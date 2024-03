Escuchar

Nada nuevo

“Arranquen nomás si no llegamos”, dijo Kicillof sobre el llamado del Presidente al Pacto de Mayo, en una muestra más (si hiciera falta) de la actitud de su espacio a la hora de construir algo, o correrse un centímetro de su fanatismo, su soberbia y su política de destrucción y socavamiento de las instituciones y del país.

No hacía falta aclarar, gobernador. Siempre a la hora de cambiar algo deberemos empezar sin ustedes. Aunque estuvieran sentados a la mesa.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Crisis educativa

Leí con sumo interés el artículo de Evangelina Himitian sobre la crisis de la escuela secundaria. Me desempeño en la docencia en una escuela secundaria pública de la provincia de Buenos Aires desde hace 40 años, por lo cual he tenido cientos de alumnos del más diverso nivel. Me satisface saber que en la nota no se responsabiliza de la crisis del sistema solo a los docentes, como muchas veces se describe, sino al sistema educativo en su conjunto. Particularmente en este momento estoy relevada transitoriamente de mi función docente debido a una serie de supuestas circunstancias que en honor a la brevedad omito describir, pero sintetizando se prioriza la palabra de los estudiantes, con la idea de que los mismos, literalmente, pueden “echar a los profesores”, olvidando también los adultos que la escuela no es un reality show donde se puede votar quién se queda o se va de la casa, en este caso, la escuela. Esta situación viene sucediendo no precisamente luego de la pandemia, sino desde hace muchos años.

Pasan muchas cosas en las escuelas que quizás no llegan a oídos de las autoridades educativas, porque de lo contrario se actuaría de otra manera, en beneficio de toda la comunidad educativa: docentes, alumnos, padres. Hay mucho más para decir, pero me limito a lo permitido en este espacio, que agradezco.

Nora Claudia Fasani

DNI 12.747.053

Redes sociales

En un escenario atiborrado de informaciones incomprobables por su fugacidad “temporal”, la desmesura ha ganado espacio en el discurso de algunos protagonistas de la vida política y social. Es la respuesta casi automática dirigida a quienes lanzan “trascendidos” (falsos) como ristra de chorizos. Está muy claro que el actual presidente construyó su imagen actuando en redes sociales, donde pululan frases detonantes, usándolas a su vez como medio para captar la atención de una sociedad que parece haber bajado los brazos y perdido sus esperanzas. Es una estrategia (se verá su eventual eficacia con el tiempo) para operar sobre la reconstrucción de un país que “fue y ya no es”, rindiéndole culto sin cortapisas a la realidad. ¿Se constituirá en una herramienta idónea para movilizar “a la gente de bien” y seguir poniendo en evidencia a los corruptos? Muy pronto lo sabremos.

Carlos Berro Madero

carlosberro24@gmail.com

Populismo

Curiosa la declaración del Chino Darín, diciendo que la política de Milei es populismo de derecha. Populismo consiste en usar los recursos del Estado para subvencionar a las clases económicamente más pobres, y va siempre acompañado con un incremento de la presión fiscal. Lógicamente el objetivo fundamental del populismo es la continuidad en el poder comprando votos con los recursos del Estado. Esto es lo que hizo el kirchnerismo durante sus 16 años de gobierno. En cambio Milei presenta una propuesta de reducir el tamaño del Estado del actual 45% de presión fiscal a solo el 25%. Difícilmente esto pueda ser llamado populismo.

Carlos Ceva

DNI 8.209.862

Publicidades

Los mensajes publicitarios van dirigidos principalmente a jóvenes y adolescentes de todas las clases sociales; entre ellas, hay una parte importante con bajo nivel de educación y formación, por lo tanto presas fáciles de lo que se les quiere comunicar. Hay tres rubros que saturan los medios convencionales y las redes sociales: 1) Las bebidas alcohólicas, con la fantasía de que la van a pasar fenomenal, juntadas con amigos, conquistas amorosas, etcétera… Consumidas en exceso pueden eventualmente derivar en actos delictivos y criminales, como robos, vandalismo y ataques cobardes en grupo hacia una sola víctima (hemos visto varios casos fatales). Al final de esos avisos, no en todos, se avisa: “prohibida la venta a menores de 18 años”. ¿Quién controla esta disposición? 2) Apuestas de juego, principalmente en fútbol, el deporte más popular. Sobre esto, que puede convertirse en una patología, el médico psiquiatra Federico Pavlovsky advierte que viene aumentando. El mensaje, “ganás plata fácil”. 3) Medicamentos de venta libre. El mensaje: te ayudan para todo, presentarte a un trabajo (los nervios), comiste de más, te pica algo, te duele algo... pero la mayoría posee productos con componentes químicos y puede convertirse en una adicción. ¿Los responsables? El más importante es el Estado. Así como prohibió la publicidad y promoción del tabaco (ha disminuido enormemente el consumo de cigarrillos), debería hacerlo con esos ítems. Los otros involucrados son los dirigentes empresarios, las agencias de publicidad y los creativos. El Consejo Publicitario Argentino es una asociación privada muy importante que también podría aportar mucho con su opinión. Los medios también educan.

Julio Emiliani

DNI 4.313.441

Pago de jubilaciones

Sabemos que gran parte del ajuste es a través de la licuación de los haberes de jubilados, sobre todo los “extraordinarios” haberes que superan la mínima, pero el colmo es que además de la pérdida fenomenal contra la inflación se corrió 10 días hacia fin de mes la liquidación de las jubilaciones, comenzando los pagos en la tercera decena del mes, siendo que la mayoría de los servicios vencen en la primera. Un abuso vergonzoso.

Jorge E. Suárez

DNI 4.396.443

En la Red Facebook

Rechazan una recusación de Cristina: dos jueces que ya la condenaron la juzgarán por el pacto con Irán

“Muy floja la Justicia; más rápido, por favor”- Manuela Mancera

“Ya es hora de qué se haga justicia”- Ángela Ferraro

“Justicia ya”- María Claudia Fernández

