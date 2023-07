Cartas de lectores: Menos campaña, más gestión; ¿para qué esperar?, la educación es el camino

escuchar

Carta de la semana

Menos campaña, más gestión

A tan solo dos semanas de las elecciones, las calles a lo largo y ancho de nuestro país se ven cubiertas de plata (mal) gastada en banderas, carteles, banners y boletas. Mientras la pobreza crece, la inflación sube y el peso se devalúa, los políticos usan los recursos, principalmente del Estado, en hacer campaña. Lo más indignante es que muchos de ellos parecen haberse olvidado de que todavía ocupan un cargo en el Gobierno y prometen cosas que ya podrían estar cumpliendo.

Ojalá nuestros políticos hicieran menos campaña y se concentraran más en su gestión, porque en el medio estamos nosotros.

Josefina Buratti

DNI 4.6173.607

¿Para qué esperar?

El candidato Sergio Massa, ministro de Economía del actual gobierno, afirmó en San Juan, donde estuvo haciendo campaña, que será el presidente que derrotará la inflación. Señor ministro, ¿por qué no aprovecha que está en el Gobierno para derrotarla ahora? ¿Por qué derrocha tanto tiempo en hacerlo? ¿Para qué esperar a ser presidente?

María Cristina García

DNI 4.987.207

La educación es el camino

Poner la educación en el centro de la política de un Estado es ocuparse de verdad de los derechos humanos. Quien pregunte por qué, con una educación postergada por 50 años, al kirchnerismo nunca le importó en 16 años de gobierno elaborar un plan nacional para mejorarla, la respuesta es obvia. Una sociedad educada no solo en conocimientos sino en el mérito del esfuerzo jamás permitiría ser engañada más de una vez, y hoy no serían gobierno. Un Estado ausente dejó de mantener niveles de inversión y financiamiento educativo altos. También desestimó los cambios curriculares oportunos y la adaptación al siglo XXI. A los políticos y gremialistas incapaces nunca les interesó mejorar la calidad de las instituciones educativas ni la formación docente, que son el motor de una buena educación. Construir un país sobre el cimiento de la excelencia educativa como fue el caso de la escuela sarmientina es el primer derecho humano que les debemos a nuestros jóvenes, porque con eso les brindamos la posibilidad de una vida plena y mejor.

Hagámosles saber a estos políticos que en la presente cita electoral tratan de seducirnos con frases vacías aparentemente dirigidas a 46 millones de idiotas que el país exige cambios insoslayables de su dirigencia: trabajo, honestidad, sacrificio, y que la educación sea la política de Estado que guíe nuestro futuro.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

“No hay hambre”

“En la Argentina no hay hambre”, dijo la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Lo que no hay en la Argentina hoy, sin ninguna duda, es vergüenza. Se perdió hace muchos años de la mano de funcionarios desopilantes como esta señora, que llegan al paroxismo de la desfachatez. Mienten sin inmutarse y en nuestra propia cara.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506 508

Un país para extranjeros

La Argentina ya no nos pertenece. Es un país que disfrutan sin límites los ciudadanos de todo el mundo que no pueden entender el bajo costo de nuestros bienes y servicios. Es una nación que está regalada para todos salvo para los argentinos, que, víctimas de la falta de trabajo, de salarios miserables, de inseguridad, de la imposibilidad hasta de alquiler un inmueble y por eso terminan viviendo en la casa de padres, familiares, de amigos; muchos otros alimentándose en comedores comunitarios montados por gente que a pesar de todo sigue siendo solidaria. El país que fue uno de los más ricos del mundo en épocas del siglo XIX y principios del XX, en épocas de Julio Argentino Roca, Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Echeverría, vive hoy una triste realidad por culpa de un puñado de gobiernos totalitarios que omitieron y pisotearon la Constitución nacional, en especial los derechos y las garantías que ella prescribe como objetivo a concretar por los mandatarios y el bienestar general que manda el Preámbulo. Hoy nos enfrentamos con pesimismo, desgano e incredulidad a nuevas elecciones en las que se presentan los mismos de siempre, muchos de ellos más ricos a pesar de dejar a buena parte de la población en situación de indigencia y sin futuro, mientras crece el exilio de familias enteras y de jóvenes brillantes que buscan un porvenir lejos de su patria y la participación electoral muestra los niveles más bajos desde que retornó la democracia.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Descalificación

