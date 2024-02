escuchar

Mejor, el silencio

“¿Por qué no te callas?”. Frase célebre que el rey de España le propinó al entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez y que sintetizaba el estruendoso fracaso del dictador artífice de la debacle de ese bello país. Análogamente esa frase le cabe hoy a la señora de Kirchner, quien terminó de asestarle en sus doce años al frente de la conducción del país un tremendo mandoble a una decadencia que lleva décadas. Digo doce años y no ocho porque, por más que quiera desligarse del gobierno de Alberto Fernández, fue ella y solo ella quien gobernó obligando a su elegido, con cartas, discursos y actitudes, a tomar las decisiones que nos llevaron adonde estamos.

Roberto Arostegui

robertoarostegui48@gmail.com

Fideicomisos

“Existen al menos 29 fondos fiduciarios, con un gasto total de cerca del 1% del PBI. Si bien algunos son importantes, la mayoría son verdaderas cajas negras de la política, no sujetas a los mismos controles que el resto de la administración pública” (Marcos Buscaglia, la nacion del 11 de febrero). Qué bueno que se ponga en discusión este tema tan sensible al bolsillo de los argentinos, en el DNU y en la ley ómnibus (las cifras que se manejan son inmensas), porque al menos muchos que ignorábamos de qué se trataban estos fideicomisos, manejados tan corruptamente, vamos a estar alertas para que no nos sigan engañando.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Juicio por jurados

Con motivo de la inclusión del juicio por jurados en el decreto 70/23, distinguidos juristas y magistrados han expresado en diferentes medios su opinión favorable a dicha institución. Sin perjuicio de esas valiosas opiniones, deben también tenerse en cuenta las observaciones críticas que anteriormente se formularon al respecto, y que vale recordar. Por lo pronto, la Declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires del 23 de julio de 1998, que rechaza el juicio por jurados por las razones que allí se exponen, que fueron compartidas por la nacion en su editorial del 10/10/04, que se inicia con una frase elocuente y actual: “En nuestro país existe una fuerte tendencia a creer en las soluciones mágicas, y algo de eso ocurre con la pretendida instrumentación del juicio por jurados”. De igual manera, en la edición del 23 de septiembre de 2013 se enumeran otros aspectos negativos o dudosos, y en la del 11 de julio de 2014 se incluye el artículo titulado “Los riesgos del juicio por jurados”, de la doctora Diana Cohen Agrest, presidenta de Usina de Justicia, con sólidos argumentos contrarios a ese mecanismo procesal.

Es indudable que las decisiones judiciales deben fundarse objetivamente en la ley, no en impresiones subjetivas de personas no preparadas para ello, que pueden ser influenciadas por los medios de comunicación o hasta amenazadas por los acusados. También debe considerarse el costo económico del sistema, que incluye no solo el pago a los jurados (doce titulares y otros tantos suplentes, en cada caso), sino también el costo de sus traslados y alojamiento, su reemplazo en sus respectivos trabajos mientras dure el proceso, etc.

Por lo tanto, la iniciativa propuesta debe ser analizada con sensatez, prudencia y madurez, atendiendo todos los factores que incluye el sistema, sin ceder al populismo y a lo “políticamente correcto”.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

ARBA

El impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires ha aumentado la exorbitancia de 275% (o más, según el caso) con respecto a 2023. Además se han quitado los descuentos por boleta electrónica y pago puntual. ARBA informa que las cuotas serán indexadas por inflación, cuando siempre fueron fijas. Los contribuyentes, y en especial los jubilados, no estamos en condiciones de aceptar ni pagar esos desmesurados aumentos para mantener la abultada burocracia provincial con innumerables empleados y gastos altísimos. En mi caso, el haber neto por jubilación aumentó 211% en ese mismo período, siendo mi único ingreso. Mientras que en enero de 2023 el inmobiliario anual representaba el 85% de mi haber neto mensual, el impuesto anual de 2024 ha pasado a ser de un haber y medio neto. Los jubilados, por culpa del gobierno anterior, no tenemos plata y no podemos pagar.

Enrique Schwarck

DNI 7.599.950

Mariano Acosta

Con motivo de la conmemoración del sesquicentenario de Mar del Plata, los descendientes del ilustre visionario Patricio Peralta Ramos redactaron una carta que fue publicada en la edición del 11 del actual. En esas líneas se hizo mención de la tarea que realizó el entonces gobernador Mariano Acosta (vaya mi agradecimiento). Recientemente, por Radio Nacional el profesor (UBA) Martín Leguizamón recordó que la diaria presencia de siete granaderos en la custodia del Mausoleo Catedralicio del General San Martín tiene su antecedente en 1880 (cuando, luego de treinta años de su muerte, llegó el cortejo fúnebre que acompañó los restos de San Martín a la Plaza de Mayo, repatriados desde Francia). Fue en esa emocionante y multitudinaria ceremonia –que contó con la presencia de las autoridades de la Nación y con las señeras figuras de quienes ya estaban en nuestra historia: los expresidentes Bartolomé Mitre y Domingo F. Sarmiento– que aparecieron con sus uniformes de antaño los últimos sobrevivientes (eran siete) del glorioso Regimiento de Granaderos en el Cruce de los Andes, para estar al lado de su jefe. El presidente de la Comisión de Repatriación fue el entonces vicepresidente de la Nación (1874-1880) Mariano Acosta, a la sazón sobrino político del Gral. San Martín (casado con Doña Remedios Oromí Escalada).

De ambos hechos históricos me he informado primariamente en mi ámbito familiar; junto con muchos otros, han sido y son motivo de asiduo recuerdo.

Pilar María Acosta

Tataranieta de Mariano Acosta

DNI 40.734.544

En la Red Facebook

El Gobierno decidió eliminar los fondos fiduciarios

“Todo lo que tiene que ver con la transparencia es muy bienvenido”- Lucía Tarzia Olsen

“Excelente, hay que terminar con todo el curro”- Alberto Ruiz

“Se acaba la fiesta”- Nahuel Ayala

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION