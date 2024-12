Cartas de lectores: Limpieza, aunque no sea ley; albur, carencia de ética

Carta de la semana

Limpieza, aunque no sea ley

La “ficha limpia” impide que se postulen para cargos públicos personas procesadas por corrupción. Sin embargo, el verdadero poder de impedir que estas personas lleguen al poder lo tenemos los ciudadanos, con nuestro voto. Que la “ficha limpia” sea condición necesaria para elegir a nuestros gobernantes, más allá de si es ley o no.

María Carola Dansey

DNI 14.223.228

Albur

Un proyecto de ley (“ficha limpia”) que se encaminaba a su aprobación sufrió una súbita –y todavía no explicada– cancelación. Bochorno, defraudación e impunidad para los corruptos son algunos de los sentimientos que prevalecen. Aparentemente, a último momento, el Gobierno habría considerado que respaldar la iniciativa podría entenderse como una proscripción a Cristina Kirchner y, por ende, su victimización. Algo a lo que está acostumbrada y que tan buenos dividendos le ha granjeado. Su retahíla (“me persiguen y quieren verme fuera de la contienda electoral”) siempre gravitó en su ánimo. En el plano de las deducciones –y con las certezas ausentes–, es muy probable que el Gobierno se haya convencido de que la “ficha limpia” fomentaba la victimización antes comentada. Javier Milei está deslumbrado por sus éxitos económicos y tal vez presuma que, en las elecciones del año entrante, vencer a su principal rival será un mero trámite. Ciertamente, un albur. Mucho más si, imbuido de una desmedida confianza, decide enfrentarla sin el apoyo de Pro y de otros partidos afines. Electoralmente hablando, la dos veces presidenta no está muerta; solo duerme.

Alejandro De Muro

muroalejandro4@gmail.com

Carencia de ética

Una vez más nos han mentido a los argentinos. El jueves pasado cayeron por falta de quorum tres proyectos que iban contra la corrupción política, la delincuencia y los terroristas. La ausencia de los diputados nos demostró que la casta no solo está en el kirchnerismo, sino también en La Libertad Avanza. Nos preguntamos: ¿acaso Milei elige acordar con los corruptos a cambio de la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Es que a Cristina no le basta con que Lijo sea miembro de la Corte Suprema y también le cederán cargos en el ámbito judicial? Quienes a pesar de no avalar la forma de expresarse de Milei lo votamos en la segunda vuelta porque creímos en sus palabras, en su promesa de luchar contra la corrupción, hoy nos sentimos decepcionados. La Argentina está harta de la carencia de una conducta ética. Décadas de convivir sin ella nos enseñaron que en lo único en lo que no se debe negociar es en la pérdida de valores y de principios.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Sanción

Si algún día se logra promulgar una ley de ficha limpia, debería incluir en uno de sus artículos que entre los pasibles de sanción se encuentren los legisladores que no cumplan con su obligación de estar presentes sin causa justificada los días de convocatoria a sesión. No dar quorum en beneficio de mezquinos intereses políticos personales o colectivos –como sospechamos ha ocurrido recientemente– debería ser considerado una defraudación en perjuicio de los ciudadanos que han depositado en ellos su representación y su confianza.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Decepción

Hace unos años mi hijo se fue del país y las razones que me dio fueron: falta de seguridad jurídica, de seguridad en general, y corrupción. Lo despedí con un doble dolor. Por su partida y por el amor enorme hacia mi país sabiendo que él tenía razón. Lo que pasó esta semana en el Congreso nos lastima y nos interpela a todos los argentinos decentes. Es vergonzoso. Otra vez pactos espurios y resultados que nos llenan de impotencia y frustración. Los corruptos, felices. No puedo decirle a mi hijo que la Argentina está cambiando. ¡Que decepción!

Clara Rut Halac

DNI 6.256.926

Libertad, no impunidad

Bochornoso espectáculo brindó el Congreso de la Nación esta semana. El nivel de los legisladores, salvo honrosas excepciones, es deplorable.

No queremos más kirchnerismo, no queremos más jueces corruptos, no queremos más que nos mientan en la cara.

Sr. Presidente, usted vino a terminar con la casta y está negociando con lo peor de ella. Por lo menos una gran parte de ese 26% que lo votamos porque no quedaba otra nos sentimos burlados.

