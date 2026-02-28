Cartas de lectores: Mafias, proteccionismo, bajar impuestos

Mafias

Gracias a mi larga experiencia de vida he llegado a la lamentable conclusión de que el problema no radica en la política, sino en las mafias. Esta realidad se manifiesta con frecuencia tanto en estructuras administrativas básicas como son los municipios como también en organizaciones sociales como sindicatos, y avanza como un tsunami en la organización del país. Ayer, en la tapa de LA NACION, leí que la AFA está ejerciendo presión sobre la Justicia y se negaba a dar información y recibir veedores. ¿Qué están esperando para intervenirla? Es importante distinguir entre la corrupción y las mafias, que son igualmente perjudiciales у constituyen un componente esencial de la cooptación del estado. ¡No es posible esperar un día más!

Matías Bourdieu

matías.bourdieu@gmail.com

Proteccionismo

El Presidente hace mal en criticar a los empresarios. La tarea del empresario es vender productos y servicios con la mayor rentabilidad posible, pero debe enfrentar a la competencia, la cual le pone un límite a los precios que se pueden aplicar. Durante los gobiernos pasados hubo diversas restricciones a la competencia, que hicieron que el límite a los precios que se podían aplicar fueran muy altos. De allí que los neumáticos fueron caros. Al final los precios es una cuestión de oferta y demanda. Había poca oferta por las restricciones a la importación, que asimismo afectó la producción local. El aluminio es caro en Argentina básicamente porque hay protección arancelaria. En una época fui comprador de aluminio para un producto que también se exportaba y me encontré con que el precio local era entre un 25%-30% más caro que el internacional. Eso consistente con el costo alternativo de importarlo. Resumiendo, la libre competencia, y bajos o nulos aranceles van a hacer que los precios sean. Lo que deben ser. La culpa no es del empresario, sino de un Estado proteccionista.

Carlos Ceva

DNI 8.209.862

Bajar impuestos

El problema que tiene nuestro país para volver a crecer es la alta presión impositiva: 50,7%, siendo la mas alta del mundo entre los 190 países declarados, según artículo de LA NACION del 26/2. Estamos en un “circulo vicioso” donde los que ganan y crecen están en “negro”, mientras los que pagan religiosamente todos sus impuestos se estancan o van para atrás. La Justicia que debiera intervenir para parar este abuso, no lo hace. Existió un ejemplo exitoso de un intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel 2019-2023 que a los dos meses de asumir eliminó casi un centenar de tasas e impuestos quedando solo con 32 e, increíble pero cierto, aumentó la recaudación en un 40% pues empezaron todos a pagar y la actividad creció. Este ejemplo no tuvo la difusión del éxito que mereció. Para romper este círculo vicioso sugiero que el Estado confie en el crecimiento de la actividad que trae aparejado aumento de la base impositiva, se baje la carga impositiva, se convenza a los que actúan en negro a estar en blanco y, comience toda la economía a crecer. Este es el círculo virtuoso que todos los argentinos merecemos. El visionario y audaz Javier Iguacel lo logró, imitémoslo a nivel país nada más.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Ley 27.610

Luego de leer la opinión vertida por el Dr. Martín Casares - ex subsecretario de Política Criminal de la Nación y actual secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -, en relación al tratamiento de la edad de imputabilidad en el ámbito penal, en donde entre otras cosas señala que el hecho de responsabilizar al menor por un delito cometido, en atención al daño concreto causado a la víctima y por la afectación al orden social, no tiene el significado de estigmatizar, sino en el hecho de reconocer al adolescente no solo como un sujeto de derecho, sino como una persona responsable de sus actos cuando infringe la ley penal. Si hablamos de infringir la ley penal y sus consecuencias - más allá de otro tipo de análisis de fondo y solo en evaluar la cantidad de que se producen -, no existe ninguna duda que es más prioritario a la modificación de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil derogar la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo, por el cual se le está quitando la vida a un ser humano como lo es un niño ya concebido. Como puede ser que ni el Sr. Javier Milei – en cumplimiento de sus promesas de campaña de impulsar esta acción- ni los legisladores prioricen este tratamiento, teniendo en cuenta que la consecuencia del delito cometido es inconmensurablemente mayor. Cuanta incongruencia en tener que reconocer que un adolescente de 14 años es responsable de sus actos cuando infringe la ley penal y no lo son las personas con mayoría de edad que proceden a quitarle la vida a un niño ya concebido.

Federico D. Maggio

DNI 16.262.324

La salud en EE.UU.

En EE.UU., el secretario de Salud, es un abogado antivacunas, designado por el presidente. Ahora se propone al Senado como directora general de salud pública, a una médica de esa tendencia. Como sostiene LA NACION, “se convertirá en la principal vocera de la salud pública de ese país”. Según informaciones, carece de antecedentes académicos y participa de dos empresas que hacen negocio con servicios de salud. Con matrícula inactiva, es autora del libro “Confía en ti mismo, no en tu médico”. Critica el sistema actual que es muy costoso y el calendario de vacunación infantil, relaciona las vacunas con el autismo, reprueba el uso de anticonceptivos, aconseja consumir “leche cruda”, entre otras iniciativas, siguiendo las directrices del gobierno actual. Los EE.UU,. tiene profesionales muy capacitados para ejercer esa función de responsabilidad pública. Es deplorable que a la defensa del “derecho a la salud” y el bienestar de la población, le opongan medidas sin aval científico, y que los intereses económicos se impongan a políticas que éticamente deberían marcar la hoja de ruta.

Roberto M. Cataldi Amatriain

Presidente de la Academia Argentina de Ética en Medicina

DNI 4.995.152

