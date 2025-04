Cartas de lectores: No lo merecimos, arrepentida, obra papal

No lo merecimos

Murió el argentino más importante de toda la historia del país. Incomparable. Fue jefe de Estado de la religión de 1400 millones de almas. Nadie se le puede comparar. No era peronista ni K. Era jesuita y cumplió a rajatabla la doctrina social de la Iglesia. Ayudó a este país en 12 años más que muchísimos políticos en décadas. La Argentina persiste en su postura histórica de país en el fin del mundo, lejano de todos los temas que importan en el mundo real. La Argentina nunca estuvo ni está a la altura de sus más grandes hombres.

No lo merecimos y él igual nos bancó. Téngase presente.

Bernardo Shaw de Estrada

bshawde@gmail.com

Arrepentida

Soy de esas muchas personas que se alegraron y festejaron la elección del cardenal Bergoglio para asumir como papa. Después se me mezclaron la decepción y la política, entre las fotos donde sonreía y en las que no, y hoy me di cuenta de que me equivoqué. De que eso era anecdótico frente a todo el resto que hizo y dijo. Me dejé influenciar por cosas banales sin tomarme el trabajo de analizar su obra. Le pido perdón por no saber diferenciar la paja del trigo.

Gracias, papa Francisco.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Obra papal

Quiero agradecer la columna Catalejo de Claudio Jacquelin del 23 de abril. En pocas y justas palabras ha mostrado el costado ideológico del difunto papa Francisco que ha hecho daño a nuestro país. Es necesario reconocerlo, sin dejar de ponderar el legado maravilloso que nos deja. Su obra ha sido enorme y transformadora. Como mujer, quiero resaltar la reivindicación de la mujer dentro y fuera de la Iglesia. Deseo que el próximo papa pueda y quiera continuar con todas las reformas iniciadas por Francisco. En un mundo convulsionado, ojalá la Iglesia pueda pacificar a los pueblos y ser misericordiosa, compasiva e inclusiva, respetando el credo y el ser de cada persona.

Beatriz Vedoya

DNI 5.422.226

Estación de subte

He leído que el jefe de gobierno porteño envió un proyecto de ley a la Legislatura para que la estación Catedral de la línea D de subte pase a llamarse “Catedral-Papa Francisco” en honor a Jorge Bergoglio. Aprovecharía esta oportunidad para que también saquen el nombre del despiadado asesino terrorista de Rodolfo Walsh, de la línea E de subte.

Juan Manuel Riesgo

DNI 30.868.969

UIF

Coincido con el excelente editorial que critica la derogación de la facultad de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de actuar como querellante en las causas de corrupción dispuesta por el decreto 274/2025. Este pone al Estado, cuando ha sido perjudicado patrimonialmente, en condiciones más desfavorables que cualquier particular. En efecto, aquella persona que es víctima de un delito contra su propiedad puede querellar a su autor, amén de la actuación del fiscal para perseguir el castigo del imputado. En cambio, ahora el Estado solo dependerá de la actuación del fiscal. Ello me lleva, por un lado, a creer en la inconstitucionalidad de ese decreto. Y, por el otro, a preguntarme el porqué de esta ostensible benignidad con la corrupción.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Fuerzas Armadas

Sr. Presidente de la Nación: el sector militar de la sociedad espera de usted, su comandante en jefe, se reconozcan sus méritos, su misión y su estructura. Espera que se termine con la degradación de la remuneración salarial respecto de la de las fuerzas de seguridad (FF.SS.), más cuando ha dispuesto que las FF.AA., que ganan mucho menos que aquellas, operen conjuntamente, realizando misiones específicas de las FF.SS. (Operación Julio Argentino Roca). Espera que se ocupe de rever los juicios llevados a cabo contra el personal militar; usted sabe que las normas dictadas para la paz, vara con la que fueron medidos, no debieron ser de aplicación retroactiva; sabe también que se debió haber juzgado con las leyes vigentes al momento de los hechos, el Código de Justicia Militar y sus reglamentaciones. Espera que se devuelvan los haberes y la obra social a militares que han sido condenados a la indigencia y el desamparo absoluto por esa medida. Espera que se devuelva la conducción de la obra social de las FF.AA. y la del Instituto de Ayuda Financiera a sus integrantes, quienes las crearon y direccionaron desde su nacimiento y, así, los políticos de turno que hoy las administran dejen de percibir salarios muy superiores al del personal militar, con fondos que salen de los aportes de los afiliados, grupo este al que nunca pertenecieron.

Sr. Presidente: el sector militar de la sociedad y sus familias esperan y tienen la esperanza de poder contar con usted para que se modifique la situación descripta.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Espera muy larga

Tengo un sobrino viviendo desde hace diez años en Londres. Está casado con una médica portuguesa y tiene un negocio de deportes. Varias veces regresó a la Argentina para ver a sus padres y practicar su especialidad, el deporte de alta montaña. Otro sobrino vive en París y en pocos días más se casa con una francesa, hija de argentinos. Su hermana vive en Australia. Mi cuñado, que había regresado al país, volvió a Barcelona, para reinstalar su peluquería. Mi hija vive con su esposo y mi único nieto en Montevideo. Mi mejor amiga emigró a Israel, antes de la guerra, y hoy vive apoyada por el gobierno y dos de sus hijos argentinos, uno de ellos soldado. El hijo de otro de mis amigos vive en Praga.

Hay dos millones de argentinos viviendo principalmente en Europa y los EE.UU. Nuestro país, formado por inmigrantes italianos, españoles, franceses, alemanes, armenios -entre otros-, ve partir a sus hijos y nietos buscando una vida más previsible y estable. Muchos nos quedamos aquí esperando se concrete lo de la patria mejor.

Esperamos desde hace mucho tiempo, demasiado.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

En la Red Facebook

El kirchnerismo quiere crear una nueva ciudad dentro de La Matanza en honor al Papa

“Es un fin muy noble, pero para mí, si le quieren dar dignidad a esa ciudad, pongan primero asfalto, luz, cloacas, agua potable, gas natural, recolección de residuos, escuela digna y seguridad, capaz eso es un mejor homenaje a su prédica”- Ezequiel Bergart

“El mejor homenaje al Papa sería que dejen de currar con la política y trabajen para la gente. Eso seguro se los va a agradecer”- Susana Martínez

