Cartas de lectores: Me pregunto, una foto que dice mucho, el fracaso educativo

A ver quién es tan gentil de explicármelo, por favor: ¿por qué los dólares de los argentinos que viajan son de los argentinos que viajan (y está muy bien) mientras que los dólares de los argentinos que exportan y reciben dólares genuinos de sus clientes del exterior no son de ellos? ¿Por qué en lo concreto el Gobierno no les permite que los administren a su gusto? Por ejemplo, que los dejen afuera para poner un depósito en Rotterdam y distribuir su mercadería en Europa. Pero no, no solo no les permite eso: los obliga a ingresarlos (ley penal) y no les da dólares, se los apropia. Se los cambia por pesos a un tipo de cambio que manipula a su arbitrio para sostenerlo ficticiamente bajo (con venta de dólares futuros, tasa de interés, ingreso de capitales golondrina). O sea: los dólares (porque son dólares) no solo no son de los argentinos que producen y exportan, sino que, aparte de no dárselos, el Gobierno decide cuánto cuestan.

¿Hay argentinos de distintas categorías?

Gabriela Tomasini

gabrielatomasini@gmail.com

Una foto que dice mucho

Mirando la foto publicada el jueves pasado del presidente Lula con Cristina Fernández de Kirchner durante la reunión en su casa de San José 1111 no se ve el espíritu de lo que nos podíamos imaginar es una “prisión domiciliaria”. ¿Esa imagen representa a una persona a la que la Justicia ha encontrado culpable de un delito grave? ¿Es la imagen que corresponde teniendo en cuenta la condena que debe cumplir? La prisión debe tener como condiciones ineludibles el cumplimiento estricto de la pena impuesta por el delito cometido y también el objetivo de que el detenido, durante ese período, pueda comprender el alcance del delito cometido y aprender y reflexionar sobre su falta, para luego poder reincorporarse a la sociedad como un ciudadano preparado para volver a cumplir la ley y no recaer en el delito. No creo que esa foto muestre un prisionero en esa actitud de reflexión.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

El fracaso educativo

Las columnas de Luciano Román de hace un par de semanas sobre el fracaso educativo y la de esta semana de Daniel Santa Cruz sobre las normas que nunca se cumplieron y un presidente ausente en ese tema son sumamente preocupantes para los que deseamos un país viable. Creo que apuntar únicamente a la economía no nos traerá un progreso sostenible. Puede ser que permita a corto y mediano plazo encaminar la república a un equilibrio aceptable, pero si no se encara seriamente la educación pública, actualmente con indicadores desesperantes, no va a haber una población que respalde y sostenga el nivel de los empleos futuros, por lo tanto estaría latente el peligro de retorno del populismo, al cual los argentinos somos tan propensos a apoyar ante situaciones no controladas por los gobiernos sensatos. Somos todos conscientes de los bolsones de pobreza y fracaso educativo en el Gran Buenos Aires, donde existe una mayor proporción de votos kirchneristas que en el resto del país. Si esto no es evidencia, no sé cuál será. Creo que el reconocimiento a quienes con sus críticas tratan de ayudar al Gobierno, y no con la actitud de desprecio por hacerlas, sería un primer paso. Y segundo, y más importante, tomar las medidas adecuadas para resolver este problema urgente dedicando los recursos que sean necesarios.

Ricardo Bordman

ricardo.bordman@gmail.com

Groserías

Difícil resumir la andanada de sinsentidos desplegada por el decadente kirchnerismo y por sus hijos pródigos: La Cámpora.

Desatadas por la condena a su mandante y desafiando toda regla de urbanidad y decoro, algunas diputadas hicieron gala de su incapacidad para ejercer su función. La grosería, la falta de argumentos y la vehemencia de insolentes expresiones las descalifican. Presumo que es un estertor. Que son los gritos del que se ahoga. Aun así, nada justifica el bochorno desplegado por quienes apreciaríamos fuesen señoras dignas y “honorables”.

