Cartas de lectores: Lijo y las inversiones, despertemos, el Poder Judicial

Lijo y las inversiones

El Gobierno quiere incentivar a los grandes inversores para que apuesten por la Argentina. De ahí los encuentros del presidente Milei con las mayores empresas tecnológicas del mundo, la reglamentación del RIGI, otorgando incentivos y condiciones excepcionales que han traído aparejadas para el oficialismo grandes dificultades en el Congreso para su implementación. Pero lo paradójico es la postulación del juez Lijo a la Corte Suprema, cuyos pergaminos son sumamente controversiales. Para que se realicen esas inversiones, tan necesarias para comenzar la recuperación del país después del desastre ocasionado por el kirchnerismo, el factor esencial es la confianza, por los antecedentes tan negativos que tiene la Argentina. Un gobierno que recién comienza y que no tiene hasta el momento ningún hecho concreto que lo respalde, salvo las ideas desplegadas y la actitud loable del Presidente hacia el rumbo propuesto. La sola duda que pueda tener el futuro inversor sobre la recuperación de su dinero puede hacer desistir aun al empresario más arriesgado. Debemos evitar esa posibilidad y despejar el camino del país hacia su prosperidad. La política así lo debe entender, y el Gobierno debería rever esa postulación.

Ricardo Bordman

Despertemos

Con preocupación, indignación y asombro vemos que el Gobierno nos ignora. El artículo de Héctor Guyot (brillante) muestra lo improcedente de esta nominación.

Despertemos, argentinos, y defendamos tener una Corte incólume. ¿Qué busca Ricardo Lorenzetti? Votamos un cambio drástico en los poderes de la Nación. Si el Senado apoya esto, no escucha a los votantes.

María Teresa Mayorga

El Poder Judicial

“Una buena sentencia es demasiado dura para los dientes del tiempo y miles de años no bastarían para devorarla, aunque todas las épocas se nutriesen de ella”.

Así Nietzsche valoraba el pronunciamiento de un juez, en una palabra, del Poder Judicial. El Palacio de Justicia de Bruselas es el mayor edificio judicial del mundo, con 26.000 m2. Más grande que la Basílica de San Pedro. ¿Cuál es la razón? Para los belgas, el Poder Judicial es el más importante en la estructura del Estado, ya que es la garantía de los ciudadanos ante cualquier gobernante de turno. Hoy, los argentinos, que hemos votado por un cambio radical del Estado, miramos con angustia y desazón que la política está entrando por la puerta de nuestro Poder Judicial y la Justicia se está escapando por la ventana. El clarísimo y contundente editorial publicado días pasados así nos lo demuestra.

José María Ugarte

Preocupación

Aclaro que no decae mi expectativa, en términos generales, acerca del rumbo de gobierno del presidente Milei. Creo que va encaminando una rectificación de paradigmas y costumbres que son imprescindibles, pues finalmente habían dañado seriamente nuestro espíritu creativo y nuestros potenciales. Con estas líneas solo quisiera remarcar dos aspectos que me preocupan pues no estarían siendo tratados como se había pregonado durante la campaña.

El primero y principal, creo, es el deterioro de la situación de los jubilados: la caída de poder adquisitivo es importante. Y, me parece, el festejado déficit cero (que es un buen objetivo) se ha logrado en buena medida por ese “ahorro” a nuestra costa. Doloroso, muy doloroso, más aún, yo diría cruel.

El otro aspecto es el de la lucha contra “la casta”. Sí, estoy al tanto de que ha habido reducción de la estructura estatal y de que es un tema complejo, pero hasta ahora no alcanzo a distinguir un plan sistemático y coherente al respecto.

Ivan Poklepovic

Monumento

Con respecto a la carta titulada “Monumento en Zapala”, firmada por Javier Sánchez de La Puente, me gustaría dejar una mirada diferente y llamar a la reflexión. Esa carta es una opinión personal y me parece muy válida. Tan válida como tantas otras opiniones similares u opuestas. Pero hay algo que me hace ruido. No me parece noble desmerecer cualquier tipo de homenaje al soldado argentino que combatió en Malvinas. Por eso, recogiendo las últimas palabras de esa carta, me sumo al pedido de ser cautelosos y cuidadosos con nuestros héroes y sus familias. Tratemos de manifestar observaciones o interpretaciones personales enfocándonos siempre en rescatar lo positivo de cualquier homenaje, más allá de gustos individuales. La magnitud de la obra (17 metros y 200 toneladas) habla de la grandeza del soldado argentino, ya que es la escultura más grande del mundo en homenaje a un soldado. Su postura con una rodilla en tierra es símbolo de humildad y reverencia, cualidades desde mi punto de vista dignas del soldado argentino en Malvinas. Que no esté armado lo engrandece y dignifica aún más, demostrando su coraje para defender la bandera con uñas y dientes. Por último, la bandera tocando el piso la interpreto como un gesto de lucha y ofrenda que me recuerda una estrofa de “Piu avanti”, del gran poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte): “No te des por vencido, ni aun vencido. No te sientas esclavo, ni aun esclavo; trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido”.

Ignacio Manuel Ferrari

Recetas del PAMI

En poco tiempo se implementará la receta electrónica, reemplazando la tradicional en papel. En el caso del PAMI, cuyos afiliados son adultos en la tercera edad, se debería arbitrar un sistema de soporte para que se asocie, por ejemplo, el código de barras del DNI carnet actual a la medicación habitual y crónica que los afiliados deben retirar mensualmente. El asociar el DNI a la medicación mensual otorgaría una trazabilidad y transparencia en el expendio de recetas y de medicamentos para los afiliados del PAMI, ayudándolos con sus quehaceres y ajetreos

Alberto Gesualdi

