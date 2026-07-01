Cartas de lectores: ¿Mundial ludopático?, impunidad, no olvidamos

¿Mundial ludopático?

Los partidos del mundial son vistos por mucha gente y en especial, con enorme entusiasmo, por los más jóvenes. Me llama la atención los avisos de las empresas de juego en los intervalos durante los partidos de este torneo. No estoy tan seguro si es el Estado el que debiera intervenir (¿libertad?) pero probablemente las producciones de las empresas de los canales que transmiten podrían reflexionar sobre estos avisos. El destacar “+18” no parece ser suficiente para desalentar su uso para este grupo etario. Tengo entendido que este flagelo (ya peor que las drogas o el alcohol) destruye familias no solo en cuanto a lo financiero sino también con relación a los aspectos emocionales y psicológicos de las mismas. A todo esto se agrega que hoy en día los adolescentes acceden fácilmente a distintos mecanismos a fin de obtener recursos que los lleva a una adicción difícil de controlar. Una preocupación para considerar.

Alan Arntsen

lg@pagbam.com

Impunidad

El juez Armella no hizo lugar al pedido de detención de Martín Insaurralde y de Jesica Cirio que había hecho el fiscal federal Sergio Mola. Armella considera “desproporcionada” la petición y cree que es una “sobreactuación” del fiscal. ¿No será una subactuación del juez? Parece que el haber tenido una “conducta procesal colaborativa y respetuosa” los exime de ser detenidos. Una justicia cómplice como la de Armella garantiza impunidad. Y genera mucha impotencia, bronca y malestar en quienes queremos creer en la Justicia. Que sea Justicia.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

No olvidamos

Se conmemoró ayer el Día de la Prefectura Naval Argentina. Tuve el honor de defender en uno de los ilegales juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo contra nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad a quien fuera su titular durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, el Prefecto General Juan Eduardo Mosqueda, hombre ejemplar que supo jugarse la vida por la Argentina a lo largo de toda una carrera que comenzó cuando era un adolescente. Acusado falsamente por integrantes mercenarios del negociado de las organizaciones de derechos humanos, pasó los últimos años de su vida en detención domiciliaria condenado por hechos que nunca cometió. No olvidamos a las víctimas del terrorismo subversivo, pero tampoco lo haremos con las víctimas del corrupto sistema judicial que enjuicia, encarcela y mata sin distinción a los mejores hijos de nuestras Fuerzas.

Ricardo Saint Jean

rsaintjean@sjma.com.ar

Piletas en edificios

Hay leyes que, cuando se las quiere aplicar fuera del ámbito para el que fueron pensadas, empiezan a mostrar sus costuras. La Ley 14.798, que regula la actividad de guardavidas en la provincia de Buenos Aires, tiene 11 años de vigencia. Hasta ahora no obligaba a contratar guardavidas en piletas de edificios, complejos residenciales o consorcios, de uso particular y restringido. De pronto algunos parecen descubrir una obligación urgente, indiscutible e impostergable. La pregunta es inevitable: ¿por qué durante tantos años nadie la leyó de esa manera? La ley define el “ambiente acuático” como todo espacio o construcción habilitado como balneario o natatorio para recreación, deporte o rehabilitación, con excepción de los ubicados en residencias particulares de uso familiar exclusivo. La primera palabra clave es “habilitado”. En derecho, las palabras no están de adorno, especialmente cuando se pretende imponer una obligación, generar un gasto, modificar el uso de un espacio común y crear una relación laboral. A su vez, la ley excluye los natatorios “ubicados en residencias particulares de uso familiar exclusivo”. Si se hubiera querido restringir el alcance solo para casas donde habita una familia se habría utilizado el término “unifamiliar”. Pero la ley habla de la naturaleza del uso, no distingue entre casa, edificio o complejo residencial, donde las piletas son instalaciones accesorias de viviendas colectivas, de uso restringido a propietarios, inquilinos e invitados. Si la ley no distingue, no corresponde que el intérprete distinga. La propia ley exige elementos de seguridad que revelan claramente el tipo de ámbito para el que fue concebida: sombrilla, silla alta, casilla, mástil, banderas, malacate con 300 metros de soga náutica, equipo de comunicación, tablero espinal adulto y pediátrico, mangrullo, entre otras cosas. ¿Alguien imaginó seriamente todo eso en una pileta de consorcio con espacio para ocho o diez reposeras? ¿Dónde ubicar la casilla y mangrullo sin quitar espacio, sol y circulación a los usuarios? ¿Cómo se desplaza un guardavidas con un tablero espinal en un borde angosto? ¿Dónde colocar mástil, banderas, sombrilla y elementos de rescate sin anular la razón de ser del lugar? Una obligación jurídica que sólo puede cumplirse destruyendo el uso normal del espacio no es razonable; es una mala interpretación. El guardavidas no es un “adorno preventivo”, es un trabajador que necesita un ámbito apto para desempeñar su tarea: un puesto de trabajo que garantice seguridad, movilidad y la posibilidad real de intervenir. No se trata de poner una persona sentada al costado de una pileta sino de incorporar un servicio profesional en un espacio que debería estar preparado para recibirlo. Las piletas de complejos residenciales son aprobadas municipalmente como parte de un proyecto habitacional, no necesitan ser habilitadas. Forzar la incorporación de un guardavidas haría colisionar una aprobación edilicia residencial con una lógica de habilitación propia de otro universo: balnearios, natatorios abiertos o establecimientos con afluencia significativa de público. Cuando una norma sólo entra en una pileta de consorcio empujándola a la fuerza, quizás la pregunta no sea cómo hacerla entrar sino por qué se insiste en hacerlo donde no cabe.

María E. Alvarado Uriburu

gacetilladelvecino@gmail.com

Manuel Belgrano

Resulta reconfortante traer a la memoria la vida de Manuel Belgrano, para reafirmar los valores de los padres fundacionales de la patria y a quienes los encarnaron en su propia vida. Por eso al leer la nota reciente de Luján Berardi me uní a su exaltación, porque entusiasma en momentos que los valores fundamentales escasean. Muchas gracias, Luján.

Jorge Eduardo Matheu

jomatheu@gmail.com

En la Red Facebook

Paraguay eliminó a Alemania del Mundial

“¡Histórico! Muy bien Paraguay” -Fernanda Reina

“Merecido triunfo de los vecinos, y con sabor a gloria porque dejaron a Alemania afuera” - Leonardo Arce

“Alemania, muy poquito. Ya no tiene el poderío que supo tener” - Elvio Pichinan