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, muestra el resentimiento social típico del peronismo al descalificar a los porteños que viven en el barrio de Recoleta (por cierto, uno de los más lindos de la ciudad de Buenos Aires y del país). Me gustaría que este señor nos dijera cuál fue el último presidente argentino nacido en el barrio de Recoleta. Por otro lado, sería bueno que recordara que la ciudad recibe una coparticipación impositiva mucho menor a lo que aporta al país.

A no confundir dónde es el asiento del gobierno de la Nación y quiénes gobiernan con los porteños de Recoleta.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Lo que esperamos

La campaña electoral por las PASO entra ya en su etapa final. Al igual que en las elecciones generales de octubre, el reclamo de los ciudadanos es y será el mismo: propuestas concretas para los problemas del país y de nuestra ciudad de Buenos Aires. No queremos más ni eslóganes ni agresiones. El ciudadano común, agobiado por los impuestos, los aumentos de servicios y la inflación, está cansado de palabras vacías y peleas que avergüenzan.

Propuestas concretas y planes de gobierno que promuevan en paz el bienestar general.

Eso esperamos de los candidatos.

Andreina de Caraballo

f.ciudad@fibertel.com.ar

Monumento a Roca

Como argentino y militar siento que llegamos a un momento de nuestra existencia como nación en el que no deberíamos vivir hechos como el que tiene como escenario la ciudad de Bariloche, donde algunos piensan que se debe o se puede trasladar el monumento a un hombre que en su tiempo colocó a la república en un lugar importante en el mundo, dos veces presidente de la Nación, senador nacional, ministro, conquistador del desierto –anexando territorios que le dieron al país su identidad– y valiente soldado en la Guerra de la Triple Alianza. Hablamos del teniente general Julio Argentino Roca, que sin ideología y con hechos y realidades llevó en su momento a la Argentina por una senda de progreso y buena administración. Hoy su figura no merece que haya quienes consideren este tipo de acción, que no solo busca llamar la atención, sino que quiere cambiar la historia.

Mario Luis Chretien

General de División (R.)

DNI 8.215.677

Insumos sanitarios

Leo en los diarios sobre una “Alerta roja en salud” dado que las restricciones cambiarias impactan negativamente en la obtención de insumos, ahondando la grave crisis que atraviesa el sector sanitario. El miércoles pasado encontré en un supermercado, bajo un cartel de “Precios Justos”, una lata de cerveza importada de México. Ergo, se incentivan la demanda y el consumo por un valor inferior al normal de un producto que se importó con los dólares al valor oficial y mermando los dólares disponibles para importaciones que son imprescindibles, como los insumos para la salud o para la industria.

¿Quién les enseñó economía?

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Ahorro de agua

Todos observamos importantes derroches de agua, que está faltando en muchas partes. Las válvulas monocomando reducen sensiblemente el derroche, por lo cual debería incentivarse su uso.

Alfredo Bohlmann

DNI 5.615.203

Médico a bordo

Se han producido innumerables eventos de indisposición de pasajeros, incluso con casos de muerte, en vuelos de línea. Yo mismo he participado del pedido desesperado de un médico entre los pasajeros por parte del comandante, para un pasajero descompuesto. Con lo costoso que debe ser poner en vuelo un avión de línea, ¿cuánto podría influir económicamente destinar una pequeña partida para el asiento de un médico de emergencias a bordo, con equipamiento adecuado? Desconozco si hay alguna aerolínea que lo haya implementado. Sugiero que Aerolíneas Argentinas lo ponga en práctica y sea el ejemplo que, por muchos motivos, fue en el pasado.

Gustavo Garavilla

DNI 11.450.373

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION