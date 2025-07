Cartas de lectores: Más propuestas, Formosa, escuela primaria

Más propuestas

Con la creatividad que lo caracteriza, la semana pasada Milei agregó nuevos insultos a Kicillof, como “burro eunuco”, “pichón de Stalin”, “último zar de la miseria”, y a sus funcionarios, como “parásitos mentales” y “ratas”. Muchos de los que queremos que a Milei le vaya bien creemos que no es necesario rebajar la investidura presidencial insultando a Kicillof para descalificarlo con miras a la próxima elección en la provincia. Porque solo con detallar objetivamente el estado de la provincia, que gobierna desde 2020, es suficiente para estimular el voto por quien haga propuestas superadoras para combatir la pobreza, la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico, la decadencia en la educación, los hospitales desmantelados y la escandalosa presión impositiva. Por eso sugerimos al Presidente que dirija menos insultos y más propuestas para arreglar el desastre que dejaron en la provincia 34 años de gobiernos peronistas, incluyendo 12 del kirchnerismo,

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Formosa

Ya vemos que el dinosaurio formoseño no obedecerá el fallo de la Corte Suprema y seguirá en el poder al mejor estilo venezolano. El remedio es la intervención federal, para lo cual el Gobierno no tiene los dos tercios del Congreso. Conclusión: tenemos una enfermedad con el remedio para curarla, pero tenemos médicos que fomentan la mala praxis.

En algunos países o provincias solamente hay democracia cuando gobiernan los dictadores, y solamente hay justicia cuando fallan los jueces militantes a favor de los dictadores. Todavía queda un largo camino para preguntarnos qué queremos como país, porque esto ya no es una cuestión institucional, sino de idiosincrasia.

El tiempo transcurrido desde la Revolución de Mayo de 1810 no ha sido suficiente para madurar.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Escuela primaria

En la carta de la semana del domingo pasado el lector Julio Bottino enumera las causas ocultas de la corrupción, y entre ellas menciona a los niños que deben abandonar la escuela para salir a trabajar. Ahí aparece el verdadero drama argentino: la educación, el descenso del nivel de la escuela primaria. Mi padre, nacido en 1912, tuvo que abandonar la escuela en cuarto grado y salir a trabajar, pero lo poco que cursó se ve reflejado en una caligrafía inglesa, hermosas minúsculas y mayúsculas (ahora escriben en imprenta mayúscula hasta cuarto grado), ni una falta de ortografía y el suficiente conocimiento de matemáticas para llegar a ser un comerciante exitoso. Mi madre me enseñó a leer a los cinco años con el libro Upa y ella solo había terminado 6º grado. Aquí falla la escuela primaria, es una verdadera tragedia educativa, como lo señaló Jaim Etcheverry hace ya muchos años. Los maestros de nivel primario no pueden resolver los problemas del Manual de ingreso de Berruti que usábamos nosotros en 6º grado para acceder al nivel secundario. Creo que la verdadera renovación de la escuela es volver a la de las maestras sarmientinas egresadas de la Escuela Normal Nacional.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

Iosfa

Iosfa es la sigla de la obra social de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), a la cual los sucesivos gobiernos le arrebataron su natural gestión (siempre había estado a cargo de sus integrantes), para entregarla a la militancia como fuente de trabajo, cargos por sueldos; no mejoró nunca y anduvo de mal en peor. Actualmente los afiliados y sus familias se han quedado casi sin prestaciones ni coberturas. El Iosfa se encamina lentamente hacia un quebranto que es imperioso evitar. Recientemente, por disposición del actual gobierno, ha comenzado una tercera administración. Es deseable que esta tenga éxito, que realice una auditoría para determinar responsabilidades e incompetencias, que adopte medidas para sanear las finanzas, que proceda al reclutamiento interno, pues dentro de ella se encuentra personal ampliamente capacitado que no ha podido desplegar debidamente sus competencias por haber sido relegado de los lugares de decisión, y finalmente, que devuelva a nuestras Fuerzas Armadas la conducción y gestión de su propia obra social. Se hará justicia.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Lalo Schifrin

Con motivo de la muerte del brillante compositor y pianista Lalo Schifrin, quiero hablar sobre un hecho que lo involucra. El maestro estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en 2001 la Asociación de Exalumnos le concedió el Premio al Mérito, como de costumbre hace con exalumnos destacados. Uno de los muchos que recibió a lo largo de su extensa carrera. El maestro Schifrin no pudo asistir al acto en el colmado salón de actos del colegio, pero envió una carta que fue leída y donde nos contó anécdotas de sus años juveniles y los sentimientos que le despertaban. En uno de sus párrafos expresa: “Pero lo que es innegable es que el colegio me preparó para mis estudios en el Conservatorio de Música de París, más aún, el colegio me preparó para la vida. No hay palabras para expresarles mi gratitud y reconocimiento”. Nik, el brillante dibujante de la nacion, también exalumno, ese día, al recibir la misma distinción por su trayectoria, se refirió a Schifrin y nos hizo reír al decirnos: “Creo que el maestro se me anticipó en el humor realmente y compuso este verdadero himno que refleja cómo es gobernar en la Argentina, en la que yo creo que se inspiró al componer Misión imposible”.

Ambos representan lo mejor de nuestra cultura, un orgullo que debemos atesorar, y en lo personal, la satisfacción de compartir en diferentes épocas las mismas aulas.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

En la Red Facebook

