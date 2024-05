Cartas de lectores: Lijo, sin justicia, alimentos

Escuchar

Lijo

El presidente de la República viaja al exterior en busca de inversores, aspecto clave para la recuperación de la economía devastada por gestiones anteriores. El inversor merece ser seducido y un elemento esencial de la seducción es la confianza. La propuesta de Ariel Lijo al cargo de ministro de la Corte Suprema de la Nación, cuyos antecedentes y trayectoria con tanta precisión se describen en el editorial de la nacion del 28 de mayo, conspira contra la confianza que todo inversor pretende. Señor Presidente, gestos como el de la propuesta de Lijo a la Corte entorpecen sus propósitos de atraer inversores. Con el respeto que merece su investidura, le sugiero viaje menos y vea bien qué pasa en casa.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Sin justicia

Hace más de 1600 años afirmaba San Agustín de Hipona: “Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino un vasto pillaje? ¿Y qué son las bandas de ladrones, sino pequeños reinos? Ello lo decía mientras se producía el saqueo de Roma por parte de los visigodos y se desmoronaba el sistema de derecho, corazón de la civilización romana.

Hoy, en nuestro país, el santo sin dudas diría: “Sin justicia, el Estado no es más que una banda de ladrones”.

¡Al que le quepa el sayo que se lo ponga!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Alimentos

He leído las recientes afirmaciones de monseñor Oscar Ojea respecto de los depósitos de alimentos para comedores sociales. Le pido a monseñor Ojea que sea prudente y justo al momento de hacer afirmaciones como estas. Como argentino, veo que este gobierno está haciendo un gran esfuerzo en terminar con la inflación y con los focos de corrupción que nos han llevado a esta situación de pobreza y desidia en la que nos dejaron 20 años de gestión kirchnerista. Sin darse cuenta, con estas afirmaciones lo que logra es ser funcional al kirchnerismo y a los “gerentes de la pobreza”.

David Rey Goitia

DNI 12.491.220

IA y la docencia

El señor Bill Gates se equivoca al afirmar que la inteligencia artificial estará tan capacitada como un maestro para brindar clases y enseñar a leer y escribir a las personas (LA NACION, 10/05/24). Yerra porque, de por sí, la docencia es la única profesión “autoaniquilante”: enseñamos para que los estudiantes no dependan de nosotros, es decir, sean hombres libres que piensen y actúen por sí mismos. Para lograr eso se necesitan cualidades, aptitudes y actitudes muy humanas, como la comprensión, solidaridad, confianza en el otro y caridad (condiciones que no pueden simularse porque nacen del corazón de las personas). Y se equivoca también porque tenemos el poder de renacer con cada nuevo curso que dictamos.

Héctor J. Fasoli

DNI 12.498.457

Productores agrarios

Como productor agropecuario apoyo la determinación del presidente Milei de desregular la economía y liberar las fuerzas productivas. Para ello es necesario apoyar a la actividad agropecuaria, que es parte de la solución para la recuperación económica. Cuanto antes deben eliminarse las confiscatorias retenciones, las cuales no existen en ningún país del mundo y poder así duplicar la producción agropecuaria. La presión impositiva en el campo es muy alta y los costos de producción y los costos de comercialización han aumentado considerablemente. En un contexto de precios internacionales en baja, los márgenes de ganancias se han achicado, además de la feroz sequía sufrida en los tres últimos años. También es exorbitante el aumento de este año del impuesto inmobiliario rural de la provincia de Buenos Aires, al igual que Red Vial a pesar de no tener caminos. Otro tema es la desregulación normativa. A través de los años se fueron sumando múltiples exigencias de información y de registro por parte de la AFIP al productor, Informe SISA, en muchos casos inconstitucionales porque se originan en resoluciones administrativas y no en leyes dictadas por el Congreso Nacional. Entre ellas se deben informar hectáreas sembradas, kilos cosechados de todos los granos, existencias de los mismos. Se establecen sanciones en caso de incumplimiento, como es la suspensión del Registro de Operadores de granos que afecta seriamente la comercialización de los granos, la obtención de las Cartas de Porte y el reintegro del impuesto al valor agregado. Este intervencionismo y estatismo dirigista es propio de países comunistas y no de democracias liberales.

Esta semana con buen criterio el ministro Caputo y la directora de la AFIP abrogaron la resolución general conjunta 5236 de 2022, pero hace falta derogar todas las resoluciones referidas al SISA, que generan un gran costo de tiempo y dinero. El productor debe ocupar su tiempo en producir, que es lo que sabe hacer bien. También deben suprimirse las Cartas de Porte y los CTG creados por la administración kirchnerista y volver a los remitos. Sacar las CCPP en el medio del campo es una verdadera odisea, ya que no hay señal en muchos casos. Todo esto representa un costo incalculable. La AFIP para cumplir su función tiene hoy en forma digital toda la información del productor agropecuario, certificados de depósito (de los granos cosechados) y liquidaciones (de las ventas de granos realizadas), así como las facturas de los bienes (semillas, fertilizantes, agroquímicos etcétera) o servicios (siembra, pulverización, cosecha, etcétera) requeridos por el productor para su actividad. Es imperiosa una reforma tributaria y laboral para mejorar la competitividad y productividad, y poder así generar trabajo genuino en el ámbito privado y acabar con la pobreza.

Marcelo J. Louge Juárez

mjlouge@gmail.com

Viajes en tren

El tren Mitre, ramal Zárate, siempre parte con guarda y dos uniformados de la Policía Federal que, entre las estaciones Bancalari y Villa Ballester, obligan a los pasajeros a cerrar las ventanillas por temor a las piedras que “chicos malos” le tiran a la formación en movimiento desde ambos lados. Hay allí villas de emergencia, muy próximas a las vías, que aun al mediodía exhiben focos y luces prendidas, un derroche de energía que probablemente estemos pagando los contribuyentes. Todas las estaciones tienen sus baños clausurados. En Ballester sobra personal ferroviario, pero no se lo ve en las demás. Tan solo una parte de nuestra triste realidad, de la cual debemos esforzarnos por salir.

María Swieykowska

DNI 6.645.333

En la Red Facebook

Inhiben bienes de dirigentes piqueteros y cooperativas por las extorsiones con planes sociales

“Muy bien, que la Justicia actúe en contra de todos los corruptos”- Raúl Lebenicnik

“Sin dinero no arrastran más a la gente”- Cristina Patriosi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION