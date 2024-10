Cartas de lectores: Marcha en favor de una educación mejor, Pedido al Presidente, El significado de mamá

Escuchar

Marcha en favor de una educación mejor

La repetición de marchas, planes de lucha, toma de facultades, clases en la calle y un largo repertorio de acciones anacrónicas y caducas por parte de quienes afirman defender la educación pública ha llegado a un nivel de hartazgo tal que ya resultan molestas y mal vistas por la sociedad, y en especial por una mayoría de estudiantes que desean estudiar.

¿Qué pasaría si esos estudiantes, que son mayoría, decidieran marchar pidiendo la prosecución de las clases y exigiendo que se lleven a cabo serias auditorías?

Exigiendo también la presencia de docentes idóneos y no de militantes ocupando esos lugares. Pidiendo libros y no apuntes o fotocopias, y por sobre todo una política educativa que, comenzando en la salita de tres años, produzca en 20 años profesionales altamente capacitados. Seguramente quedarían expuestos, como en otras áreas, quiénes quieren ser parte del progreso que exhibe el siglo XXI y quiénes siguen aferrados a un pasado que cada día se muestra más lejano.

Quienes aspiran a una educación mejor tienen la palabra.

Pedido al Presidente

Señor Presidente: las mujeres debemos ser algo que necesita, pero no reconoce nuestro nivel educativo y nuestra capacidad de trabajo. Todavía no sacó a Ariel Lijo de la ignominiosa lista que envió al Congreso para que integrara la Corte, algo sorprendente, porque usted no puede desconocer los hechos siniestros que me permiten hacerle este llamado de atención: las causas que tiene Lijo en las que ha fallado a favor de los Kirchner en hechos dudosos o simplemente de corrupción. Si quiere una Corte limpia cuyos fallos sean ejemplares, comience entonces por que no la integre este individuo, que no tiene un currículum, sino un prontuario, que, como siempre, los políticos argentinos han ocultado. Con todo respeto, le pido que lo saque de la propuesta y elija a una mujer; hay varias juristas que deben estar en la Corte. Ya no es un simple pedido, es una necesidad.

Como le deseo siempre, que las fuerzas del Cielo lo guíen y acompañen para que tome la decisión correcta; los que lo votamos esperamos mucho de usted en todos los órdenes, este y las medidas económicas son los más importantes. No nos defraude.

Terminar con los juicios de la venganza

No cabe más que adherir a los términos de los tres importantes editoriales publicados en la nacion bajo el título de “Montoneros, de ayer a hoy”, que con detalle revelan la realidad de uno de los grupos terroristas de mayor envergadura a nivel mundial, que invadieron nuestro país en los setenta. Asimismo, se trata de un gran aporte para desbaratar el relato mentiroso que, con recursos millonarios, se instaló en la Argentina y en el mundo, que hace creer que esos miserables asesinos eran jóvenes idealistas y quienes los combatieron son calificados de genocidas. Los primeros fueron gratificados con jugosas indemnizaciones y cargos públicos, mientras que estos últimos han sido víctimas de una política persecutoria y vengativa que se sirve de jueces corruptos, empezando por la Corte Suprema, que, a través de centenares de juicios ilegales, han encarcelado a más de 3000 personas entre militares, agentes de seguridad, civiles y religiosos, con la marca de “lesa humanidad”, acusados por hechos ocurridos hace 50 años. Han muerto 866 en cautiverio. El último de ellos, coronel Athos Gustavo Renés, de 86 años, preso en la cárcel de Campo de Mayo, acaba de morir en el Hospital Militar, víctima de una grave enfermedad, por la que hubo que amputarle una pierna. El presidente Milei se ha enfrentado a los poderosos que impulsan la revolución cultural que infecta a occidente, en Davos y las Naciones Unidas. Con el mismo coraje y claridad debe promover el cierre definitivo de esta tragedia para posibilitar la concordia política entre los argentinos.

El significado de mamá

Una reflexión para comentar en la mesa del Día de la Madre.

Nombrar algo es darle existencia: lo que no se puede nombrar no existe. Sin embargo, lo que algo significa es distinto a su nombre. Cómo nombramos las cosas es lo que les otorga su verdadero sentido. Cuando tu mamá te nombra, no solo dice tu nombre, sino que evoca todo lo que vivió para que hoy estés aquí o donde estés. Cuando una madre llama a sus hijos, actualiza toda la historia de su clan; es un puente temporal que conecta las historias familiares con el futuro de esa familia. Si lo piensan bien, la madre es el único eslabón en la cadena de la evolución que no puede ser sustituido. Y más allá de lo hermoso que es ser papá y de lo importantes que somos para nuestros hijos, la madre es un concepto que, al final, resulta ser determinante en la existencia.

