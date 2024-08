Cartas de lectores: Manchas, gasto público, pobrismo educativo

Escuchar

Manchas

Leemos estos días a algunos analistas políticos afirmando al hablar del “affaire Fabiola Yañez-Alberto Fernández” que el justicialismo “no podrá sacarse esta mancha”.

Quizá quienes digan esto no consideren que el PJ ya se sacó exitosamente varias. Cito solamente algunas para no extender inútilmente esta misiva: López Rega, Lastiri, Isabelita, la Triple A, los Montoneros, la aceptación de la “autoamnistía” militar, el rechazo a la Conadep y, las más recientes, los bolsos de López, Antonini, De Vido, Venezuela, Irán, Nicaragua, el juicio por la nacionalización de YPF, etc.

La verdad sea dicha, apreciado con cierta perspectiva, me parece que el comportamiento del doctor Alberto Fernández, aunque deleznable, es solo una mácula más.

Luis Wuhl

luis.wuhl@gmail.com

Gasto público

Como es de público conocimiento, la señorita Fabiola Yañez ha gozado de todos los privilegios en la presidencia de Alberto Fernández. Si no fuera por el tema de los seguros, esto no salía a luz. Les pregunto al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich, ¿no es que tenemos que achicar el gasto público? Es vergonzoso que permitan un gasto de US$36.000 diarios para la custodia de Fabiola mientras el pueblo argentino se muere de hambre.

María de la Asunción Robredo

DNI 6.520.599

Pobrismo educativo

LA NACION informó recientemente sobre el preocupante nivel académico de los ingresantes a las universidades, información que no sorprende a quienes tenemos más de treinta años en la docencia universitaria. Por los 80, la educación primaria mantenía cierto nivel de “rigurosidad” que se fue diluyendo y se sumó a la estrepitosa caída de la enseñanza secundaria. La problemática educativa obedece a múltiples factores, algunos de los cuales se vinculan al cambio global fruto del avance tecnológico y el cambio generacional, mientras que otros directamente a la calidad de la enseñanza en nuestro país. La solución requiere la decisión política firme de revertir la agonía que padece la educación argentina, ya que son los doce años de escolarización los que sientan las bases del conocimiento para el futuro. ¿Cómo perjudica esto a quienes finalizan el secundario? Egresan sin las habilidades y destrezas suficientes para afrontar el desafío universitario y la frustración los induce a la deserción. Así, las posibilidades de obtener un título se esfuman, quedando relegados a trabajos que no requieren competencias técnicas, caracterizados por una baja productividad y, por ende, remuneraciones magras. La deficiencia educativa les coarta las posibilidades de superarse y crecer económicamente al mismo tiempo que profundiza la grieta tecnológica: la creciente digitalización en la vida diaria deja fuera de acción a un segmento de la población por falta de preparación. Sin instrucción no hay país viable.

Silvia Caviola

DNI 12.076.981

Dejar la venganza

En 1976, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el poder político –dada su ineptitud– para “aniquilar” el accionar subversivo. Como consecuencia de ese accionar, varias asociaciones ilícitas (entre ellas, ERP y Montoneros), alentadas, apoyadas y entrenadas en el exterior, declararon abiertamente una guerra en los años 70 contra el Estado argentino, con el fin de imponer por la fuerza de las armas “la patria socialista”, para lo cual se organizaron militarmente, con remedo de uniformes, grados jerárquicos, trapos por banderas y manuales propios, a tal punto que con ese bagaje se sintieron capaces de desafiar y derrotar a nuestras FF.AA., aunque no del todo de igual a igual, sino en los escenarios elegidos por ellos, según sus preferencias: en zonas urbanas los montoneros (entusiastas del “entrismo”) y/o en zonas rurales los erpianos (partidarios del “foquismo” guevarista). Perdieron en los campos de combate, pero se impusieron en la “revolución cultural”, encaramándose muchos de ellos en el desgobierno. Fue así como llegamos a 1983, el poder político ordenó juzgar a los comandantes del Proceso militar imputándolos de delitos comunes, pese a que los hechos se habían desarrollado durante una guerra y así se evitó que nuestro país se convirtiera en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Años después, los presidentes Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, buscando la pacificación nacional, promovieron leyes y decretos conmutando penas, indultos, amnistías a fin de llegar a esa tan necesaria meta.

A partir de 2003, con el gobierno kirchnerista se derogaron las leyes y decretos que buscaban dejar atrás los enfrentamientos, reabriendo los juicios hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, omitiendo juzgar por sus crímenes a los terroristas del ERP o de Montoneros. A estos se los indemnizó y muchos fueron premiados con cargos políticos.

Ya es tiempo de dejar atrás el pasado y la venganza kirchnerista. La Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación y el ministro Cúneo Libarona deben dar pronta solución a la injusticia promovida contra quienes lucharon para dar paz a la patria en los años 70/80.

TC (RE) VGM Lucio Candia

Unión de promociones Mendoza

Inversiones

En su carta, Giampiero Bobbio plantea la duda de que Vaca Muerta sea la promesa salvadora, debido a tecnologías que ya están generando un proceso de cambio. Quizá sea esa la gran virtud de este gobierno: fomentar y dejar que sean los privados quienes inviertan, dejándoles la posibilidad de ganar dinero o equivocarse. Pero que no sea el Estado, llegando siempre caro y tarde, el que invierta mal nuestro dinero. Y a Giampiero, con razón o equivocado, pero a riesgo propio, le agradezco la información que nos dio.

Ignacio Murtagh

DNI 12.946.159

En la Red Facebook

Dos meses sin Loan

“Rogamos que pronto regrese a su hogar”- Andrea Carnet

“¡Devuelvan a Loan!”- Mónica Elena Bautista

“En un país de corruptos nadie va preso, está todo armado para despistar la verdad”- Guillermo Zenteno

“Justicia por Loan”- Estrella Acosta

“¿Solo los que están presos saben? Ojalá sepamos en dónde está y en qué condiciones.. Loan es lo que importa...”- Val Giménez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION