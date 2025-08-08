Cartas de lectores: Madurez cívica, causantes, más paz

Madurez cívica

La Argentina posiblemente esté viviendo la etapa de mayor madurez cívica de su historia. La gente en su mayoría dejó de votar a personas y pasó a votar ideas. Esto es un hecho muy importante y para destacar. Es el primer paso para que desaparezcan los “políticos eternos”. Seguramente a las ideas votadas por la mayoría hoy les esté faltando una mayor sensibilidad social que proteja aún más a gente carenciada y adultos mayores. Llegará el momento de evaluar si en ese aspecto se falló, en caso de que se prolonguen demasiado los plazos de la tan esperada recuperación económica general. Hemos pasado muchos años en los que se ha movilizado a las mayorías con algún nombre de político histórico. Celebremos este momento en que con mucho sufrimiento nace una nueva esperanza de un país mejor para todos. ¡Viva la libertad, con sensibilidad social!

Mauricio Maurette

maumaurette@gmail.com

Causantes

Es lamentable el espectáculo montado por la oposición. Mientras fueron gobierno nunca se preocuparon por los jubilados, los discapacitados o los temas de salud, y ahora, antes de las elecciones, sus legisladores se dan cuenta de la situación. Si tanto les importa, ¿por qué no renuncian a parte de sus excesivos honorarios y colaboran en forma concreta? En los veinte años que tuvieron poder de decisión no solucionaron esos problemas y fueron los causantes de la realidad que se vive hoy. Tal vez no tengan muy claro que su actividad dentro del Congreso no puede ser solamente boicotear al Gobierno y empiecen a trabajar con seriedad para contribuir al bien común.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Más paz

Son de una gran irresponsabilidad las acusaciones de nuestro presidente hacia la vicepresidente. Y alarmante que cuando el primer mandatario está de viaje el Poder Ejecutivo esté en manos, según él mismo dijo, de una “bruta traidora”. Si bien el Presidente es desagradecido y ofende a quienes votamos por la fórmula completa –en mi caso, más entusiasmado con Victoria Villarruel que con Javier Milei–, es mucho más desagradable escuchar repetir los agravios a nuestra vicepresidente por parte de los seguidores fanáticos de Milei, más parecidos a súbditos que a librepensadores. Haber ordenado la macroeconomía no habilita al Presidente a descuidar las formas y a ser grosero con todos aquellos que no pensamos como él. Espero, con entusiasmo, que bajen las peleas internas tan desagradables y comience una etapa de tranquilidad y desarrollo productivo. Le recuerdo al Presidente la frase de Julio Argentino Roca, a quien tanto admira: “La paz y la administración son las necesidades más imperiosas de la república”. Si bien la administración de la cosa pública está encaminada, estaría faltando más república y, sobre todo, paz y tranquilidad en nuestra querida Argentina.

Juan J. Kahn

jotakahn@yahoo.com.ar

Camino Negro

Sería constructivo que el actual intendente e Lomas de Zamora, Federico Otermín, cubra los baches y rajaduras del Camino Negro desde la ruta 4 hasta el Puente de la Noria. De esa forma se evitarían accidentes. Con todo el dinero que se gasta en publicidad para las próximas elecciones, qué mejor publicidad que que salgan todos los empleados municipales a cubrir las rajaduras con brea, evitando que se siga rompiendo el Camino Negro. Actualmente “no hay plata”, producto, quizá, del robo y el saqueo estructural del dinero de la recaudación de impuestos, razón por la cual la expresidenta Cristina Kirchner purga una pena en prisión. Lavarse las manos pensando que es responsabilidad nacional o provincial no es excusa para no hacer tareas de mantenimiento. Si esa tarea le correspondiese a la provincia de Buenos Aires se le podría luego enviar “la factura” al gobernador Kicillof, que al parecer gastó en el verano pasado parte del dinero de la recaudación de impuestos en varios balnearios de la costa atlántica, una prioridad incorrecta. Y si la factura le correspondiese al gobierno nacional, también se le puede enviar. Mientras tanto se evitarían roturas de vehículos y muertes por accidentes. Está muy bien cómo arreglaron la ruta 4, pero hay que cubrir con brea el Camino Negro. Sería al menos una solución temporal hasta que el tema financiero se pueda solucionar.

Eduardo Bayer

DNI 18.143.734

Bicicletas

Indigna la impotencia por el caótico tránsito de bicicletas que debe soportar quien intenta cruzar una calle o avenida en la CABA. Las autoridades son responsables, debido a su manifiesto desinterés en prevenir los accidentes, a los que en especial niños y ancianos quedan expuestos por su inacción. Merecen recibir alguna sanción. Sueño ilusamente con que alguna vez tales sanciones tengan lugar.

Alberto Eduardo Chandler

DNI 7.704.800

Discapacidad

Somos Checar, una asociación civil sin fines de lucro, hogar para personas con discapacidad intelectual con 63 años de antigüedad. Tenemos 67 residentes/concurrentes y 52 personas para atenderlos. Nos financiamos mediante el pago de las obras sociales o prepagas. El último aumento del nomenclador general de discapacidad fue en diciembre del 0,5%, luego de haberse acordado un aumento del 1% para octubre, 0,8% noviembre y 0,5% salarial para diciembre de 2024, lo cual da un balance negativo imposible de afrontar. La atención es los 365 días del año. No podemos mantener la misma calidad de atención sin una actualización razonable. Ninguno de los internos está en condiciones de trabajar, dependen absolutamente de Checar. Necesitamos de la comprensión de las autoridades. Es un problema muy serio. Esperamos que nos escuchen.

Julio Diego Ponieman

DNI 12.549.304

En la Red Facebook

El Gobierno admitió la derrota total que tuvo en Diputados

“Creo que pasó esto por culpa de Milei, que no dialoga y se busca enemigos”- Ramón Omar Quiroz

“Lamentables, todos quieren que nos gane la inflación”- Franco Páez

“Un baño de humildad no les viene mal”- Marcelo Esteban González Ofria

“Extrañan la inflación, ellos hicieron un desastre, nunca nadie se quejó, merecemos lo peor, 300% de inflación por año”- Enzo Leonardelli