Cartas de lectores: Misión cumplida, promesas de campaña, tierras

Misión cumplida

¡Gracias, Capitán! No sólo por ser el mejor jugador de todos los tiempos, sino fundamentalmente por tu hombría de bien, por tu humildad, por tu ejemplo, por tu conducta , por tu esfuerzo desde el vamos. Ese amor que anoche recibiste en tu despedida es más que merecido, es todo lo que cosechaste sin prisa y sin pausa a lo largo de tu intachable carrera. Se te quiere y se te respeta por tus valores, no sólo por tu talento futbolístico. En un país (y un mundo) tan carente de ética, con tal escasez de líderes positivos, tu figura contrasta e ilumina. Se te extrañará en la cancha, pero ahora te toca disfrutar sin presiones, ver crecer a tus hermosos hijos, gozar de tu bella familia, y seguir ayudando (como lo hacés anónimamente desde siempre) a quienes lo necesitan. Como diría otro grande, ¡Gracias totales, Leo! Dejás una huella imborrable. Misión cumplida.

Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

Promesas de campaña

El gobierno exhibe como principal logro de su gestión el equilibrio fiscal y la disminución de la inflación. Son alcances muy valiosos, pero no son suficientes. Mucha gente le creyó a Milei cuando en la campaña electoral afirmó que lucharía contra la casta y contra la corrupción, pero el presidente parece haber olvidado esas promesas de campaña. La excelente nota de Joaquín Morales Solá en la que incursiona en el Poder Judicial, en su ministro, algunos jueces y sus vinculaciones con Tapia y Toviggino son una prueba de ello. No está claro si es porque se ocupa principalmente de la economía y se despreocupa irresponsablemente de otras áreas importantes de su gobierno o porque de algún modo ha renunciado a luchar contra la casta y la corrupción. Y mientras Milei se sigue desprestigiando con insultos desubicados a periodistas, economistas y adversarios, el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou dio una clase de republicanismo en el Coloquio de IDEA al afirmar: “el presidente tiene que ser factor primario de unión y no de separación”

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Tierras

Me extraña sobremanera que haya funcionarios de alto nivel, inclusive altos prelados de la Iglesia católica, que hoy en nuestro país estén discutiendo la posibilidad de vender tierras a ciudadanos extranjeros. Ya el preámbulo de la Constitución Nacional indica que la misma se aplicará a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, pero ahora descubrimos que a esos hombres no se les pueden vender tierras sino en determinada cantidad. Al mismo tiempo, la Constitución garantiza la propiedad privada, pero se pone un límite si alguien quiere vender a un extranjero. El motivo que dan quienes sostienen esto es que se puede vender la Nación, o provincias enteras, o municipios. ¿Alguien puede realmente creer este infantilismo? ¿alguien cree que porque algún extranjero sea dueño de un número importante de hectáreas pone en peligro a la Nación? Sinceramente no puedo creerlo. Considero que hay temas mucho más importantes para analizar que perder el tiempo en algo tan sin sentido.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Dislexia

Esta es una carta abierta a los docentes de cualquier nivel y materia, que frente a un alumno o una alumna con dislexia eligen no escuchar. En primer lugar quiero decirles que ustedes se lo pierden. Esos chicos y esas chicas que ustedes miran con impaciencia son estudiantes espectaculares. Tienen ganas de aprender, curiosidad y una forma de pensar que encuentra caminos donde otros ven una pared. No les falta inteligencia ni esfuerzo. Les falta que alguien del otro lado del escritorio quiera ver lo que tienen para dar. También quiero recordarles algo que probablemente ya saben: la necedad, la ignorancia y la falta de empatía nunca hicieron feliz a nadie. Menos a quien las ejerce. Sepan además que no van a vencerlos. Ni a ellos ni a quienes estamos detrás, sosteniéndolos, o haciéndoles de banquito para que lleguen adonde merecen llegar. Y que aunque muchas veces me lleven al límite, jamás van a recibir de mí la misma violencia que ustedes ejercen sobre quienes tienen el cerebro cableado de otra manera. No porque no me la hagan sentir, sino porque responderles igual sería mi peor aprendizaje. El problema real lo tienen ustedes, que como docentes perdieron lo único que de verdad le daba sentido a su trabajo: el propósito.

Si algún día lo recuperan, acá vamos a estar. Ellos también. Siempre estuvieron.

Socorro Estrada Vigil

sestrada@gmail.com

Rutas traicioneras

En Argentina hay unos pocos tramos de rutas en muy buen estado que como mucho, suman los dedos de una mano. También hay rutas en estado regular o malo y que son la mayoría . En el medio están las que llamo rutas traicioneras, aquellas que están en estado aceptable pero que cada tanto tienen pozos que más que baches son cráteres. Y que los días de lluvia son trampas, al estar están tapados con agua y no se ven. En rutas arruinadas como la 151, al norte de 25 de Mayo, en La Pampa; o la 34 en Metán, Salta, la velocidad promedio de 10 kms por hora impide caerse en un bache po que da tiempo a eludirlo. Un ejemplo de ruta traicionera es la ruta 237 al sur de Piedra del Aguila hasta Collón Curá, con un pavimento para desarrollar la velocidad permitida por ley hasta que llegan los cráteres que han aparecido en este año. Estas rutas traicioneras son muy peligrosas por los volantazos y frenadas bruscas que originan para poder evitarlos. Es posible ver a al costado del camino autos detenidos, y a su conductor buscando en el baúl los elementos necesarios para cambiar una cubierta. No pido arreglar tramos de rutas en mal estado , solo que sean tapados los cráteres en las que están en estado aceptable. No creo que encarar estos arreglos afecten el déficit fiscal.

Hernán Torres Carbonell

htc@unipec.com.ar

En la Red Facebook

Bloquearon siete plataformas de juego clandestino en las que apostaban menores

“Excelente” -Elsa Beatriz Fedyk

“También deberían bloquear las legales, que solo sirven para financiar estados mal administrados. Así, el que tenga la edad correspondiente, que entre en un casino o bingo y que sea perfectamente identificado si quiere jugar. Y basta de propagandas en la televisión como en internet. Si quieren acabar el vicio de verdad, hagan lo mismo que se hizo con el cigarrillo” -Teresa Beatriz Vargas