La palabra “mamá” es considerada una de las tres primeras que pronuncia un ser humano cuando llega a este mundo. Se especula que es la palabra más antigua en ser usada por la humanidad. Otro dato curioso es que, en la mayoría de los idiomas, el vocablo con el que nos referimos a las mamás contiene el sonido de la letra m. Se cree que esto se debe a la facilidad fonética con la que los niños comienzan a emitir sonidos. Sin embargo, no deja de ser llamativo que, en el origen de nuestra existencia, le demos un nombre a quien nos da la vida, nos alimenta, nos protege y nos brinda amor.

El vocablo “mamá” en castellano proviene del latín vulgar mamma, que significa “pecho” o “seno”, refiriéndose al acto de amamantar. Este vocablo latino, a su vez, deriva de una raíz onomatopéyica universal que imita los primeros sonidos que los bebés emiten, como “ma” o “mam”, sonidos fáciles de pronunciar y estrechamente ligados a la alimentación y el contacto con la madre. La razón por la que “mamá” y la metafísica están tan relacionadas es porque, para existir, el ser humano necesita ser reconocido y reconocer a su creador. No hay vínculo existencial más humano que la relación entre una mamá y su bebé. En esa relación se encuentran el alma, el espíritu y la mente, que le dan forma al tiempo presente, uniendo el pasado y el futuro de la especie humana en un nuevo ser. Los hijos somos el vehículo del tiempo con el que nuestros padres, abuelos y ancestros llegarán al futuro. Y todo eso es posible gracias a que una mamá compartió su ser para que pudiéramos existir. Por eso, cuando digo “mamá”, no solo nombro a mi creadora, mi protectora y mi vínculo de amor con la humanidad. Cuando digo “mamá”, “mama”, “ñaña”, “mom” o simplemente “ma”, lo que realmente estoy diciendo es “gracias por darme la posibilidad de existir”.

Feliz día, mamá.

Cúpulas guerrilleras

En la edición del día 18 de octubre el periodista Mariano Chaluleu realiza un reportaje a las hijas de Antonio Muscat, funcionario de Bunge y Born asesinado por Montoneros hace 49 años. Allí, en medio del comprensible dolor e indignación por la pérdida de su padre y la aparición pública de Mario Firmenich, el periodista escribe: “Pero uno de sus más firmes deseos es que la Justicia también alcance a las cúpulas guerrilleras y las condene por sus crímenes”.

Es bueno recordar que las “cúpulas guerrilleras”, como dice el artículo, fueron procesadas por lo dispuesto en el decreto 157/83, firmado por Raúl Alfonsín a los pocos días de asumir, juntamente con el 158/83, que ordenaba el juzgamiento de las juntas militares que habían gobernado hasta el 10 de diciembre.

En el caso de Firmenich, fue condenado a treinta años de prisión, y se encontraba detenido cuando fue indultado por Menem, en 1990.

Tomas universitarias

Como estudiante universitaria no creo que cancelar las clases sea la manera de llegar al acuerdo que están buscando. Si el objetivo es tener la mejor educación posible, no van a conseguirlo negando la posibilidad de rendir y cursar a todos los alumnos. Les sacan más trabajo a los profesores y todos nos vemos afectados simplemente por los ideales politizados de un grupo que ejerce su poder sobre la universidad pública hace años. Este falso activismo de los gremios estudiantiles, que obligan a todos a tener clases públicas en la calle o directamente las cancelan, no es por el bien mayor de la educación pública, sino que buscan servir sus propios intereses o repiten discursos sin informarse. Mientras menos clases haya, menos se aprende y menos profesionales se reciben; dicen ser los defensores de la educación pública, pero niegan educar, así pueden seguir propagando este sistema, que adormece a los propios alumnos. Se quejan de las universidades privadas, pero los que las pagan también son los que les pagan la educación a ellos.

Candidatos peronistas

El Partido Justicialista tiene en su batea para elegir quién los va a presidir a una mujer condenada por enriquecimiento ilícito y a un aspirante a político que nos endeudó en miles de millones, “herencia” que pasará a nuestros tataranietos. Tenía razón Jorge Luis Borges cuando decía que los peronistas eran incorregibles.