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

Visita

Como argentino descendiente de seis generaciones de argentinos que contribuyeron a hacer de estas tierras la República Argentina, me ha producido indignación que un presidente extranjero haya venido a tomar parte en nuestra política visitando a una condenada penalmente por deshonesta. No encuentro palabras para calificar semejante actitud desatinada e incomprensible. Solo puedo decirle: dime con quién andas y te diré quién eres.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Visita 2

Muy gentil el señor presidente de la República del Brasil al visitar a la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner, aprovechando un viaje de carácter oficial a nuestro país. Si hubiera querido visitar a una amiga, como creo que dijo, hubiera venido en otro momento, en vuelo particular y sin tanta pompa. Ni se hubiera notado su visita.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Busquemos la paz

En su artículo “No en mi nombre”, Alejandro Katz expone su postura crítica hacia Israel, como si su sensibilidad humanitaria necesitara ser validada públicamente. Parte de la idea de que el primer ministro Netanyahu está representando al conjunto del judaísmo, y se apura a desmarcarse, como si alguien se lo hubiera pedido. Netanyahu representa al Estado de Israel, elegido por sus ciudadanos. No habla en nombre del judaísmo ni lo pretende. Israel no nació de una ambición colonial, sino como respuesta a siglos de persecución y exterminio. Que sus gobiernos sean criticables no invalida su derecho a existir, derecho que algunos enemigos –como Hamas– niegan, ya sea por medios militares o desacreditándolo moralmente. Katz reconoce que la guerra comenzó con un ataque terrorista. Pero al centrar el foco casi exclusivamente en las acciones de Israel corre el riesgo de diluir el rol de Hamas, una organización que victimiza a su propio pueblo usándolo de escudo humano y que prolonga la guerra reteniendo rehenes, civiles israelíes. Hay víctimas inocentes –muchísimas– del lado palestino. Pero, especialmente, hay responsabilidades muy concretas de quienes gobiernan Gaza. Desconocer eso es tergiversar el conflicto. Cuando se elige hablar en público sobre una guerra, la sensibilidad no debería ir en desmedro de la claridad.

Jaime Kopec

DNI 4.251.152

Lawfare y su etimología

La denominación conocida como lawfare retrotrae al año 1975, cuando John Carlson y Neville T. Yeomans dieron a conocer la publicación titulada Hacia dónde va la ley: humanidad o barbarie. Dicha denominación concentra la idea acerca del uso de la ley y de la Justicia como herramienta de persecución. Se han alzado en la región latinoamericana voces desde antagónicas vertientes político-ideológicas, las cuales –por un lado– han reafirmado la existencia del lawfare y –por el otro– quienes la niegan. Por caso, se alude a los procesos judiciales seguidos contra el ecuatoriano Rafael Correa, el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y en nuestro país respecto de la reciente sentencia de condena recaída sobre Cristina Fernández de Kirchner. Sucede que esas mismas posiciones antagónicas se han visto claramente radicalizadas a tal punto que se genera una más que razonable duda en punto a la genuina existencia o no del lawfare. Y en este contexto viene a cuento reparar en dos publicaciones ilustrativas sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. Por caso se trata de Asalto a la Justicia, cuyo autor es el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Adolfo Vázquez, y además Justicia prófuga, cuyo autor resulta ser el profesor doctor Maximiliano Rusconi. Ambas permiten reafirmar a Alexander Hamilton (El federalista) cuando el notable jurista estadounidense dijo que el Poder Judicial es la más débil de las tres coronas de un Estado, ya que no dispone ni de la bolsa (que simboliza el poder económico) ni tampoco de la espada (que simboliza el poder coactivo de la fuerza estatal). Y agregó Hamilton que el íntimo deseo que anida en todo dirigente político que accede a posiciones de poder consiste en contar con un sistema judicial independiente; independiente de todos los demás a excepción de sí mismo, naturalmente. Y también se reafirma a partir de la exquisita reflexión del ensayista francés Jean Claude de Gillebaud en La traición a la ilusión, quien analizando el fenómeno francés da cuenta del sistemático socavamiento del sistema judicial por parte de los factores de poder político, económico y mediático.

Guillermo J. Tiscornia

DNI 11.371.779

Renuncia de un juez

Como exintegrante del Poder Judicial, siento vergüenza por el decreto del Poder Ejecutivo aceptando la renuncia presentada por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que estaba a punto de ser destituido por el Consejo de la Magistratura, lo que implicaba entre otras cuestiones la pérdida del derecho al haber jubilatorio. Todo ello se da en momentos en que los funcionarios del Gobierno pregonan a los cuatro vientos que “el que las hace las paga”. En este caso fueron tan solo palabras.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123