escuchar

Dejar el egoísmo

Señores dirigentes (legisladores, sindicalistas, políticos)… ¿a quiénes representan? ¿Qué lograron en años de dirigencia? La única respuesta es lo que está a la vista: un país arruinado con un 50% de pobreza, tremenda inflación, inseguridad, narcotráfico, corrupción, cultura del no trabajo, caída de la educación, etcétera. ¿No ven que la mayoría queremos un cambio? Los argentinos estamos hartos de tanto egoísmo, peleas y de partidos viejos que atrasan. Ahora comprendo lo que es la “casta”. ¿Tanta envidia, tanto miedo les causa que un outsider de la política, votado por la mayoría, pueda hacer lo que ustedes no pudieron o supieron hacer en años de gobierno o de gestión parlamentaria o sindical? Van dos meses desde la elección: dialoguen, busquen consensos, pero no impidan. Pongan los intereses y los problemas del país y la gente por delante de los suyos.

Solo queremos una Argentina grande y para eso necesitamos dirigentes a la altura.

Roberto Votta

DNI 11.478.463

Gestionar honestamente

Los gobernadores se han manifestado contra la ley ómnibus. ¿Y si se preocupan en eliminar los casos como el de Chocolate en la Legislatura de Buenos Aires? ¿Y los cientos de contratos de parientes y amigos, que son públicos y notorios en todo el país? ¿No alcanzará para pagar a los maestros y subsidiar el transporte de los trabajadores?

Se llama gestionar honestamente y con criterio de bienestar común sobre cualquier otro interés.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Roles

Escucho a muchos políticos, periodistas, funcionarios, etcétera, decir que “el presidente Milei actúa como panelista y debería recordar que ya no lo es”.

A mí me parece que es justamente al revés. Son esas mismas personas que nunca creyeron que el economista iba a llegar a ser presidente y lo siguen viendo como panelista. Negando la realidad de las urnas.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Enarsa

La intención de privatizar Energía Argentina SA (Enarsa) creo que es un serio error de la administración Milei. Enarsa fue un invento de Néstor Kirchner para intermediar parasitariamente en los negocios energéticos. Debutó con las escandalosas importaciones de fueloil (teóricamente) a Venezuela, que luego se probó que fue un negociado escandaloso. Ahora es intermediaria de la construcción del gasoducto Neha III, de las represas chinas, de la importación de GN, en algunas operaciones del upstream petrolero y varias perlitas más. Privatizar este monumento a la corrupción K significa trasladar todo ese inventario corrupto a un privado. Es inaceptable. Enarsa debe ser liquidada de inmediato y desaparecer del escenario energético.

Ricardo Molina

DNI 10.780.175

Lavado de dinero

El reciente DNU 70/23 elimina el registro de despachantes de aduana. No lo dice, pero en reportajes periodísticos, algunos funcionarios dan a entender que era un kiosco que trababa el comercio internacional, sin considerar que la medida facilita la comisión de delitos. Tampoco lo fundamentan, en cambio, desafían a que se pruebe lo contrario. ¿Se entiende la jugada? Pues bien, no obstante la indefensión que ello produce, quiero aclarar que la medida no ha considerado que el despachante de aduana documenta el 97% de las operaciones que se cumplen ante la Aduana y está obligado legalmente a reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones inusuales o sospechosas de lavado de dinero. De manera que, si aumenta el número de documentantes no despachantes ante la aduana, la UIF perdería una información esencial y las operaciones aduaneras podrían convertirse en un camino propicio para los lavadores de dinero. Por ejemplo, si antes se reportaban 100 operaciones sospechosas, pero luego de la reforma solo se reportan 50, se estaría perdiendo la mitad de la información que antes estaba disponible para la detección de lavado de dinero. Esta pérdida de información esencial podría hacer que las operaciones aduaneras sean un blanco más atractivo para los lavadores de dinero, ya que habría menos posibilidades de que sus actividades sospechosas sean detectadas. Por ejemplo, podrían sub o sobrevalorar mercancías, o realizar transacciones con empresas fantasma de manera más impune al haber menos reportes de operaciones sospechosas. Tal implicancia repercutirá sobre la calificación relativa a la seguridad del país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –próxima a visitar el país– y, por ende, las posibles inversiones extranjeras.

No hay duda pues de que el Gobierno debe recapacitar y debatir con los despachantes las medidas alternativas que permitan conciliar la celeridad del comercio internacional con la actividad de los organismos de control, Aduana y UIF en sus respectivas competencias.

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

Asesor del Centro de Despachantes de Aduana

DNI 4.433.082

Único fundador

Los abajo firmantes quisiéramos aprovechar los 150 años de la fundación de Mar del Plata para reivindicar la gesta de su único fundador, Patricio Peralta Ramos. Fue él quien le pidió al gobernador de Buenos Aires, Mariano Acosta, “se sirva acordar la licencia que fuera necesaria para la traza y formación de un pueblo en el partido de Balcarce, en terrenos de mi propiedad sobre el puerto conocido como ‘Laguna de los Padres’, hoy Mar del Plata”.

Hablamos de único fundador porque han existido discusiones históricas sobre el rol que tuvo don Pedro Luro en el desarrollo de la ciudad. Sin pretender quitarle méritos, que sin duda tuvo tanto él como varios de sus hijos, eso no lo convierte en “cofundador”, como muchas veces se lo llama. Es enorme la documentación pública y privada (de investigadores, historiadores, diarios, libros…) que avala que el único fundador fue Patricio Peralta Ramos. Luro llegó por primera vez a la ciudad en 1877, de la mano de Jacinto Peralta Ramos, hijo del fundador y por indicación de este, para ofrecerle comprar el 100% del total de tierras a Juan Barreiro Bavio, viudo de Mercedes Peralta Ramos, hija mayor de Patricio. Luro aceptó y pasó a ser socio en un 50% de Jacinto Peralta Ramos. Esto sucedió 3 años después del 10 de febrero de 1874, cuando el gobernador firmó el decreto donde reconoce al nuevo pueblo.

Para ser justos, deberían ser también reconocidos Jacinto Peralta Ramos, quien hizo numerosas donaciones y obras; su hermano Eduardo, el primer intendente; Juan Barreiro Bavio, y los gobernadores Acosta y Dardo Rocha, que llevó el ferrocarril hasta la ciudad, entre tantos otros.

Raquel Casas Arauz

Bisnieta de Jacinto Peralta Ramos

Carlos A. Peralta Ramos

Bisnieto de Jacinto Peralta Ramos

Esteban Gimenez Zapiola

Tataranieto de Mercedes Peralta Ramos

San Clemente del Tuyú

Somos asiduos veraneantes en estas playas y año a año percibimos con tristeza el deterioro de este lugar. Entradas a la playa imposibles de transitar, con médanos que tapan las pasarelas; caballos sueltos por todas las calles de la ciudad; el muelle detonado, sucio e inaccesible ya que está quebrado por un médano en la mitad; la playa sucia y con plagas de pescados muertos que dejan la ciudad impregnada de un olor nauseabundo. El camino de acceso a la reserva de Punta Rasa, que es uno de los lugares más atractivos del lugar, está intransitable, a veces ni siquiera las 4x4 pueden entrar.

¿No habrá manera de remediar tantos males? ¿Por qué dejar en ruinas un lugar que es tan lindo para el turismo?

María Dolores Ure

DNI 14.217.030

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION