúa por ahora siempre acorde a las leyes y la democracia. Esto le permitió ganar las elecciones de medio término, mejorar sustancialmente su representación en ambas cámaras y lograr la sanción de dos importantes leyes. Sin embargo, Sr. Presidente, en las últimas semanas aparecieron preocupantes sombras. La patria está por encima de todo. Está por encima de amigos y familiares directos, por más que ocupen importantes puestos en el gobierno. Los hechos de las últimas semanas, está afectando su imagen y los primeros síntomas de una disminución en su gestión.

En otro orden, quizás sea conveniente no atacar a los que piensan, informan o escriben conceptos distintos, posiblemente equivocados. Con su éxito, Sr. Presidente, se van a callar solos, si no tienen razón. Recuerdo lo que en su momento escribió Esteban Echevería: “Así, Rosas hubiera puesto a su país en la senda del verdadero progreso: habría sido venerado en él y fuera de él como primer estadista de la América del Sud; y habría igualmente paralizado sin sangre ni desastres, toda tentativa de restauración unitaria. No lo hizo, …..”

Sr. Presidente: Lo necesitamos, no nos defraude. A su clásico: “Viva la libertad”, me permito agregar: “Viva la patria”

Pedro E. Kölbl

DNI 8.257.067

Moreno

El artículo publicado el viernes último sobre el partido de Moreno, en el que se describe que es un distrito lleno de locales cerrados, miseria, calles de tierra, pozos y vecinos que sobreviven entre changas y trabajos informales (debe agregarse sin agua corriente y cloacas), es un crudo retrato de la realidad en la que viven diariamente sus humildes habitantes. Al tiempo que la crisis económica ha desplazado a la inseguridad como principal preocupación de los vecinos, se soslaya la otra cara de la realidad. La intendenta Mariel Fernández y su esposo, Esteban " El Gringo" Castro, ambos referentes del Movimiento Evita, vivían en el Cuartel V, uno de los barrios más humildes y peligrosos de Moreno, razones que motivaron que cuando asumió la intendencia se mudara, según se ha informado, a un chalet que construyó en la zona de quintas de La Reja, en el Barrio Privado llamado “El Dique”, que cuenta con 300 metros cuadrados cubiertos, piscina y solarium, en un terreno de 1327 metros cuadrados. Un ejemplo más que parece demostrar que la clase política logra, por el solo hecho de pertenecer a ella, un bienestar inalcanzable para la sumisa clase trabajadora.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Santa Catalina

El lunes pasado los feligreses de la iglesia de Santa Catalina de Siena nos encontramos con el templo cerrado. Ello se debe a las grietas provocadas en este edificio, Monumento Histórico Nacional desde mediados del siglo XX, por las obras de peatonalización que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ejecuta en la calle Viamonte, lindante al inmueble. Este hecho habla por sí solo sobre el impacto que las construcciones en la vía pública pueden tener sobre el patrimonio arquitectónico. Por ello, cabe preguntarse con fundamento qué consecuencias tendrá la edificación de un enorme templo mormón -con los movimientos de suelos y demás intervenciones que implicaría- en el predio lindero a esa misma iglesia. Las autoridades competentes deben intervenir y evitar este despropósito antes de que el daño a un edificio de enorme valor histórico y religioso sea irreversible.

Ignacio Sanz

sanzignacio@hotmail.com

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