Sabemos que usted no puede ocuparse de todo, por eso, con todo respeto por su investidura, tenga usted cuidado con los triángulos de hierro y con los obsecuentes que lo rodean, porque en lugar de ayudarlo lo están perjudicando.

Tiene usted por delante una enorme oportunidad, pero ojalá que su empeño por enfrentarse y derrotar a una de las personas más corruptas que ha tenido nuestro país no tire por la borda todo lo bueno que ha logrado hasta ahora. Usted mismo lo dijo:” Me encantaría ser el que le ponga el último clavo al cajón del kirchnerismo, pero con Cristina adentro”. ¿Está seguro? Cuidado, Presidente. Usted está jugando con fuego y eso es muy peligroso y nunca termina bien. Por el bien de todos los argentinos, le deseamos mucha suerte, pero también le pedimos que cumpla con su palabra y que lo que siga avanzando sea la libertad, no la impunidad.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

De la adhesión al rechazo

Señor presidente Milei, yo lo voté en el balotaje de 2023 y, hasta hace poco, estuve deslumbrado por sus logros en la economía y por su aparente lucha contra la corrupción. Pocos meses atrás sus conductas comenzaron a limar esa adhesión: la grosería, sus “noviazgos” con figuras de la farándula, sus peleas con mandatarios vecinos puestas por encima del interés del país, la propuesta del juez Lijo, y podría seguir con una letanía de pequeños atropellos a mis principios. Pero, como usted dice, “acaba de poner el último clavo al féretro” con el rechazo de la ley de ficha limpia.

Es probable que mi opinión no le sea de importancia, pero sepa que no lo votaré en 2025 y que somos legión los que pensamos así. Tal vez esto despierte su interés.

Jorge Blaquier

DNI 4.289.633

Uso de la escarapela

Quién no ha conocido nuestra escarapela nacional, celeste y blanca, si desde pequeños, en edad escolar, nos han inculcado llevarla con orgullo y fervor sobre nuestro pecho, y enseñándonos que es una muestra de unidad y amor por la Argentina. Recuerdo que la lucía con tanta alegría en las fechas patrias que, ahora, cuando veo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llevarla descaradamente sobre su pecho, haciendo un impúdico exhibicionismo de ella, no solo por su exagerado tamaño, sino por lo que significa: una expresidenta condenada en segunda instancia por corrupción, siento como ciudadana una gran indignación. No nos olvidemos de que cuando asumió dos veces como presidenta y una como vicepresidenta dijo: “Juro por Dios, por la patria y sobre los Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la Nación, y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hiciere que Dios y la patria me lo demanden”.

Cuánta hipocresía y cinismo, el mismo que tiene cuando lleva la escarapela en su pecho, porque lo que ha hecho es traición a la patria.

Ana María Cecchi

DNI 5.333.471

Libro cuestionado

Sin asombro, ya que estamos acostumbrados a que los gobiernos kirchneristas afecten la educación pública, vemos que ahora han distribuido material “educativo” pornográfico en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Pero si este hecho debe ser denunciado y combatido, también produce indignación que ningún obispo ni sacerdote de la Iglesia católica –que suelen opinar sobre cuestiones políticas y económicas como si fuesen especialistas– haya dicho palabra alguna sobre esa grave agresión a la moral, la educación y hasta la economía de los adolescentes de la principal provincia del país. ¿Será un notorio pecado de omisión de la Iglesia en conjunto o de sus representantes actuales? ¿O será que solo se manifiestan por cuestiones y prejuicios políticos propios?

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Poda de tipas

En estos últimos meses del año , el GCBA implementa la poda de añosas tipas en Belgrano; los días previos se dejan avisos de podas en los troncos a fin de evitar el estacionamiento en la calle a podar. Las tipas tienen unos 20 metros de altura y los operarios, sujetados por un arnés de seguridad, trabajan con motosierra a 12-15 metros de altura, lo que implica un riesgo muy grande. No se entiende por qué estos trabajos no se hacen con un elevador hidráulico (similar al empleado en reparación de luminarias), lo cual disminuiría el peligro. No pueden seguir trabajando en esas condiciones.

Pedro Juan Campos

DNI 4.981461

