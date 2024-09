Cartas de lectores: Lijo, aportes, suspensión de clases

Escuchar

Señor Ariel Oscar Lijo, una simple pregunta: ¿no se le ocurrió renunciar a la oferta de integrar la Corte Suprema de Justicia?

Gaspar I. Gazzola

Aportes

Un solo banco en el mundo es prestamista de un único deudor y con dinero de sus bolsillos porque no capta depósitos. Es el Banco de Jubilados Argentinos, cuyos accionistas son acreedores de la Anses por el incumplimiento de las sentencias judiciales de reajustes de jubilaciones y pensiones que ordenan el pago completo de la retroactividad más el reajuste del haber dentro de los 120 días y que el ente estatal decide, unilateral e ilegalmente, no cumplir con ello para beneficiarse financieramente en perjuicio de los jubilados. Unos 90.000 beneficiarios previsionales contribuyen involuntariamente al ahorro financiero que obtiene el Tesoro nacional por la demora en el pago de dichas sentencias, por lo que son merecedores de un especial reconocimiento por su sacrificado aporte por esta vía al déficit cero, del que tanto se ufanan el presidente de la Nación y el ministro de Economía.

La clase pasiva sigue sumando injusticias y padecimientos ratificando que la seguridad jurídica es un derecho que no está reservado para los jubilados.

Oscar Edgardo García

Suspensión de clases

En momentos en que el proyecto de ley que declara a la educación como servicio esencial vuelve a comisiones, es preocupante ver cómo el municipio de San Fernando notifica la suspensión de todas las actividades escolares para el lunes 9 de septiembre en homenaje a la Patrona del municipio, Nuestra Señora de Aránzazu.

En un contexto donde la educación ha sufrido tantas interrupciones y se encuentra en un estado crítico, cualquier oportunidad para garantizar la continuidad educativa debería ser aprovechada. La suspensión de clases, por cualquier motivo que no sea esencial, es un retroceso que afecta directamente a nuestros estudiantes y sus familias. Como sociedad, necesitamos replantearnos nuestras prioridades y entender que la educación debe ser una herramienta fundamental e ininterrumpida para el desarrollo de nuestro país. Es inaceptable que se sigan poniendo por encima de la educación intereses políticos o religiosos, más aún cuando está en juego el futuro de nuestros niños y jóvenes.

Por eso, insto a las autoridades municipales y educativas a reflexionar sobre el impacto de estas decisiones y a trabajar juntos para garantizar una educación de calidad y constante, que esté por encima de cualquier bandera política o celebración.

María Monsegur

Somos la buena política

El partido Unir tiene una trayectoria de más de 35 años esmerándose en practicar eso que no sobra en nuestro país: buena política. A pesar de nuestro denuedo, se nos incluyó en la nota titulada “El trasfondo de las peleas: los partidos detrás de La Libertad Avanza que hoy son investigados por fraude al Estado”, que aborda la corrupción con la impresión de boletas electorales. Es absolutamente falso que Unir haya sido parte del fraude al Estado que implicaba artimañas como presentar varias listas en las PASO para de ese modo multiplicar los aportes públicos para imprimir las arcaicas boletas electorales. Nunca pensamos en la política como negocio. Aunque suene a una ensoñación, siempre creímos en la política como servicio.

La irrefutable prueba de que no participamos de esa nauseabunda práctica es que desde 2007 concurrimos a los comicios integrando alianzas. En ese año con la UCR y otras agrupaciones. En 2023 formamos parte de Juntos por el Cambio.

En ninguna de las coaliciones en las que participamos tuvimos la administración de los fondos.

Alberto Asseff

Diputado nacional m.c.

N. de la R. El partido Unir fue incluido en la nota citada debido a que es uno de los sellos que tuvo relación con José Bonacci y Jaime Alper, quienes de acuerdo con la investigación de la nacion, y a la que se lleva a cabo en la Justicia, formarían parte del entramado vinculado con la impresión de boletas electorales. El exdiputado Alberto Asseff admitió a este medio haber tenido un vínculo con estos dos individuos y aseguró que al primero lo desplazó de su partido y que con el segundo no existió una relación jurídica ni pública. En septiembre del año pasado se dio a conocer que el fiscal Ramiro González libró oficios a todo el país para que se informen movimientos del partido Unir, entre otros, hasta 2019.

Fallo revocado

La Corte Suprema dijo, al revocar días atrás el fallo “Hartmann, Gabriel Leonidio”, emitido en 2018 por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social (CFSS), que la ley 24.241 no se basa en tasas o porcentajes de sustitución del salario para determinar el primer haber de quien se jubila, sino en un mecanismo de cálculo diferente, ajustado –acotación mía– al régimen de convertibilidad que regía en tiempos de su sanción. Pero la Corte olvidó que la “convertibilidad” ya no rige más en el país, porque voló por los aires en 2001, y la inflación comenzó a hacer estragos en los ingresos de los jubilados y trabajadores argentinos. De modo que fue errónea la decisión de revocar el fallo “Hartmann” por no ajustarse a un método de determinación del primer haber jubilatorio de hace 30 años (1993).

¿Acaso no dijo siempre la Corte que los jueces deben ajustar sus decisiones a las circunstancias históricas del momento?

Que Dios perdone a estos jueces que, desoyendo su propia doctrina histórica, perjudicaron de nuevo a los flagelados jubilados argentinos.

Luis René Herrero

Exjuez

Exjuez

