Cartas de lectores: Lijo, ¡no!, es ahora, grandeza y pequeñez

Lijo ¡no!

El señor Presidente está resolviendo tantos problemas que tenemos desde hace tantos años. Sin embargo, no termina de entender la gravedad de proponer a Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. Numerosas organizaciones de abogados, políticos como Elisa Carrió e incluso el expresidente Macri lo rechazan y piden que también incluya a mujeres que tienen una excelente preparación, como lo fueron las anteriores. Por favor, no cometa este gravísimo error. Le recuerdo, como usted siempre dice, que “las fuerzas del cielo” lo ayuden a gobernar… con funcionarios probos.

Graciela Falabella

Es ahora

Venezuela es hoy, es ahora. El mundo debe y tiene que reaccionar. Las naciones del mundo deben reconocer: no más dictaduras, no más abusos, prepotencia, muertos, secuestros, amenazas. Basta, dictador Maduro. El pueblo ya eligió. El fraude es suyo y de los que lo apoyan, que son tan tiranos como usted. Usted, que reta a nuestro presidente Milei a pelear. La pelea es del pueblo argentino contra usted... Deje que Venezuela sea libre y feliz, deje de destruir familias. Ocho millones de emigrados, tristes, desolados, humillados. Mientras mantenga a sus aliados y les dé de comer de la mano, estarán con usted. Chávez fue igual y los políticos argentinos amigos de él y suyos también son nefastos. Fuera de Venezuela. Pueblo venezolano, no afloje, el día es hoy. El pueblo argentino está con ustedes.

Guillermo Gómez

Grandeza y pequeñez

La mezquindad se hizo palabra en la boca de una mujer que pretendió con ironía opacar el coraje de María Corina Machado al decir en México: “Ayer estaba muy preocupada porque la principal líder estaba en la clandestinidad, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad”. Sobran pruebas del fraude electoral. Hay imágenes que duelen porque es brutal la represión del gobierno venezolano para con el pueblo que sale a la calle a riesgo de ser apresado y de perder la vida. Ya no tolera más la tiranía de Maduro. Pese a todo, Cristina, en lugar de reconocer la violación de los derechos humanos, pide por el legado de Chávez que se publiquen las actas. Maduro no las mostró cuando se proclamó ganador porque había perdido. Y ¿cuál fue el legado de Chávez sino llevar a la extrema pobreza a Venezuela? Hoy la realidad política nos muestra la grandeza de una mujer venezolana frente a la pequeñez de una mujer argentina.

Beatriz García Tuñón

Medjugorje

Felicito a Agustina Lanusse por su artículo describiendo a Medjugorje. Este año celebramos los 25 años de nuestra primera visita allí, visita que se reiteró varias veces luego junto con la familia, y me llamó la atención la detallada descripción realizada por la autora, quien sin duda captó acabadamente la esencia y el espíritu del lugar. Vayan para ella mis felicitaciones y mis deseos de que pueda volver algún día a ese lugar tan especial.

Juan M. de Anchorena

El recuerdo de Illia

No quiero que se derrame una sola gota de sangre, los relevo de su deber. Esa fue la orden impartida por Arturo Illia a los oficiales de semana en la Casa de Gobierno, teniente primero Rodrigañez Ricchieri y teniente Chiara Vieira, más una treintena de granaderos apostados allí el 28 de julio de 1966. El 4 de agosto se cumplieron 124 años de su natalicio, había nacido en Pergamino en 1900. Illia fue granadero, había servido en el 3erescuadrón en la presidencia de Torcuato de Alvear en 1924. Vaya mi recuerdo y el gran honor de haber sido parte de su custodia presidencial en 1966. Un hombre, un político como ya no quedan. Humildad, honestidad, sencillez, decencia eran una parte nada más que caracterizaba a este gran señor.

Pedro C. Matteucci

Djokovic de oro

Por los años transcurridos y las experiencias vividas, es difícil que me emocione ya por algún logro deportivo, pero el domingo pasado me sucedió cuando Novak Djokovic ganó la final olímpica de tenis. Un superprofesional millonario (millones bien ganados), superexitoso, se emocionó hasta las lágrimas... Yo también lo hice en casa. Eso son los Juegos Olímpicos, algo totalmente diferente a cualquier torneo profesional. Representar a tu país no tiene precio, es un sentimiento muy profundo, distinto a cualquier otro. A Nole lo conocí personalmente en 2005, en el vestuario del US Open (cuando entrenaba a David Nalbandian). Recién empezaba su trayectoria brillante, y me impactó su físico, 1,90 metros de fibra musculosa, se notaba que era un atleta antes que un tenista. El domingo pasado recordé eso, con 37 años solo los perseverantes, con gran firmeza mental, se convierten en campeones oliímpicos.

Luis Bruno Barrionuevo

Participante en siete Juegos Olímpicos

Boxeadora trans

Otra vez, como en el caso del argelino con la italiana, un trans taiwanés boxeó con una mujer búlgara, derrotándola en los Juegos Olímpicos de París 2024, y nuevamente sorprende el silencio de la prensa y de las organizaciones feministas.

Lucas Castro

Manteros

El domingo pasado aparecieron una gran cantidad de manteros, vendedores informales que ocupan veredas y espacio verde en el hermoso Parque Rivadavia. Esto molesta a los vecinos, desprestigia la zona residencial y genera competencia desleal a los comercios. Este precioso parque fue acertadamente cercado hace tiempo, y mejoró muchísimo su estado. Considero que debe mantenerse como ambiente verde de recreo físico y visual, y no permitir que se transforme en lo que han hecho en el Parque Centenario.

Graciela Carolina Maito

Kicillof habló sobre la pérdida de la multimillonaria inversión de YPF y Petronas en la provinciaK

“Es una buena inversión para el país, sea en Río Negro, en Buenos Aires o en cualquier

provincia... Río Negro no lo dudó”- María Rosa Beracochea

“Vos solito te perdiste el negocio”- Ana Cristina Patriossi

