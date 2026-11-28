Ludopatía

Por fin estamos todos de acuerdo en presentarle batalla a un mal que afecta directamente a nuestros niños. La Argentina será un mejor país desde que combata a las mafias que lucran con los más indefensos.

Aldo C. San Román

aldosanroman@yahoo.com.ar

Hermandad

En el Hospital Italiano se hizo la primera cirugía robótica de la Argentina con participación activa y en tiempo real de un especialista desde el exterior. Brasil y Argentina se muestran así lejos de las disputas absurdas de la política mediocre y grosera que trata de impedir la integración de dos países hermanos, pero sucumbe ante ejemplos como este: San Pablo y Buenos Aires unidas por profesionales de la salud con mentes abiertas e inteligentes al servicio de la comunidad.

Julio Lozano

lozano.j.c@hotmail.com

Latigazos

La condena a 74 latigazos impuesta a la cantante iraní Parastoo Ahmadi por ejercer su libertad no parece haber despertado repulsión entre las organizaciones feministas ni en los habituales colectivos de izquierda. Es comprensible: no siempre resulta sencillo organizar una marcha o un comunicado cuando el régimen que atropella los derechos de una mujer no encaja en el catálogo de opresores que conviene denunciar. Qué curioso feminismo: tan estridente para unas causas y tan convenientemente silencioso para otras.

Juan T. Medi Cogo

juantmedicogo@gmail.com

Canciller

El diputado Pichetto, en la sesión del jueves pasado tildó al ministro Quirno de “mediocre, limitado, el peor canciller de la Argentina”. Sin duda este legislador, conocido por su habilidad para cambiar de gorra, tiene muy mala memoria porque basta recordar al canciller Cafiero, del gobierno de Fernández-Fernández de Kirchner, que no podía balbucear buen día en inglés y además pasó desapercibido y en forma intrascendente en cuanto foro en el que estuvo presente. Ojalá el diputado recupere la memoria.

Marcelo Cañellas

mjmcanellas@gmail.com

Papa Francisco

Hay una razón por la que el papa Francisco no visitó Argentina: la hostilidad a su persona de los buenos católicos que no entendieron que los mensajes de Su Santidad no eran políticos sino religiosos. En efecto –y me aventuro a dar esta opinión–, la ceguera antiperonista de este sector de la población les impidió percibir la esencia de los gestos de bondad y misericordia del Vicario de Cristo para con los que comulgan con esta ideología opositora a los primeros. Es de suponer que no quiso alimentar la “grieta” que padece el país, lo cual fue explicitado por el papa León, lo que en modo alguno provocó su rechazo. Es triste, pero se perdió una oportunidad única en la historia de recibir a tan maravillosa y eminente personalidad.

Victor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Valores

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA declaró de interés institucional un homenaje que se iba a realizar a Mario Roberto Santucho, jefe del ERP. Resulta llamativo que una universidad financiada por todos los argentinos considere merecedor de semejante reconocimiento a quien hizo de la violencia revolucionaria una estrategia política. Santucho no fue un teórico de la revolución. Como líder del PRT-ERP impulsó secuestros, atentados, asesinatos y ataques armados que dejaron una larga lista de víctimas entre militares, policías, jueces, empresarios, intelectuales y conscriptos. Para él, la violencia no era una consecuencia indeseada; era el camino elegido para alcanzar el poder. Sin embargo, entre todos esos crímenes hay uno que vuelve particularmente obsceno este homenaje. El 1° de diciembre de 1974, un comando del ERP asesinó al capitán Humberto Viola. Junto a él estaba su hija María Cristina. Tenía apenas tres años. No era combatiente, no representaba al Estado, no empuñaba armas. Era una niña. Murió alcanzada por las balas de quienes creían que todo es sacrificable en nombre de la revolución.

Las autoridades universitarias son libres de sostener las ideas que prefieran. Lo que deben explicar es por qué esas simpatías ideológicas merecen convertirse en un reconocimiento institucional otorgado en nombre de toda la comunidad académica. Cuando una universidad planea un homenaje a un hombre cuya trayectoria está inseparablemente ligada a la sangre y la violencia, la pregunta ya no es quién fue Santucho, sino qué valores creen dignos de homenaje quienes lo celebran.

José Luis Milia

josemilia_686@hotmail.com

Viaje a Colonia

Viajamos en el nuevo barco eléctrico China Zorrilla el último fin de semana largo. Tanto a la ida como a la vuelta, un desorden descomunal. Si se reemplazan varios ferries pequeños a Colonia por uno grande de 2000 pasajeros y 225 vehículos, es obvio que es preciso ajustar Migraciones para procesar tanta gente a la hora de embarcar. Como al parecer no hay adecuación de los sistemas administrativos, no funciona nada. Sigo sin entender esto: si se hace control de equipaje a la ida en Buenos Aires, y a la vuelta en Colonia, ¿por qué hay que hacerlo de nuevo en la otra orilla? ¿Qué se puede traer de un barco que “cruza el charco”? A bordo está el free shop, ¿600 perfumes? El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones; la empresa no está aggiornada en este tema, con un embarque propio del siglo XIX. Por último, para quien viaja a Colonia desde 1986, para acceder al estacionamiento de los autos en una zona que parece tierra de nadie, hay que caminar 200 metros por la calle fuera de la terminal de la empresa, que no se ocupa ni de vigilancia externa ni de la seguridad.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com