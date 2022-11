Cartas de lectores: Me llevo la pelota, duda, rémora monárquica

escuchar

Me llevo la pelota…

Es una actitud infantil, que revela el egoísmo de quien no ha logrado esa madurez que los años usualmente confieren a las personas: como no puede tolerar el fallo adverso de la Corte, la vicepresidenta se ha encaprichado con llevarse puesta la República. Como aquel chico que, al no poder ganar el partido, se lleva la pelota. Y al igual que los rusos en Ucrania, pareciera que su único propósito es desquitarse de sus fracasos haciendo el mayor daño posible. Peor aún, daría la impresión de que disfruta al hacerlo. Del mismo modo en que se burlaron de la Corte al no reponer a Sosa en Santa Cruz, ahora se burlan de la democracia alzándose contra la Constitución. En ambos casos se transgrede la ley para remover a quienes no se doblegan. Por muchos años los golpes militares abusaron de las armas para obtener el poder. Cristina abusa hoy de su autoridad para plantear un golpe institucional con el fin de obtener un poder que por ley le está vedado. Genera así una muy fuerte incertidumbre en un momento en el que la Argentina transita por un angosto desfiladero y necesita desesperadamente generar confianza para no desbarrancarse del todo.

Hoy, más que nunca, sería importante que la oposición se pusiera los pantalones largos y mostrara que está en condiciones no solo de consensuar en unidad un programa de estabilización y crecimiento, sino de contar además con un liderazgo capaz de concitar el entusiasmo necesario para poder sobrellevar la tormenta que se cierne.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

Duda

“Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno…”, dijo Cristina Kirchner en el acto realizado el jueves pasado.

Entonces ¿dónde está ahora? ¿En El Calafate cuidando a sus nietos? ¿Dando cátedra en Harvard?

Diego Leonetto

leonettodiegoangel@hotmail.com

Rémora monárquica

La vicepresidenta dijo que “hay jueces sentados ahí de por vida, como una rémora monárquica”… Le pregunto: ¿qué sería entonces alguien que hace 33 años que vive de la política, desde 1989 hasta hoy? Son 33 años viviendo del dinero de los contribuyentes, no solo con la exorbitante suma que cobra –100 veces más que un jubilado–, sino produciendo gastos a la ciudadanía comparables a cualquier monarquía actual? Agregaría que su marido vivió 23 años del Estado, su hijo lleva 7. Total de años sentados viviendo gracias a “la nuestra”… 63.

Con este ejemplo –hay otros, claro–, más que rémora de la monarquía, parece un asalto eterno a un pueblo con 40% de pobres.

Manuel Ruiz Irigoin

DNI 10.463.764

Madres

Mi mamá, María Antonia Barrionuevo de Corsi, fue una Madre de Plaza de Mayo. Ella sufrió la desaparición de mi hermana María Elina Corsi. Iba todos los jueves a la Plaza de Mayo, presentó habeas corpus, escribió cartas a personas influyentes de la política, del periodismo, de la literatura, de la Iglesia, con la esperanza de que alguien pudiera interceder y averiguar dónde estaba su hija. Se reunía con otras Madres que estaban pasando por esa situación tan terrible como era el no saber el paradero de sus hijos. Sufrió como tantas otras Madres que no obtenían respuestas. Esperando durante años con esperanza que algún día su hija volviera. Cuando llegó la democracia pudo exponer el caso de mi hermana ante la Conadep. Mi mamá no era un persona que propagaba el odio. Hebe de Bonafini sí lo fue. Por sus discursos y agresiones a todo lo que ella, en esa estúpida ecuación “si es de derecha es el enemigo”, ensució y tergiversó la causa original del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Una persona que celebró el atentado a las Torres Gemelas es alguien lleno de odio, crueldad y perversidad. Leer que se decretaron tres días de duelo por una mujer que originó que su nombre desdibujara y tapara lo que realmente era la lucha de las Madres de Plaza de Mayo hace que yo me sienta en la obligación de salvar el buen nombre de las Madres, que eran lo contrario a esta señora recién fallecida. Pido por favor que la gente vuelva a recordar que hubo muchísimas Madres de Plaza de Mayo que no eran como este personaje político, que ensució el nombre de las Madres. Mi mamá era una persona ejemplar, que no le deseó la muerte a nadie. Propagaba el bien. Solo pedía justicia. Y como mi madre, tantas otras mujeres eran lo opuesto a esta mujer. Ella escuchaba todos los días a Magdalena Ruiz Guiñazú, otra persona maravillosa y valiente.

Con esta carta, escrita desde Alemania, quiero homenajear a las Madres de Plaza de Mayo que tenían un buen corazón. Por favor, no las olvidemos. A esas Madres de buen corazón, que descansen en paz. Seguiremos recordándolas por su lucha y por no haber propagado el odio.

Myriam Corsi-Schneider

DNI 17.363.714

Mundial de Qatar

La primera Copa Mundial de fútbol ganada por la Argentina fue la de 1978; la segunda, en 1986 en México. La tercera –es lo más probable y el deseo de multitudes en el país y en el mundo– será Qatar 2022. ¡Ojalá así sea! Nadie, por más que Messi levante la copa, podrá distraerse de lo que estamos viviendo los argentinos, pero también sería pertinente plantearse, porque se viene diciendo (y muchas veces callando), lo referido a el respeto, o no, de los derechos humanos en Qatar. No sería la primera vez (Dios quiera que sea la última) que se pisotean esos derechos. No hace falta hacer ningún esfuerzo para recordar en qué contexto se realizó el Mundial 78 en la Argentina. La historia se estaría repitiendo si resulta cierto lo que ha trascendido sobre trabajadores de distintos países explotados y/o muertos en tareas vinculadas a la realización de este campeonato. Es urgente que reaccionemos, repudiemos y quitemos apoyo a todo lo que nos siga degradando como especie aunque porfiadamente insistamos poniéndonos el rótulo de humanos.

Oscar Gordillo

DNI 16.011.691

En La Red Facebook

Mundial Qatar 2022: habló Messi antes del debut de la Argentina

“En las buenas y en las malas siempre vamos a estar. ¡Vamos, Argentina!”- Diego Mayans

“¡Vamos, Messi!”- Juana Pérez

“Es nuestro Mundial. Es tu Mundial y de todos tus compañeros. ¡A ganarlo!”- Mónica Amendolaro

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION