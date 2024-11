Cartas de lectores: Motivos de la condena, lo que falta, súplica ciudadana

Motivos de la condena

Señora Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral y la Cámara de Casación Penal no ratificó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por las razones que usted dio en el acto en Santiago del Estero. No fue, como usted dijo, “porque le pagamos al Fondo, porque no nos bajamos los pantalones con los fondos buitre, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI”. No, la condenó por pruebas concretas en la realización de 51 obras viales en Santa Cruz, adjudicadas a Lázaro Báez. El lenguaje del fiscal Luciani y del ingeniero Iguacel en sus investigaciones en Vialidad era muy preciso y la prueba que aportaron fue de una magnitud pocas veces vista. Daban casos concretos, por ejemplo, sobre una ruta que no fue terminada pero sí cobrada en su totalidad; o que en la licitación de otra ruta se presentaron tres empresas y las tres eran de Báez (no hay competencia). Las 51 obras adjudicadas a Báez las ganaba al mismo tiempo que administraba los hoteles de los Kirchner, se intercambiaban lotes en El Calafate o les alquilaba habitaciones a sus obreros en esos hoteles, que estaban a miles de kilómetros de donde trabajaban.

¿Nunca se preguntó si había una incompatibilidad moral en tener vínculos comerciales con la persona que ganaba el 80% de las obras de Vialidad? La defensa de Cristina nunca utilizó el lenguaje apropiado para contestar con pruebas concretas. No pueden mostrar lo que no existe, solo les quedaba hablar de lawfare. Felicitaciones, fiscal Luciani e ingeniero Iguacel, la patria les agradece sus trabajos.

Delia Garat de Devoto

DNI 3.281.920

Lo que falta

Como muchas veces hemos escuchado y también experimentado, en general, los mozos de confiterías y de restaurantes en la Argentina son excepcionales y lo mismo, me animo a decir, pasa con los taxistas. Hace unos días me sorprendió uno de ellos, cuando en un viaje me comentó que se levantaba cada mañana esperando tener alguna noticia catastrófica a las que había estado acostumbrado en los muchos e interminables años pasados y bueno, no… no encontraba noticias malas cada mañana, sino, por el contrario, cada mañana tenía una buena noticia. Lo decía con satisfacción y claro, con genuina sorpresa. Si bien coincido con el taxista me parece que ahora nos falta algo. Sí, eso exactamente: la ficha limpia y la extinción de dominio.

A los que deben decidir sobre estas dos cuestiones les preguntaría, igual que en aquella publicidad de unas pastillas de hace ya muchos, muchos años, ¿y el vaso y el agua? En aquel caso no hacían falta, porque las pastillas se disolvían solas en la boca. Pero en este caso sí, aprobar ambas iniciativas es verdaderamente necesario, no como en el viejo anuncio.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Súplica ciudadana

Recordando que el presidente de la Nación presentó al Congreso Nacional un cuestionado candidato, que prestigiosas asociaciones de abogados y ciudadanos como yo preocupados por la marcha del país, en un poder tan importante le pedimos que no lo hiciera. También recordamos que la Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia de la expresidenta Cristina Elisabet Fernández. Por supuesto, fue apelado. Una luz se encendía en la Justicia. Sospechamos que hay algo turbio. Existe un antecedente gravísimo entre Ariel Lijo y los Kirchner. Es llamativo que luego de que el país haya sufrido un latrocinio durante 20 años, se insista en continuar con nombramientos muy cuestionables. El nombramiento de una mujer en la Corte se impone y además corresponde. Sigo esperando que las fuerzas del cielo escuchen la súplica que más de una vez los ciudadanos le hemos hecho; ya se ve que usted no lo hace. Sin embargo, le recuerdo que muchos ciudadanos de bien lo votamos por sus promesas de una limpieza única y de terminar con prácticas espurias.

Graciela Falabella

gracielafalabella@gmail.com

Malas palabras

Las malas palabras han llegado para quedarse en los medios de comunicación. Periodistas de toda laya, los llamados comunicadores y opinólogos, se han plegado a esa moda de decadencia. Reflejo de una pobreza de pensamiento que alarma. Los diarios ya no ponen puntos suspensivos, sino que adhieren a la nueva moda. Pero lo más desalentador es que Milei hace uso constante de ellas, jactándose de su nuevo y original lenguaje. La falta de respeto hacia la población y hacia él mismo sorprende. Pero lo más llamativo es que en sus penosos discursos utiliza los peores términos . Ya lo ha tomado como una costumbre y no dará el paso atrás. Una lástima. Milei está haciendo de la falta de respeto una forma de gobernar, que le jugará en contra.

Julio C. Borda

DNI11.478.116

Privatización de AySA

El domingo pasado se publicó una excelente carta del lector E. Firvida sobre la posible privatización de AySA. A su comentario claro y preciso deberíamos agregar que hace años que esa empresa del Estado, ineficiente y deficitaria, recurre a los fondos del Tesoro nacional, a niveles exorbitantes. Pero he aquí que no solo recurre a los impuestos que todos los ciudadanos aportamos de una u otra manera al funcionamiento del Estado, sino que por aplicación de una fórmula polinómica que han inventado, facturan montos que no se justifican de ninguna manera. Lo increíble es que siguen aumentando esas tarifas sin ningún tipo de razonabilidad. Y no es que estén atrasadas las tarifas. Simplemente tomemos dos períodos en las últimas administraciones. De marzo 2022 a abril 2024 aumentaron el 850%, y de abril de este año a la actual factura de noviembre el aumento es del 340%. ¿Es un ajuste de tarifas o se quiere cubrir un déficit crónico? Porque a semejante porcentaje –sin ir más atrás– se deben sumar los recursos del Tesoro, que está a niveles de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, el Correo o los FF.CC.

Finalmente me pregunto: ¿dónde están los defensores de los consumidores? Más aún, ¿dónde están los defensores de los ciudadanos contribuyentes?

José González Eiras

geiras@usa.net

