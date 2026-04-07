Cartas de lectores: Lo que no pasó, Como siempre, la educación, ¿Gobierno provida?

Lo que no pasó

La Argentina logró un fallo en segunda instancia, en Estados Unidos, que evitó que tuviéramos que pagar 16.000 millones de dólares, lo que, para darnos una idea más concreta, equivale al valor de todos los campos de la provincia de Corrientes. Si el fallo hubiese sido adverso, nuestro país habría ingresado una vez más en un cono de sombra, generando una nueva espiral de pobreza con consecuencias siniestras. Lo que no pasó no deja huella, es invisible, no hay una historia que contar, no pasó nada. Solo podemos imaginarnos lo que hubiera sucedido si un equipo idóneo de abogados y un gobierno lógico e inteligente no hubieran manejado esta cuestión. Al día siguiente de esta noticia todos salieron a festejarla como un éxito propio, hasta aquellos que habían generado el desastre. En términos reales, muchas veces evitar un problema vale mucho más que algunos resonantes éxitos.

Ricardo Ribatto Crespo

DNI 10.200.484

Como siempre la educación

En un reciente reportaje el profesor Jorge Angelini, con 40 años de ejercicio docente, expone con claridad meridiana la gravísima situación en que se halla la educación en la provincia de Buenos Aires. Creo que esta conclusión es también, aplicativa al resto de las provincias. Expresa que la licuación de la autoridad docente, la estigmatización de los exámenes, el vaciamiento de contenidos reemplazados por materias que responden más a un enfoque ideológico que al interés educativo perpetúan el fracaso y venimos en caída libre. Los archivos periodísticos muestran con ejemplos concretos a docentes, personal administrativo y preceptores en distintas universidades y colegios agrediendo y amenazando a estudiantes libertarios. El caso más reciente se consumó en la vereda del Nacional de Buenos Aires. En febrero de 2023, se publicó una nota titulada “Un tema que no le importa a nadie”, referida a la situación educativa haciendo hincapié en la deserción escolar (50% en ese momento) en los casi tres millones de chicos que no habían terminado el secundario, y 1.700.000 la escuela primari,; sin comprensión lectora e impedidos de resolver cálculos sencillos y cuyo modelo aspiracional era L-Gante (hoy, agrego, lo reemplazaron por Bad Bunny). Esa nota la firmaba Jorge Lanata. Un párrafo aparte merecen muchos docentes cuya formación académica es más que pobre, lo que en algún momento habrá que abordar con seriedad. Sarmiento afirmaba que todos los problemas son problemas de educación y Manuel Belgrano, que “sin educación nunca seremos más de lo que desgraciadamente somos”. Angelini señala con toda razón que los padres parecen anestesiados. A lo largo de mi carrera docente, siempre me manifesté en contra de las reuniones con padres, con un argumento muy sencillo, “concurren los que no tienen motivo para hacerlo, y no se acercan aquellos cuyos hijos tienen problemas serios”. ¿Llegará el día en que la política aborde el tema con la firmeza que el tema requiere? ¿Adecuarán el sistema educativo a la revolución tecnológica a la que estamos asistiendo? ¿Tomarán conciencia de que estamos transitando el siglo XXI? ¿Sabrán que existió un argentino llamado José Ingenieros, que en 1913 publicó un libro titulado El hombre mediocre? Debiera ser de lectura obligatoria para la totalidad de la clase dirigente.

Gabriel C. Varela

DNI 4.541.802

¿Gobierno provida?

Para el gobierno que dice ser provida, derogar la ley de aborto, pena de muerte del niño por nacer, debería tener urgencia inminente y no seguir dilatándose en el tiempo. ¡Todos los días mueren seres humanos indefensos! La vida no se debate, se defiende. “El país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a aplicar la violencia para conseguir lo que se quiere” (Santa Teresa de Calcuta).

Bettina Ugarte

DNI 21.832.816

Atención virtual

Son muchos los ejemplos que muestran que la calidad de la atención virtual a los usuarios se ha deteriorado hasta límites insoportables. Lo que antes un ser humano resolvía telefónicamente en un minuto ahora requiere luchar con asistentes virtuales que no entienden nada de nada. El resultado es que las empresas bajaron sus costos, pero a expensas del tiempo de los clientes que deben emplear horas para resolver temas triviales.

Hugo Scolnik

DNI 7.717.016

Nueva aplicación

Tengo cuenta de caja de ahorro en el Banco de la Nación Argentina, con la que opero habitualmente mediante home banking o la app del celular. El banco resolvió cambiar la aplicación por una nueva versión que, según él mismo, es mejor. Me parece muy bien. El problema está que cuando quiero actualizarla en mi celular pasa un mensaje que avisa que mi “dispositivo no cumple con los requisitos mínimos para ejecutar esta aplicación”. Mi “dispositivo” fue comprado hace poco más de dos años. En otras palabras, para el banco el celular ya se ha convertido en chatarra electrónica en ese breve lapso. Ahí no termina el problema. Sin el celular no puedo acceder a mi home banking. No puedo pagar mis cuentas ni otros vencimientos que tengo, lo que me crea un serio problema. Otros bancos no requieren del celular para operar en home banking, por la sencilla razón de que son dos cosas distintas e independientes. Los funcionarios que resolvieron todo esto ¿tuvieron en cuenta los innumerables problemas que causaron? ¿Acaso creen que sus clientes pueden estar cambiando de celular con la mencionada frecuencia?

Rodolfo G. Frank

DNI 6.223.732

En la Red

“No hay nada ilegal”. Caputo habló sobre los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios

“El tema no es tanto la legalidad sino la ética y la técnica crediticia”

Didi Buffalin

“La moral como política de Estado”

Gonzalo Habichayn

“El tema es que lo pueda sacar cualquier persona, y se lo den”

Andrea Vivas

“Si va un simple trabajador y pide un préstamo, te piden hasta la partida de defunción de tu bisabuelo”

Luis Hernandez

“¿Cuál es el delito de sacar un Crédito hipotecario?"

Nacho Romän

“De los 51 creditos mas importantes que otorgo el banco, 38 fueron a funcionarios publicos. Claramente hay influencia politica”

Ruben Oscar

“Los créditos IVA está disponibles para todos, hay mucha gente que los sacó y pudieron comprar su casa”

Maria Zornetta