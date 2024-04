Cartas de lectores: No es gratuita, salud y prepagas, sin agua

Escuchar

No es gratuita

Todos los días escucho voces defendiendo la gratuidad de las universidades públicas. Salvo el aire que respiramos, nada es gratis, siempre alguien lo paga y en este caso el presupuesto universitario sale del dinero de los contribuyentes. Todos pagamos el gasto que se genera para su funcionamiento, y solo un número limitado de extranjeros y conciudadanos las disfruta mientras millones de argentinos aportamos.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Salud y prepagas

Hoy es la primera vez que tengo optimismo y esperanza en que hay otra alternativa para el país, pero veo con alarma que un gobierno que pretende ser liberal, y un diputado como Espert, que siempre había defendido al liberalismo, critican a empresas de medicina prepaga por sus precios, o van por la rebuscada vía de una hipotética y supuesta “cartelización” para atacar a empresas del rubro que aumentaron sus precios en consonancia con la inflación, de la misma forma que lo hacen muchas actividades, e incluso como lo hicieron los propios proveedores de las prepagas, o menos aún. Si la gente está “indefensa” ante los aumentos de las prepagas es porque el Estado (el Estado, reitero, no el gobierno que recién empieza) no ha cumplido con su obligación de garantizar la salud de la población mediante la salud pública que sirva como alternativa para aquellas personas que no pudieran contratar prepagas. Lo mismo ocurre con los que no pueden pagar los colegios privados a los que la clase media ha huido por los problemas de la educación pública. Si el gobierno quiere defender a la gente, que haga que el Estado vuelva a cumplir con sus obligaciones de dar una salud y una educación de calidad razonable; que la medicina y la educación privadas las pague quien quiera y pueda. Y lo digo como sufriente pagador de la medicina prepaga.

La gran pregunta es: al final, ¿somos o no somos liberales?

No me quiero desilusionar nuevamente.

Pablo Correch

DNI 17.203.219

Sin agua

Bahía Blanca es una ciudad de tamaño medio que tiene puerto de aguas profundas, un polo petroquímico, la puerta de salida para Vaca Muerta, produce más energía que la consumida, reúne a los jóvenes de una amplia región por la excelencia de sus universidades, tiene un lago y 52 pozos surgentes para la provisión de agua, sus deportistas son distinguidos embajadores reconocidos en todo el mundo, etc. Pero también se quedó sin agua durante cuatro días sin ninguna respuesta efectiva de las autoridades correspondientes. Se arguyó que existió una proliferación excepcional de algas en el lago Paso Piedras, lugar de donde proviene el agua, y eso taponó los filtros de potabilización. En realidad las algas están siempre presentes en mayor o menor cantidad, pero la persistencia de viento del NE durante 5 días las acumuló contra la “única toma”, algo que se puede ver en fotos aéreas difundidas. Lo patético de la situación fue que mientras llovía no teníamos agua. La prestadora del servicio (ABSA) explicó poco y mal sin hacerse cargo. El intendente apareció el lunes, cuando el problema estaba desde el sábado, y su única acción fue proponer la municipalización del servicio, algo razonable, pero para el largo plazo. El gobernador no dio ninguna señal de conocimiento e interés por la cuestión. No se estableció ninguna acción inmediata/corto plazo, como un cronograma de provisión sectorizada de agua para abastecer a toda la ciudad por turnos, no se proveyó suficiente agua a las escuelas para evitar la suspensión de clases. De duplicar la toma, multiplicar los filtros, adquirir una cosechadora de algas, construir tanques decantadores, ni noticias. No padecemos mala suerte, sino mucha indolencia.

Gerardo Martínez

DNI 13.528.778

Inseguridad

Escribo por la insostenible situación de inseguridad que se da en los alrededores de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, barrio de Retiro. En la parroquia funciona un comedor y un albergue de indigentes a los que acuden personas todas las mañanas, que invaden las entradas de los edificios cercanos comportándose de manera violenta con los encargados, con los padres que acompañan a la escuela a sus hijos, con los mismos niños y generando peleas entre ellos, la última de ellas con un apuñalamiento en la entrada del edificio en donde vivo, filmada por las cámaras de seguridad. No hay nadie de la parroquia o del comedor que por la mañana ordene el ingreso, para evitar estas situaciones. Hemos tenido varias reuniones con el párroco, que se niega a participar en el orden en la entrada y a colaborar con la limpieza de la vereda de la parroquia, que queda repleta de basura. Tampoco hemos podido lograr que se habilite una entrada alternativa dentro de los terrenos de la iglesia.

Destaco la labor de la policía, que acude cuando se producen desmanes, pero es difícil que sea efectiva sin la colaboración de la parroquia en el orden en la entrada. Doy a conocer esta situación para evitar que la inacción termine con personas lastimadas o algo peor.

Ignacio de Nevares

DNI 24.314.183

Palacio San José

El Palacio San José, que fue residencia del Gral. Urquiza y se encuentra cerca de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, es monumento histórico nacional. Esto significa que el encargado de su mantenimiento es el Estado nacional. Da mucha pena ver el estado en que se encuentra actualmente, paredes llenas de humedad y descascaradas, muebles corridos para que no se deterioren, todo muy abandonado. No se cobra entrada y tampoco se reciben donaciones. Quizá deberíamos aprender del mundo, donde hay que pagar entrada para ver museos, y ver las consecuencias de la gratuidad a la nos han acostumbrado. Los costos para recomponer esta situación son altos, pero si se considerara cobrar algún tipo de entrada o contribución se podría pensar en encarar la reparación que se merece tamaño monumento.

Esto también es un cambio de cultura.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

En la Red Facebook

El precio de los repelentes en CABA

“Qué vergüenza que no se tomen medidas . Deberían ser precios cuidados. Ponen el precio que se les antoja”- Liliana Ortiz

“En la provincia de Buenos Aires los conseguís mucho más baratos, a mitad de precio”- Alicia Ponce

