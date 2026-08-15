Cuando las papas queman, reaparece Mauricio Macri

Bastó que los sondeos de opinión pública confirmaran cierto deterioro en la imagen de Javier Milei y en los niveles de aprobación de su gestión gubernamental para que el ánimo del mercado financiero se viera sacudido. La detención del alentador descenso del riesgo país y su posterior suba al valor más alto en los últimos dos meses -cerró ayer en 480 puntos cuando hasta no hace mucho se esperaba que perforara el piso de 400- y el nerviosismo que está provocando el aumento de la morosidad en sectores de la población endeudados para afrontar gastos corrientes hicieron lo suyo.

Muy pocos de los inversores asustados creen que el kirchnerismo pueda volver a gobernar en 2027. Al menos no de la manera que conocimos a ese espacio político. Pero nadie parece descartar que pueda regresar bajo un disfraz. El temor, más que al kirchnerismo en sí, es al retorno de las recetas populistas. Las expresiones del gobernador riojano, Ricardo Quintela, anunciando que el peronismo espera volver al poder para expropiar, nacionalizar y dar marcha atrás con todas las reformas de la era mileísta, hablan por sí solas. Aunque hay quienes creen, no sin sobrados fundamentos, que esos gestos pueden terminar beneficiando a Milei, al potenciar en la sociedad el miedo a la vuelta del tren fantasma y de su condenada conductora.

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Hay otro factor que también provoca dudas en el mundo inversor. Son las elecciones de medio término que tendrán lugar en Estados Unidos en noviembre, por la posibilidad de que una derrota de los republicanos de Donald Trump pueda desviar la atención del amigo norteamericano de Milei, siempre solícito hasta ahora para tender una mano ante las necesidades financieras del gobierno argentino.

Jorge Brito (h) Kathleen Kennedy - New York Stock Exchange

El potencial surgimiento de distintas opciones de centroderecha, como las encarnadas por “outsiders” de la política como el empresario periodístico Daniel Hadad o el banquero Jorge Brito, profundizaron las dudas. No porque sus ideas disgusten a los operadores económicos, sino porque podrían terminar debilitando las posibilidades de Milei en una primera vuelta electoral. Estaríamos, al igual que con la vicepresidenta Victoria Villarruel, ante potenciales postulantes que saldrían a pescar votantes en la misma pecera de La Libertad Avanza.

De ahí las señales de alarma que sonaron en el ala más política del Gobierno y el consecuente acercamiento de Karina Milei a Mauricio Macri. “Cuando las papas queman, se acuerdan de venir a buscarnos”, fue el mensaje que transmitieron varios dirigentes de Pro que no se olvidan del maltrato que consideran haber recibido en los últimos tiempos por parte del partido gobernante.

Si Pro presenta su propio candidato presidencial, muy probablemente no tendrá votos para ganar, pero sí para evitar que Milei triunfe en la primera vuelta

Está claro, porque así lo han admitido distintos voceros de La Libertad Avanza, que se trata de blindar como sea el 2027 para que no vuelva a suceder lo que le ocurrió a Macri en 2019, cuando sucumbió frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

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También está claro que, en lo inmediato, el macrismo no devolverá los golpes recibidos desde el mileísmo, pero tampoco exhibirá apresuramiento o desesperación por acordar una alianza electoral con los libertarios, aun cuando nadie la desecha definitivamente. El expresidente Macri y sus allegados saben que el puñado de puntos de intención de voto que un hipotético candidato presidencial de Pro pudiera ostentar hoy -sean 5, 6 ó 10- cotiza cada vez más alto, y podría aumentar su precio a medida que se aproxime la hora de definir candidaturas.

La Libertad Avanza no puede darse el lujo de que Pro compita en el orden nacional, del mismo modo que Pro no debería permitirse que La Libertad Avanza lo enfrente en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires.

Daniel Hadad

Si Pro presenta su propio candidato presidencial, muy probablemente no tendrá votos para ganar, pero sí para evitar que Milei triunfe en la primera vuelta. Y si los libertarios presentan su propio postulante a la Jefatura de Gobierno porteña, se abre la alternativa de un escenario de tercios con posibilidades impensadas de cara a una segunda vuelta electoral.

“Estamos así ante la posibilidad de un matrimonio por conveniencia, con coincidencias ideológicas, pero con decepciones que han ido construyéndose a lo largo de los últimos dos años y medio”, apunta el analista de opinión pública Cristian Buttié.

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