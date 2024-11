Cartas de lectores: Libros inapropiados, sana envidia, víctimas del terrorismo

Libros inapropiados

Como docente, me da vergüenza que tanto el gobernador como el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires promuevan libros con contenido inapropiado: sexual y pornográfico, afirmando que ese material funciona como herramienta, ya que pueden llegar a convertirse “en una escena pedagógica” en el aula para “hablar las cosas de otra manera”. El libro Cometierra, inapropiado en contenido y en la forma en que narra los hechos, aunque no es el único que la provincia distribuye a las escuelas, como material didáctico. ¿Cómo pretenden estos funcionarios que los alumnos aprendan respeto cuando desde el área de Educación se está fomentando un lenguaje vulgar y ofensivo (debo recordar que el vocabulario utilizado en esos libros dista mucho de ser de excelencia), y además de bajar el nivel se los está iniciando en la perversión y abuso sexual, incluso obligando a docentes que no coinciden con esta forma de educar a ir en contra de sus principios? Los alumnos no comprenden un texto (gracias a las reformas impulsadas por ignorantes que han pasado por esta cartera durante varias décadas), pero en lugar de fomentar la lectura comprensiva, se los introduce en un área difícil de transitar, probablemente para tapar otros negocios. ¿Cómo pueden estas personas estar representando a una sociedad que aún brega por la educación como factor influyente en el progreso de las personas? La educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo lo que nos caracteriza como seres humanos. Quienes están al frente de esta cartera deberían ser seleccionados por idoneidad, aptitud y valores morales, no por ideología o afinidad con el gobierno de turno.

Silvia Cilia

DNI 12.942.302

Sana envidia

Uruguay: un ejemplo de democracia republicana en el mundo. Un país diferente. Su historia lo demuestra. Siempre tuvo presidentes “normales”, donde el país está primero antes que todo. Sana envidia “del otro lado del río”.

Pedro César Matteucci

DNI 5.506.508

Víctimas del terrorismo

Me dirijo al presidente Javier Milei con mucho respeto por la investidura que representa, pero también con inmenso dolor y con el corazón herido nuevamente por algo expresado por usted con relación a un homenaje a las víctimas del terrorismo de la década del 70 y a las víctimas del terrorismo de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel que llevó a cabo la doctora Victoria Villarruel. La vicepresidente pidió en ese acto que los culpables de aquellos atentados aún no condenados tuviesen la condena merecida. En el Congreso hubo una ovación y se escuchó el llanto de los familiares expresando nuestro consenso al reclamo de justicia para nuestros familiares víctimas inocentes. Al día siguiente, cuando la prensa le consultó su opinión sobre el acto de la Dra. Villarruel, usted respondió que el tema no estaba en su agenda.

Sr. Presidente, entre esas víctimas está mi hija Laura Ferrari, estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad de Belgrano. Laura fue asesinada el 8 de septiembre de 1975 por la explosión de un coche bomba. El derecho a la justicia también es para ellos. Aunque ya no estén, sí estamos sus familiares. Le puedo asegurar que si sigo en pie y llegué a los 95 años es porque desde ese crimen impune de Montoneros me alimentó la sed de justicia. Después de 12 años de kirchnerismo, tiempo en el que solo se visibilizó una de las caras de la historia argentina, considero que las agendas de los gobernantes ya no deben estar incompletas, como la que pretende usted. Deben reflejarse las dos caras de la moneda. Especialmente, cuando las víctimas como Laura no pertenecían a ninguna agrupación política. Ella solo estudiaba en la UB y tuvo la mala suerte de estar en el lugar y en el momento equivocados. En los años en los que usted transitó las aulas y los pasillos de esa casa de estudios hasta recibirse, ¿alguna vez se le informó como alumno acerca del atentado terrorista montonero ocurrido allí? Pues sé que no, que fue orden –explícita o tácita– del rector Avelino Porto ocultar lo sucedido, al menos hasta el momento en que la UB colocó una placa para recordar a mi hija y a un empleado, ambos muertos en el atentado. Por cierto, de la placa me enteré de casualidad, lamentablemente no a través de las autoridades, como deberían haber procedido. ¡Qué tristeza me da que usted no haya prestado la debida atención al derecho de todas esas víctimas! Soy y siempre fui pacifista. Jamás acepté la violencia de torturas y desapariciones, porque eso para mí no era justicia. La justicia siempre está en manos de jueces y tribunales. Laura no tuvo justicia, porque en el banquillo del acusado nunca sentaron a nadie para ser condenado.

Desde hace 72 años resido en este bendito país, en el cual formé una hermosa y feliz familia hasta 1975, año en que todo cambió: el asesinato de Laura hizo que mi esposo enfermara; mi hijo no autosuficiente por una discapacidad también sufrió la pérdida de la hermana que tanto necesitó; ni qué hablar de mi corazón de madre. Mi estado de salud está deteriorado al máximo. A lo largo de los años escribí cartas a las autoridades de cada turno. En 2000 tuve una compensación económica, pero enseguida se devaluó y no me fue de ayuda. Si bien estoy sola, a mis 95 años, no busco dinero sino justicia. Espero que a partir de mis palabras usted pueda reflexionar sobre qué incluirá en su agenda de aquí en más.

Lorenza Fia de Ferrari

lorenzaferrari311@hotmail.com

Agresión en Pinamar

Quisiera referirme a la agresión ocurrida en un campo de golf en Pinamar. ¿Es más grave “el rugbier”, el “golfer” el “futbolista” o simplemente cualquier ciudadano que viva en vuestro país, practica algún deporte y comete un acto atroz? Son innumerables la cantidad de veces que se pone debajo del mismo paraguas a personas que practican un deporte de manera totalmente sana. ¿No será momento de definir a las personas como delincuentes sin manchar cualquier deporte que practiquen? Triste realidad la que vivimos, no por el deporte, sino socialmente.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

En la Red Facebook

Pablo Moyano tras renunciar al triunvirato de la CGT: “Hay algunos que creen que hay que seguir dialogando con el Gobierno”

“Es verdad, no entendieron nada de lo que sucedió estos 11 meses, estaban acostumbrados a la inflación descomunal y la korrupción”- Iván Omedo

“Para eso se crearon los sindicatos, para dialogar por el bienestar de sus representados, no para el enriquecimiento de sus delegados”- Gladys Beatriz Arancibia Anzorena

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION